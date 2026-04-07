Mujer murió en una piscina en medio de una fiesta organizada por extranjeros en Medellín

Imagen de referencia. Vecinos indicaron que quienes arrendaron el apartamento llevaban varios días de fiesta. Foto: Alcaldía de Medellín

Resume e infórmame rápido

Escucha este artículo Audio generado con IA de Google 0:00 / 0:00 1 x

Las autoridades investigan las causas de la muerte de una joven de 22 años, que el pasado fin de semana fue encontrada muerta dentro de una piscina, en el conjunto residencial Alcatraz, de la comuna 14 (El Poblado) en Medellín, donde un grupo de extranjeros realizaba una fiesta.

Lea: Secuestraron misión médica y robaron 100 cilindros de gas en Tuluá

De acuerdo con las autoridades, los testigos señalaron que la mujer, identificada como Alexandra Alarcón, quien estaría bajo los efectos del alcohol y algunas drogas, habría decidido lanzarse a la piscina, pero al ver que dejó de moverse dentro del agua, los presentes se metieron para rescatarla.

Mientras algunas personas intentaron reanimarla y hacerle maniobras de RCP, los asistentes llamaron a la portería de la unidad, que a la par pidió a la línea de 123 la asistencia médica de emergencia. No obstante, cuando fue atendida la situación por el personal de la Secretaría de Salud, la mujer ya se encontraba muerta.

Las autoridades que atendieron el caso indicaron que el cuerpo no tenía señales de violencia, así como, tras las diligencias correspondientes, la mujer fue trasladada a Medicina Legal para establecer las causas de la muerte.

Le puede interesar: En Bucaramanga, perra murió tras brutal golpiza; exigen aplicación de la Ley Ángel

En medio de las investigaciones por la muerte de la joven, vecinos de la zona señalaron que en la vivienda, que es arrendada por aplicaciones, se encontraba un grupo de personas, que en los últimos días habían organizado fiestas tanto en el apartamento como en las áreas comunes del conjunto residencial.

“La fiesta estaba a punto de cumplir su segundo día consecutivo cuando ocurrió la tragedia”, indicó uno de los testigos a medios locales.

Recientemente, la alcaldía realizó verificaciones a viviendas usadas para rentas cortas en Medellín, en las que se identificaron 34 establecimientos operando sin la licencia, así como irregularidades que incluyen cambios en las reservas para aumentar los precios y violación al régimen de propiedad horizontal.