¿Qué se sabe del “Pentágono de Medellín” y de la empresa mexicana detrás del proyecto?

En el barrio Corazón de Jesús de Medellín, conocido como Barrio Triste, frente a la avenida Regional y el río Medellín, en medio de calles de talleres mecánicos, el viaducto del metro, comercio informal, bodegas y la estación de Bomberos Libertadores, se levanta una imponente estructura (en un espacio equivalente a dos canchas y media de fútbol) que será la sede del C5i (Centro de Control, Cómputo, Comunicación, Contacto Ciudadano e Inteligencia), el punto de control de seguridad de la ciudad, que presentó recientemente el alcalde de la…

En el barrio Corazón de Jesús de Medellín, conocido como Barrio Triste, frente a la avenida Regional y el río Medellín, en medio de calles de talleres mecánicos, el viaducto del metro, comercio informal, bodegas y la estación de Bomberos Libertadores, se levanta una imponente estructura (en un espacio equivalente a dos canchas y media de fútbol) que será la sede del C5i (Centro de Control, Cómputo, Comunicación, Contacto Ciudadano e Inteligencia), el punto de control de seguridad de la ciudad, que presentó recientemente el alcalde de la ciudad, Federico Gutiérrez, y que lo bautizó como el “pentágono” de Medellín.

Gutiérrez informó que, una vez estén finalizadas las obras, allí estará la sede del Escudo de las Américas, la alianza lanzada por el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, e integrada por 15 países, entre ellos Estados Unidos, Argentina, Chile, Colombia y Perú, que busca fortalecer la seguridad y la defensa regional.

“Por una razón fundamental, la cabeza de la serpiente está aquí. Y desde aquí se controla la mayoría del crimen organizado en Colombia. Aprobado, hacemos aquí la sede”, dijo De la Espriella, quien reiteró la decisión y señaló: “Tiene todo el sentido del mundo porque aquí están las organizaciones que manejan prácticamente todo el crimen”.

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Gutiérrez toma el nombre del símbolo militar estadounidense, ubicado en Virginia, que es sede del Departamento de Defensa y fue blanco de uno de los ataques del 11 de septiembre de 2001. El de Medellín concentrará las operaciones de la Secretaría de Seguridad, la Policía, la Fiscalía, el Ejército, el Sistema Integrado de Emergencia y Seguridad Metropolitano (SIES-M) y los Bomberos; además, llegarían agencias de seguridad estadounidenses como la Oficina Federal de Investigaciones (FBI), la Administración para el Control de Droga (DEA), la Investigación de Seguridad Nacional (HSI) y la Agencia Central de Inteligencia (CIA).

El proyecto C5i en Medellín

De acuerdo con la Secretaría de Seguridad y Convivencia de Medellín, el complejo tendrá más de 18.000 metros cuadrados, nueve niveles y 39 metros de altura. Allí funcionarán el Sistema Integrado de Emergencia y Seguridad Metropolitano (SIES-M), el Centro Automático de Despacho de la Policía y las salas de crisis. En este lugar se centralizaría el monitoreo de las cámaras de seguridad de la ciudad y, por medio de inteligencia artificial, drones, un centro de datos y tecnología de analítica de video, se potenciaría la identificación de personas y placas.

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La idea nació en la primera administración de Gutiérrez (2016-2019) y fue retomada en mayo de 2025. Según la alcaldía, la inversión supera los COP 205.000 millones. Las obras empezaron a finales de ese año y para septiembre de 2026 iban en el 43 % de avance. Si se cumple el cronograma, el edificio empezará a operar en junio de 2027.

El contrato

Las obras fueron encargadas a la Empresa para la Seguridad y Soluciones Urbanas (ESU), que abrió la licitación y entregó el contrato por COP 180.963 millones a la Unión Temporal Gestión Integral C5, que tiene dentro de sus integrantes a la empresa mexicana Seguritech, con el 96 % de participación.

La compañía fue fundada en 1995 en Ciudad de México por el empresario Ariel Zeev Picker Schatz como un negocio de alarmas vecinales, pero tras la fallida “guerra contra el narcotráfico” de Felipe Calderón tuvo un impulso y se consolidó en el sector de seguridad. Hoy, según POPLab y CONNECTAS, el 95 % de sus ingresos proviene de contratos públicos y entre 2007 y 2017 al menos diez estados y seis alcaldías de Ciudad de México le pagaron 22.307 millones de pesos mexicanos (alrededor de COP 3 billones), en contratos directos y otros en los que la empresa se reserva la información “con el argumento de ser sensible para su seguridad”.

