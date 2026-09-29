Racionamiento de agua en Medellín podría extenderse; EPM mantiene cortes programados

Para este martes 29 de septiembre, el esquema de racionamiento contempla una suspensión de ocho horas, entre las 8:00…

El racionamiento de agua en Medellín podría extenderse durante los próximos días debido a las condiciones de las fuentes que abastecen el sistema de acueducto. Empresas Públicas de Medellín (EPM) mantiene las interrupciones programadas mientras analiza la recuperación de los caudales y el comportamiento del consumo de los usuarios.

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Para este martes 29 de septiembre, el esquema de racionamiento contempla una suspensión de ocho horas, entre las 8:00 p.m. y las 4:00 a.m. del miércoles 30 de septiembre. La medida afectará sectores específicos de cinco comunas de Medellín.

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¿Qué barrios tendrán racionamiento de agua?

La interrupción programada para la noche del 29 de septiembre corresponde al esquema 2 y comprende sectores de Manrique, Aranjuez, Villa Hermosa, Buenos Aires y La Candelaria. Los barrios incluidos son:

Comuna 3, Manrique: Manrique Oriental y Santa Inés.

Manrique Oriental y Santa Inés. Comuna 4, Aranjuez: Manrique Central N2.

Manrique Central N2. Comuna 8, Villa Hermosa: Villa Hermosa, Batallón Girardot, San Miguel, La Mansión y Llanaditas.

Villa Hermosa, Batallón Girardot, San Miguel, La Mansión y Llanaditas. Comuna 9, Buenos Aires: Alejandro Echavarría y Caicedo.

Alejandro Echavarría y Caicedo. Comuna 10, La Candelaria: Los Ángeles y Boston.

La suspensión tendrá una duración aproximada de ocho horas. EPM recomienda a los usuarios de estas zonas almacenar únicamente el agua necesaria para las actividades básicas del hogar y hacer uso responsable de las reservas.

¿Por qué podría extenderse le racionamiento de agua en Medellín?

EPM explicó que "las lluvias recientes todavía no han permitido recuperar de manera suficiente las fuentes de abastecimiento". A esto se suma que el ahorro de los usuarios aún no alcanza de forma sostenida las metas establecidas por la empresa.

Por esta razón, EPM mantiene el seguimiento a los niveles de las fuentes, las lluvias y el consumo para definir cómo se desarrollará el racionamiento durante los próximos días. Para los usuarios del sistema Piedras Blancas, la meta es ahorrar 92 litros por vivienda o local comercial, mientras que en los sistemas Riogrande II y La Fe el objetivo es de 70 litros.

Aunque se han registrado avances en el ahorro de agua, aún no se alcanza de manera sostenida la meta requerida y las lluvias continúan siendo insuficientes para la recuperación de las fuentes que abastecen el sistema de acueducto.



Por esta razón, EPM mantiene las interrupciones… pic.twitter.com/Oqy0fdc2sk — EPM estamos ahí (@EPMestamosahi) September 28, 2026

Durante las interrupciones, EPM dispone de carrotanques a demanda para apoyar a los usuarios de las zonas afectadas. También se pueden consultar novedades a través de la línea de atención (604) 44 44 115 de y EMA, la asesora virtual de EPM, al 301 300 0115.