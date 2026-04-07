En Bucaramanga, perra murió tras brutal golpiza; exigen aplicación de la Ley Ángel

El atacante tiene otro animal en su vivienda, según han alertado los vecinos. Foto: Alcaldía de Bucaramanga

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Un caso de maltrato animal ha generado rechazo en Bucaramanga tras la difusión de un video en el que se observa a un hombre golpeando a una perra en el barrio Betania, en el norte de la ciudad.

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El hecho ocurrió en el sector Betania etapa 12 y fue conocido a través de denuncias ciudadanas, por lo que la alcaldía aplicó el mecanismo de atención. Sin embargo, cuando el equipo de la Subsecretaría de Ambiente llegó al lugar, el animal ya había muerto y había sido enterrado.

Las imágenes difundidas muestran al presunto agresor atacando al animal dentro de una vivienda, mientras se escuchan sus aullidos. De acuerdo con la información recopilada, el caso fue alertado por vecinos del sector, quienes pidieron la intervención de las autoridades para evitar que quedara en la impunidad.

Autoridades piden acciones judiciales

El alcalde de Bucaramanga, Cristian Portilla, se pronunció sobre lo ocurrido y pidió que el caso avance en la justicia bajo la Ley Ángel, que endurece las sanciones contra el maltrato animal, contemplando penas de prisión, multas e inhabilidad para quienes incurran en actos de violencia contra seres sintientes.

Además, el mandatario reiteró el llamado a las autoridades para que se adelanten las investigaciones correspondientes y se determinen responsabilidades. “Este caso llegará hasta las últimas consecuencias. Quien agredió a este animal deberá responder ante la ley por este delito contra la vida”.

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Por su parte, el coronel Daniel García Acevedo destacó el compromiso institucional frente a este tipo de hechos. “Nuestros policías no solo trabajan por la seguridad ciudadana, sino también por la protección y bienestar de los seres sintientes. Este tipo de acciones refleja el compromiso institucional”.

Señalamientos de reincidencia

El concejal Camilo Machado indicó que, según versiones de la comunidad, “el presunto agresor habría estado involucrado en hechos similares anteriormente”. También advirtió que dentro de la vivienda donde ocurrió la agresión habría otro animal, lo que incrementa la preocupación entre los habitantes del sector.

Las autoridades confirmaron que se adelantan las investigaciones para esclarecer lo ocurrido.

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Desde la administración municipal se reiteró que se hará seguimiento al proceso y que se fortalecerán las acciones para prevenir hechos de maltrato animal en la ciudad.