Pablo Garcés es el nuevo contralor de Medellín

Tras cerca de cuatro meses de inicio del proceso de elección, Pablo Andrés Garcés Vásquez fue elegido como nuevo contralor de Medellín para el período 2022-2025. El funcionario, quien ya había sido contralor de Envigado entre 2020 y 2021, tuvo 11 votos a favor de los concejales de la bancada de coalición de la Alcaldía de Medellín. Seis concejales se abstuvieron de votar por alguno de los tres candidatos, aludiendo, entre otras cosas, presuntas irregularidades en la selección.

“Hoy votamos no a la terna presentada para contralor de Medellín, después de un análisis jurídico (...) Consideramos que no había garantías en el equilibrio de poderes para que el control fiscal se haga de forma independiente y autónoma”, indicó al respecto la concejala Dora Saldarriaga.

El concejal Simón Molina indicó que la preocupación por la transparencia con que se realizó el proceso tiene que ver con el rol del Instituto Tecnológico de Antioquia, encargado de hacer las pruebas a los candidatos para el puesto. “Siempre insistimos en que el Tecnológico de Antioquia no era la institución idónea para llevar adelante este proceso, especialmente por la crisis institucional que tuvo la entidad”, explicó Molina, quien se refiere a la destitución del rector del Instituto.

A esto se une la crítica de la supuesta cercanía entre Garcés y el alcalde de Medellín, Daniel Quintero. Al respecto, el presidente del Concejo de Medellín, Lucas Cañas, quien votó a favor de Garcés, manifestó que: “Yo he sido un hombre que tiene criterio propio y no se deja orientar el voto. En esta elección, no recibí ni tuve alguna insinuación por parte de la administración municipal y estoy seguro de que los demás concejales que acompañaron la decisión, tampoco”.

Durante su periodo como contralor de Envigado, Pablo Garcés recibió cuestionamientos por la Auditoría General de la República, ya que durante su gestión el 94% de los contratos realizados en la entidad fueron por contratación directa.

Los otros candidatos de la terna para contralor de la ciudad eran Jairo Alonso Mesa Guerra y José Vidal Pérez Morales. Mesa es un economista especializado en gestión financiera empresarial, y exsuperintendente de Notariado y Registro, mientras que Pérez es contador público especialista en control fiscal.

La elección de los contralores territoriales la hace el Concejo de una terna conformada por quienes obtengan los más altos puntajes de la convocatoria pública que, de acuerdo con las nuevas disposiciones de la Contraloría, debe hacerse mínimo con tres meses de antelación a la sesión de elección, mientras que su duración en el cargo son dos años.