Movilidad en Medellín: estos son los cierres viales por la Feria de las Flores

Imagen de referencia. La Feria de las Flores 2026 trae cierres viales en sectores como la avenida Colombia, la avenida Regional, La Floresta, El Poblado, Astorga, Altavista y Laureles/Estadio. Foto: Alcaldía de Medellín

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La Secretaría de Movilidad de Medellín anunció una serie de cierres viales en distintos sectores de la ciudad entre el viernes 31 de julio y el miércoles 5 de agosto por los eventos de la Feria de las Flores. Las autoridades recomendaron a la ciudadanía consultar previamente los cambios viales, planear sus desplazamientos y utilizar vías alternas.

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El primer evento es el concierto inaugural de la Feria de las Flores, el viernes 31 de julio entre las 5:00 p. m. y la 1:00 a. m., en la carrera 74 con avenida Colombia. La vía estará cerrada desde las 8:00 a. m. del viernes hasta la 1:00 a. m. del sábado, con restricciones adicionales por montaje y desmontaje en las carreras 74 y 72 hasta las 5:00 p. m. del otro día.

El sábado 1 de agosto se llevarán a cabo varios eventos simultáneos. El Desfile de Chivas y Flores, entre las 2:00 y las 6:00 p. m., pasará por la avenida Regional, la calle 44 y la avenida del Ferrocarril, con cierres desde las 10:00 p. m. del viernes hasta las 6:00 p. m. del sábado.

Ese mismo día se realizará el Desfile Infantil de Silleteritos de La Floresta, entre las 10:00 a. m. y la 1:30 p. m. con cierres desde las 9:30 a. m. hasta las 2:00 p. m., desde la calle 47D con carrera 82, en la carrera 84 con calle 46, transversal 45C, la calle 47 y la carrera 86.

El mismo sábado se desarrollarán tres eventos adicionales: la Feria al Ritmo de la Bici, entre las 2:00 p. m. y las 5:00 p. m., con salida y llegada en el Parque de Las Luces y cierres en la avenida San Juan, la avenida del Ferrocarril, la calle 36, la avenida El Poblado, la avenida Pintuco, la calle 30, la carrera 76, la avenida Jardín, la circular 1, la avenida Bolivariana y la calle Amador.

A esto se suma el Festival del Lúpulo, en la calle 9 con carrera 43B del barrio Astorga, desde el mediodía hasta la medianoche; y Provenza Florece, en la comuna 14-El Poblado, desde las 6:00 p. m. del sábado hasta las 4:00 a. m. del domingo, con cierres desde el viernes hasta el domingo al mediodía.

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El domingo 2 de agosto se realizará la Caminata Canina y de Mascotas Tierragro, entre las 8:00 a. m. y las 2:00 p. m., con recorrido desde la carrera 70 con calle 50 hasta Tierragro. Ese mismo día se realizará el Desfile Avenida Primavera, entre las 2:00 p. m. y las 6:30 p. m., con cierres desde las 10:00 a. m. hasta las 7:00 p. m. en la avenida Regional y sectores aledaños.

Finalmente, entre el martes 4 y el lunes 10 de agosto se hará el Festival de la Cerveza en la comuna Laureles/Estadio, diariamente entre las 11:00 a. m. y la 1:00 a. m. El costado oriental de la avenida Bolivariana, sobre la vía de servicio de la diagonal 66B, en el centro comercial Unicentro, estará cerrado durante todo el evento.

La Alcaldía de Medellín, en conjunto con la Secretaría de Movilidad, activó un plan operativo con agentes de tránsito para orientar a los conductores y recomendó a la ciudadanía consultar previamente los cierres por sus medios oficiales, programar los desplazamientos con anticipación, utilizar vías alternas y atender las indicaciones de los agentes de tránsito en los días de los eventos.