¿Por qué capturaron a Misael Cadavid, jefe de Bomberos de Itagüí?

Misael Cadavid es investigado por irregularidades en seis contratos con el Área Metropolitana del Valle del Aburrá. Foto: Archivo Particular

Continúa la audiencia de legalización de captura de Misael Cadavid, jefe de Bomberos de Itagüí; Elkin de Jesús Gonzales, su suplente, y María Yaneth Rúa, funcionaria del Área Metropolitana del Valle del Aburrá, quienes fueron capturados el pasado lunes por su conexión a un proceso por presunta corrupción en la región.

Todo surgió de una denuncia hecha por la Veeduría Todos por Medellín, que alertó irregularidades en seis contratos para la compra de kits y capacitación de los cuerpos de bomberos del Valle de Aburrá. Los contratos estaban a cargo del Área Metropolitana del Valle del Aburrá y Bomberos de Itagüí.

Los seis contratos interadministrativos fueron firmados entre 2020 y 2021 por más de COP 17.600 millones y, según la veeduría, habrían sido entregados a través de convenios administrativos en los que habrían malversado recursos por encima de los COP 3.000 millones.

“La Fiscalía General de la Nación afirma que existió en los seis casos un interés económico, entregando el recurso a un tercero, sin verificar que fuera la manera más eficiente de utilizar los recursos del Estado“, añadió el fiscal en medio de la audiencia de legalización de captura.

Los tres capturados serán acusados por peculado por apropiación e interés indebido en la celebración de contratos. Este miércoles, a las 7:30 a.m., continuará la audiencia en la que se definirá si serán enviados a un centro penitenciario.

Sobre la captura, el alcalde de Medellín, Federico Gutiérrez, indicó que “La justicia debe tener claro que diseñaron una estructura criminal para robarse a Medellín. El ex director de Área Metropolitana fue quien firmó dicho contrato por el que hoy están capturadas estas personas. Debe confesar todo, buscar rápido un principio de oportunidad con la Fiscalía o lo más probable es que también sea capturado”.

Cadavid ya había sido investigado por irregularidades en la adjudicación de un contrato, sin estudios previos, de parqueaderos por más de COP 17.000 millones, cuando era gerente del Hospital La María.