Ya empezó la rotación del pico y placa en Medellín: esto debe tener en cuenta

La rotación estará vigente hasta el 29 de enero de 2027. Foto: Alcaldía de Medellín

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A partir de este lunes 3 de agosto comenzó la rotación para el segundo semestre del año del pico y placa en Medellín, que continuará aplicándose en el mismo horario que venía operando. Para esta primera semana, las autoridades anunciaron que se aplicarán sanciones pedagógicas a quienes incumplan la medida.

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Este lunes la medida se comenzó a aplicar a las placas de carros terminadas en 5 y 8, y a las de motos que comiencen con la misma cifra, que no podrán circular entre las 5:00 a.m. y las 8:00 p.m.

El resto de la semana la medida se aplicará de la siguiente manera:

- Lunes: 5 y 8

- Martes: 1 y 4

- Miércoles: 0 y 2

- Jueves: 3 y 6

- Viernes: 7 y 9

Durante esta semana, las autoridades indicaron que aplicarán sanciones pedagógicas, es decir, que quien incumpla la medida deberá asistir a un curso que dura dos semanas. De lo contrario, deberá pagar el monto de la multa, que equivale a 52,29 Unidades de Valor Básico (UVB), es decir, 633.111 pesos.

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La medida estará vigente hasta el 29 de enero de 2027, cuando las autoridades distritales tendrán que definir una nueva rotación del pico y placa y, si es el caso, modificaciones a la restricción vigente.

La medida no se aplica en vías nacionales como la autopista Sur y la avenida Regional, así como la vía al Túnel de Occidente, la vía Las Palmas, la variante a Caldas y la vía vieja a Caldas.

Adicionalmente, están exentos de la medida los carros de enseñanza, de uso de la fuerza pública y para servicios de salud; los vehículos de paso por la ciudad, que muestren el tiquete de peaje que corrobore su ingreso, así como los carros híbridos, eléctricos y a gas.