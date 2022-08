Polémica en Medellín por la licitación del Metro de la 80

Aunque había al redor de 40 firmas interesadas, solo una presentó la propuesta a tiempo. Foto: Alcaldía de Medellín

Ahora que fue entregado el puente de la avenida 80 y habilitado el paso vehicular, se da paso al desarrollo del Metro de la 80, la futura línea del Metro de Medellín que pretende beneficiar especialmente al occidente y norte de la ciudad.

Sin embargo, la licitación de la construcción de esa nueva línea ha causado polémica pues se recibió una única oferta de un proponente, para el contrato que tendrá una duración de 78 meses y un presupuesto de 1,3 billones de pesos y 105 millones de euros.

La propuesta recibida fue la de la unión temporal conformada por las empresas CRRC (Hong Kong) Co. Limited, Mota – ENGIL Sucursal Colombia y Mota – ENGIL Colombia SAS, una constructora de origen portugués.

Sin embargo, el proponente ha causado desconfianza, pues ya trabajó una vez con el Ministerio de Educación, quienes confirmaron que la empresa incumplió en el pasado un contrato de construcción de colegios: la firma debía construir 248 colegios y solo alcanzó a entregar 17.

Frente a las dudas, el alcalde Daniel Quintero también mencionó que “tener un solo oferente es preocupante porque si por alguna razón no cumple algún requisito o se cae el proceso, toca hacer otra vez la licitación y ahí perdemos dos o tres meses. A nosotros no nos gusta perder tiempo, ojalá cumplan con los requisitos”, señala.

Pese a eso, la administración local aseguró que la licitación seguirá avanzando y que no se puede perder tiempo. “El metro de la 80 lo vamos a sacar adelante, así como Hidroituango, que lo estamos sacando adelante. Sabemos que no hay tiempo que perder, que la pandemia nos quitó tiempo, que la lluvia nos quita tiempo y eso solo se recupera trabajando más duro. Si por alguna razón el contratista no cumple con los requisitos, abrimos la convocatoria otra vez”, dijo Quintero.

Por su parte, el Metro de Medellín Ltda. aseguró que “evaluará la oferta presentada y posteriormente publicará un informe. Si la oferta cumple los requisitos, el objetivo sería la celebración del contrato este año y con ello iniciar esta megaobra de movilidad y transformación social que beneficiará a toda la ciudad-región”.