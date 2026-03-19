Por explosión en bodega se descubrió fábrica ilegal de detonadores en Medellín

Imagen de referencia. Explosión en una bodega del barrio Caribe, en la comuna 5 de Medellín, dejó al descubierto una fábrica ilegal de detonadores no eléctricos. Foto: Mauricio Alvarado Lozada

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Una explosión en el tercer piso de una bodega ubicada en la calle 74 con carrera 64 en el barrio Caribe de Castilla, en el noroccidente de Medellín, dejó dos personas heridas este miércoles 18 de marzo, y además dejó al descubierto una fábrica clandestina de detonadores no eléctricos, presuntamente destinados a la minería ilegal.

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Lo que en principio parecía un accidente con químicos finalmente reveló una operación ilegal en el lugar. La detonación seca y sin llamas alarmó a los vecinos del sector, quienes, al ver personas saliendo apresuradamente del lugar, alertaron al cuerpo de Bomberos. La hipótesis inicial apuntaba a una emergencia química, pero las primeras inspecciones técnicas descartaron esa versión.

El general Henry Yesid Bello, comandante de la Policía Metropolitana del Valle de Aburrá, confirmó que la detonación ocurrió al interior de una bodega donde se manipulaban elementos para fabricar detonadores no eléctricos.

“En el lugar fueron halladas sustancias que presentan características similares a materiales explosivos, lo que indica que este hecho habría sido ocasionado por una manipulación inadecuada de dichos elementos”, señaló el oficial.

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Funcionarios de la Unidad Antiexplosivos de la sección de investigación criminal adelantan la inspección técnica para esclarecer lo ocurrido y determinar responsabilidades.

Dos empresas de metalmecánica aledañas tuvieron que suspender sus operaciones mientras el CTI (Cuerpo Técnico de Investigación) y la SIJIN (Seccional de Investigación Criminal) avanzan en las investigaciones para determinar quiénes operaban el lugar y cuál era el destino final de los explosivos.

Las dos personas heridas en la explosión fueron trasladadas al Hospital San Vicente Fundación. Una de ellas presentó esquirlas en el cuerpo, mientras que la otra se encuentra en estado más grave, así como sufrió la amputación de una mano.