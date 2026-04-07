Secuestraron misión médica y robaron 100 cilindros de gas en Tuluá

En el corregimiento de Barragán, zona rural de Tuluá, ocurrieron los hechos que son investigados por las autoridades. Foto: Captura de pantalla

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Una misión médica fue retenida durante varias horas en una zona rural de Tuluá, Valle del Cauca, en un hecho que las autoridades atribuyen a estructuras de las disidencias de las Farc y que encendió las alertas por la vulneración del Derecho Internacional Humanitario.

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El caso ocurrió en el corregimiento de Barragán, donde un auxiliar de enfermería, un médico y el conductor de una ambulancia fueron interceptados por cuatro hombres armados, que los obligaron a trasladarse a una finca para atender a una persona herida por arma de fuego.

Retención y atención forzada

De acuerdo con el secretario de Gobierno de Tuluá, Martín Hincapié Álvarez, “fueron sacados de su sitio el conductor, el médico y el auxiliar, de manera obligada por actores armados, quienes los llevaron a una finca. Allí los obligaron a atender a una persona herida de bala, presuntamente en medio de confrontaciones entre dos grupos de disidencias”.

Tras cumplir con la atención exigida, el equipo médico fue dejado en libertad horas después. Ninguno de los retenidos resultó herido.

Rechazo y alerta por vulneración de misión médica

El hecho fue calificado por las autoridades como una grave infracción al Derecho Internacional Humanitario, al tratarse de personal protegido en medio del conflicto. Además, desde la administración local se hizo un llamado urgente a entidades nacionales e internacionales para reforzar la protección del personal de salud en zonas rurales.

La gobernadora del Valle del Cauca, Dilian Francisca Toro, rechazó lo ocurrido y pidió garantías para la labor humanitaria en el territorio: “la misión médica debe respetarse siempre y estar por encima de cualquier situación, porque se trata de la vida de las personas. Este tipo de hechos no pueden repetirse”.

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Hurto de 100 cilindros de gas en la misma zona

En paralelo, las autoridades investigan el hurto de 100 cilindros de gas en zona rural de Tuluá, en un hecho que también genera preocupación por su posible uso en actividades ilícitas.

Según la gobernación, “los cilindros fueron robados mientras eran distribuidos en la región, aunque la Fuerza Pública ya tendría información sobre su ubicación. Se pudo verificar que se hurtaron 100 cilindros que se estaban repartiendo, ya se sabe dónde están y, por supuesto, van a recuperarlos”.

Contexto de seguridad en la región

Estos hechos se registran en medio de un contexto de tensión en la zona rural de Tuluá, donde se han reportado enfrentamientos entre estructuras de disidencias de las Farc que se disputan el control territorial.

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Ante esta situación, la Gobernación anunció que trabaja con el Ejército para reforzar la presencia institucional en la cordillera Central, donde se tiene prevista la instalación de un nuevo batallón en la zona alta del municipio.