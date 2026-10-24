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¿Qué se sabe del “Pentágono de Medellín” y de la empresa mexicana detrás del proyecto?

La ciudad tiene previsto que para el próximo año entre en operación un centro de seguridad que está en manos de un consorcio integrado por la empresa mexicana Seguritech, investigada en ese país por irregularidades en contratos similares.

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Laura María Orrego Acosta
Obra del C5i de Medellín (también conocido como el "Pentágono" de la seguridad.
Obra del C5i de Medellín, también conocido como el "Pentágono" de la seguridad.
Foto: Alcaldía deMedellín

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En el barrio Corazón de Jesús de Medellín, conocido como Barrio Triste, frente a la avenida Regional y el río Medellín, en medio de calles de talleres mecánicos, el viaducto del metro, comercio informal, bodegas y la estación de Bomberos Libertadores, se levanta una imponente estructura (en un espacio equivalente a dos canchas y media de fútbol) que será la sede del C5i (Centro de Control, Cómputo, Comunicación, Contacto Ciudadano e Inteligencia), el punto de control de seguridad de la ciudad, que presentó recientemente el alcalde de la…

Por Laura María Orrego Acosta

lorrego@elespectador.com

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Comentarios
  • Constanza(15576)Hace 1 hora
    Ya veremos como cuando inicie operaciones estallaran las noticias con los robos hechos al interior de ese "pentágono"- Sin contar que sera infiltrado por los delincuentes que en Medellin hacen olas. Fer
  • Martha(69929)Hace 2 horas
    Derroche de dinero!! Mientras a los vendedores ambulantes les dan palo!, mientras después de 60 años la Iguana sigue desbordándose!! Mientras las comunas de Manrique las violentan y las dejan sin vivienda,no sea tan desgraciados!!
  • luis german(18551)Hace 2 horas
    Medellín, refugio de pillos.
  • pedrito(59003)Hace 4 horas
    La contrstacion rn Medellin y Antioquia (Departamento) es bastantr oscura. Igusl su ede en el Atlantico y distrito de Barranquilla. La Gob de Antioquia tirne una entidad Rentan que entrega contratos millonariis a dedo, por el 10% y el 15%, los contratistas son los mismo, un carrusel. En Barranquilla Eduber es la casa de contratacion de los Char a dedo por el 15%. Y nadie investiga nadie ve nada. ¿Hasta cuando?
  • jomavasu(adh7f)Hace 13 horas
    Un elefante blanco en desarrollo y bien enmermelado.
  • Usuario(63255)Hace 14 horas
    Escudo de las Américas? Eso no acaban con el crimen nunca. Pero plata si gastan. Las ciudades están llenas de hampones, viciosos, jíbaros y delincuentes de toda clase. Cuando hayan resultados hablamos.
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