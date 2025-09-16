Murió niño de cuatro años que sufrió grave golpiza de padrastro en Medellín

Imagen de referencia. El padrastro del niño fue capturado por las autoridades. Foto: Mauricio Alvarado Lozada

El alcalde de Medellín, Federico Gutiérrez, confirmó la muerte del niño de cuatro años que el pasado fin de semana ingresó a una unidad de cuidados intensivos tras una golpiza que le dio su padrastro, en el barrio Castilla.

"Luchó durante 3 días para mantenerse con vida. No pudo más. Los golpes que le generaron tantas heridas, acabaron con su vida. Fue asesinado", indicó el mandatario en sus redes sociales.

Por la golpiza que recibió el niño, las autoridades capturaron a Cristian Alexis González Gallego, alias “Lámpara”, quien según las autoridades llegó en la mañana del sábado a la casa y le pidió al niño que se durmiera. Como no le hizo caso, lo agredió.

Las heridas fueron tan graves que el niño tuvo que ser trasladado a un centro asistencial. Tenía “golpes fuertes en el cráneo, en la cabeza, golpes también muy fuertes en el tórax, en el abdomen, una golpiza brutal”, indicó el mandatario.

Sumado a esto, se conoció que alias Lámpara amenazaba a la madre y abuela del niño con un arma de fuego, así como el sujeto haría parte de la banda delincuencial de “Los Mondongueros”, que opera en el barrio Castilla, donde se registró la agresión.

Por su parte, el padre biológico del niño aseguró que se encuentra en Venezuela y aunque había tratado de mantener contacto, alias Lámpara habría impedido que se comunicara con la mujer y su hijo.

Tras confirmar la muerte del niño, Gutiérrez señaló: “Qué dolor evidenciar la violencia en contra de nuestros niños. Hay que hacer una reflexión como sociedad. Gracias al personal médico y asistencial del Hospital General de Medellín por cuidarlo e intentar salvar su vida”.

De acuerdo con el alcalde, cada mes se están registrando alrededor de 20 agresiones físicas y sexuales contra menores de edad, por lo que hizo un llamado a la ciudadanía a denunciar este tipo de conductas.