POT de Medellín: ¿qué plantea el plan para los próximos 12 años?

¿Cuál es la mejor ciudad para vivir? Podríamos nombrar cosas básicas como que se pueda acceder fácilmente a una vivienda, cuente con un eficiente y cercano servicio de transporte, zonas verdes y servicios en salud, educación, trabajo y recreación cercanos. Con matices, eso es lo que buscan todas en su Plan de Ordenamiento Territorial (POT), pues es en dicho documento donde se establecen las condiciones sobre cómo y hacia dónde debe crecer una ciudad en 12 años.

En Medellín, el Concejo de la ciudad acaba de aprobar una revisión a ese documento. Es decir, que aprobaron hacerle modificaciones al que está vigente bajo parámetros que la alcaldía de Federico Gutiérrez planteó como necesarios. Aunque se mantuvieron los ejes estructurantes, lo cierto es que se cambió más del 70 % de los artículos de la norma.

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Entre estos se destacan proyectos que permitirán la construcción de 220.000 viviendas para superar el déficit habitacional, que se ha profundizado por la falta de espacio para construir y el aumento de la vivienda turística. También se reforzó la política de moradores, con lo que se busca proteger a propietarios y arrendatarios de las dinámicas de gentrificación, así como se dedicó un espacio para tratar los problemas que ahora enfrenta Medellín por cuenta del cambio climático.

¿Qué dice el nuevo POT?

Dentro de las modificaciones que se realizaron al POT destacan varios puntos claves para el crecimiento de la ciudad. Por ejemplo, se actualizaron los mapas de riesgos y amenazas y se estableció que para la urbanización de zonas en alerta media se exigirán estudios detallados de la viabilidad del proyecto y la mitigación de riesgos.

Adicionalmente, el documento establece que la ciudad se seguirá pensando compacta, con construcción en altura. Es decir, que se priorizará la renovación y construcción de edificaciones altas y no la expansión a las zonas rurales. Para ello, se propone mezclar diferentes usos del suelo, para aprovechar al máximo las zonas en donde se pueda construir a mayor altura.

En cuanto al campo, se hace la reclasificación de rurales a urbanas de algunas zonas donde ya hay barrios consolidados como La Loma en San Cristóbal o la cabecera de Altavista y la expansión en sectores como Altos de Calazans.

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De igual forma se incluye la posibilidad de crear un cinturón verde metropolitano de borde, con ecoparques, que pueda contener la suburbanización de las zonas rurales.

Otro de los ejes importantes es la definición de la estructura ecológica de la ciudad como eje de la organización y crecimiento para los próximos años. Para ello, por ejemplo, se crea una estructura similar a las ZMPA (Zona de Manejo y Preservación Ambiental) que existen en Bogotá, para establecer que no se pueden hacer construcciones a menos de 10 y 15 metros de los ríos y quebradas urbanos y hasta 60 metros sobre algunos tramos del río Medellín. Además, se anunció la revisión de los límites de la Reserva Forestal del Río Nare y del DMI Divisoria Valle de Aburrá-Río Cauca.

En cuanto a la movilidad, se habla de priorizar al peatón, la bicicleta y el transporte público multimodal, así como se incluyen dentro del Desarrollo Orientado al Transporte (DOT) las nuevas estaciones de la línea E, que corresponden al nuevo metro de la 80.

Los grandes proyectos

En paralelo a cómo se organizará la ciudad en los próximos años, está la priorización de grandes obras como lo son el corredor del río (MEDRio), pensado para dar más espacio público a la ciudad; el borde rural-urbano (MEDBorde Urbano Rural), que ya se mencionó, y las transversalidades de La Iguana y Santa Elena, donde se plantea la recuperación de los corredores biológicos de las quebradas y la restauración de 360 hectáreas.

Dentro de los proyectos a corto plazo está la consolidación de un Plan Peatonal Distrital y otro de la bicicleta y la micromovilidad, a lo que se suma una red multimodal de transporte. También se mencionan medidas para gestionar la demanda de vehículos particulares e incentivar los modos sostenibles, y un plan de transporte de carga.

Adicionalmente, está la creación de un fondo de compensación económica y pago por servicios ambientales, un plan de acción sobre la red hídrica y una reglamentación para construcciones sostenibles.

También se habla de la definición de zonas aptas para establecer zonas de clasificación de reciclaje, para alargar la vida útil del relleno sanitario, mientras que a largo plazo se plantea invertir COP 2,45 billones para continuar dando conectividad regional y nacional, COP 1,1 billones para transporte multimodal que incluye al metro, así como se plantea la construcción de un tren multipropósito para pasajeros, carga y residuos, con el Ferrocarril de Antioquia.

“Uno de los retos más grandes es el costo de vida y el tema arranca con un tema de vivienda. Cuando tienes una ciudad estancada por normas y no tienes la posibilidad de construir nuevas viviendas al ritmo que se necesitaba, se volvía la vivienda más costosa. ¿Qué hicimos? Habilitar norma para generar 220.000 viviendas nuevas adicionales para que los desarrolladores puedan generar vivienda nueva”, aseguró el alcalde de Medellín, Federico Gutiérrez.

La aplicación de la nueva reglamentación del POT no se hará de un día para otro. Está en manos de la alcaldía terminar de realizar los planes prometidos, así como establecer las nuevas condiciones de construcción y determinar las acciones en las zonas de riesgo y en donde se han priorizado proyectos de urbanismo para la ciudad. De ello dependerá que Medellín llegue a ser la ciudad que hoy se plantea y pueda dar mejores condiciones para sus habitantes, pero también para la economía y el turismo que siguen creciendo.