No obstante, la empresa no ha sido ajena a escándalos. Según el periódico El Financiero, por ejemplo, la compañía fue encargada en Acapulco de instalar botones de pánico que permitían a la gente comunicarse con la línea de emergencia, pero solo funcionaba el 29 % por lo que fue multada además, según la investigación Story Killers, de Forbidden Stories y El País, la firma ha intentado borrar artículos críticos en la web, para lo que pagó USD 9.900 a la firma española Eliminalia, una empresa que usaba noticias falsas, webs clonadas y bots para engañar a los buscadores.

Entre los cuestionamientos está uno de 2013, cuando el gobierno del Estado de México le adjudicó un contrato de 6.376 millones de pesos mexicanos (COP 1.077 millones) para construir su C5i y equipar la videovigilancia del estado; pero según la revista Proceso se compraron 501.000 alarmas vecinales por USD 125 millones, a precios por encima del mercado.

Entre los casos más documentados está uno en Guanajuato donde a la empresa le adjudicaron de forma directa, y sin un estudio de viabilidad, un contrato para la instalación del C5i, por lo que el Órgano de Fiscalización Superior del estado concluyó que la Secretaría de Seguridad “violó la Constitución al pasar sobre el Congreso”, y no demostrar que esa oferta era la mejor ni una lista de precios.

Adicionalmente, Seguritech debía terminar la instalación en diciembre de 2013 y no cumplió; para agosto de 2014, la mayoría de los equipos instalados no funcionaba y el órgano fiscalizador detectó fallas en 46 de 56 arcos revisados. Además, el equipo, era arrendado y debía devolverse en octubre de 2018.

Casos similares se registran en Baja California y en Chihuahua, donde la empresa fue encargada de la Torre Centinela, un centro de mando de 20 pisos en Ciudad Juárez, similar al de Medellín, cuya torre fue inaugurada en septiembre de 2026, con dos años de retraso, por lo que fueron multados.

La compañía no se ha quedado quieta. En 2018, su entonces director general, Fernando Peña Palacios, se defendió ante las críticas y aseguró que en 24 años no habían recibido “observaciones, sanciones, ni denuncias formales”.

En respuesta a los cuestionamientos de El Espectador, Seguritech indicó que lo respaldan “30 años de historia como líderes e innovadores en tecnología para la seguridad de gobiernos, industrias y comunidades”, así como certificaciones de organismos internacionales y nacionales como ISO9001, ITIL y SCRUM .

“Con una fuerza laboral de más de 2,100 colaboradores, hemos construido y gestionado centros de comando e instalado cámaras de vigilancia y plataformas de inteligencia artificial que permiten eficientar los tiempos de respuesta y atención de emergencias”, agregaron.

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La llegada a Medellín

Seguritech no es nueva en Colombia, llegó en 2017 y según SECOP su contrato más grande es el del proyecto Vías Inteligentes del Invías, por COP 89.779 millones, para monitorear con cámaras las carreteras nacionales. Después, en Bogotá tuvo un contrato para el mantenimiento de las cámaras de seguridad entre 2022 y 2023.

Pero en junio de 2023, la entonces concejal Lucía Bastidas denunció que 1.054 de las 5.828 cámaras de Bogotá estaban fuera de servicio y precisó que de ellas, 630 tenían fallas técnicas y estaban incluidas, según la Secretaría de Seguridad, en el contrato de mantenimiento que tenía Seguritech.Contra la empresa no hay acusaciones por este hecho.

En cuanto al pentágono, en SECOP se puede constatar que para el C5i de Medellín, en mayo de 2025, la alcaldía firmó directamente con la ESU un contrato por COP 205.438 millones, vigente hasta junio de 2027. Esta entidad a la vez lideró el proceso que terminó con la contratación a Seguritech para encargarse de las obras y dotación del centro de seguridad.

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A la licitación en Medellín se presentaron tres uniones temporales, y una fue descartada por modificar los precios. La de Seguritech, en la que también participa Unión Eléctrica con el 4 %, obtuvo el mejor puntaje, y en septiembre de 2025 fue contratada. De los COP 180.963 millones, COP 139.667 millones son para la construcción del edificio y COP 41.296 millones a la tecnología que se usará para: el centro de datos, las redes de comunicación, el software de gestión de video, el control de acceso y el traslado del videowall.

El 19 de mayo de 2026, Seguritech anunció que el C5i de Colombia funcionará con su plataforma propia de inteligencia artificial, SAIMON. En este comunicado, el secretario de Seguridad de la ciudad, Manuel Villa, aseguró que “el proyecto busca darle a Medellín un salto tecnológico”.

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Al preguntarle a la ESU por la participación de la empresa mexicana, esta explicó que “las comunicaciones oficiales hacen referencia a la Unión Temporal como figura contractual, sin individualizar necesariamente a cada una de las empresas que la conforman”, y precisó que “la operación del Complejo de Seguridad Distrital C5i de Medellín continúa en manos de la Secretaría de Seguridad y Convivencia”.

Resta esperar cómo continúan las obras y más detalles de la operación del nuevo “pentágono” de Medellín.