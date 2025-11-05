Presentaron la renovación del estadio Atanasio Girardot: “todo cambiará”

La renovación del estadio Atanasio Girardot incluye la construcción de una cubierta. Foto: Alcaldía de Medellín

La alcaldía de Medellín presentó el plan de renovación que tiene previsto para el estadio Atanasio Girardot, que no solo tendrá una cubierta, sino que además ampliará su capacidad para 60.000 asistentes, con la construcción de nuevas graderías y la transformación de todos los espacios.

En medio de la presentación, el alcalde Federico Gutiérrez aseguró que “todo va a cambiar”, desde los camerinos y restaurantes, hasta las zonas de prensa, graderías y los espacios públicos alrededor del estadio.

Junto a esto, el mandatario explicó que se aumentará la capacidad con la construcción de nuevas graderías hacia arriba. “Creceremos a través de columnas que soportarán las nuevas graderías, que se irán consolidando y que servirán de soporte para las rampas que nos permitirán el ingreso a otros niveles, pero también para agilizar los ingresos y salidas”.

Entre los cambios también está el retiro de las torres de luces, debido, según explicó Gutiérrez, a que “la iluminación será interna, como en el Bernabéu. Además, tendremos pantallas gigantes como los grandes estadios del mundo”. Junto a esto, se anunció que se tendrán cámaras de reconocimiento facial.

Para la construcción se invertirán COP 650.000 millones, de los cuales este año se invertirán los primeros COP 70.000 millones para avanzar en los estudios preliminares. “Ya arrancamos los estudios de suelos (...), en enero del año entrante ya estemos radicando el proyecto entero en la Curaduría y más o menos en abril estemos lanzando la licitación de este nuevo estadio”, añadió el alcalde, quien indicó que se espera entregar el nuevo estadio en diciembre de 2027.

La alcaldía de Medellín resaltó que la ciudad tendrá un estadio 100% público, que aumentará en 33 % su capacidad, así como se modernizarán todas las redes hidrosanitarias y eléctricas. De igual forma, habrá nueva silletería en todas las tribunas, rampas de entrada, se duplicarán los torniquetes, además, se renovarán las cabinas de prensa, palcos y camerinos, así como la gramilla.