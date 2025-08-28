Militares retenidos en Guaviare, aseo en Bogotá, Vuelta a España y más en El Despertador

Foto: Eder Rodríguez

🔴 Petro pide celeridad para la reforma a la salud

En medio de su más reciente consejo de ministros sobre el sistema de salud, el presidente Gustavo Petro le reclamó al ministro del Interior, Armando Benedetti, por el estancamiento de la reforma a la salud en el Congreso, donde sigue pendiente su tercer y penúltimo debate.

“(Esto) remite al ministro Benedetti, del Interior, porque nada que se mueve la reforma a la salud. Pareciera que el Congreso le quiere echar por tierra, la Comisión Séptima, que ya había frenado la laboral y esta la han votado ya en contra”, le dijo Petro a su funcionario. Aunque el Gobierno ha logrado la aprobación de las reformas laboral y pensional, el proyecto de salud sigue siendo uno de sus grandes pendientes, tanto así que puso en marcha algunos puntos del articulado vía decretos.

Por ello, el mandatario les hizo un especial llamado a sus ministros para acelerar su ejecución, así como los puntos pendientes del Programa de Gobierno por cumplir. Se viene otra batalla entre Legislativo y Ejecutivo.

🔴 Movimiento Estudiantil de la FCECEP exige presencia del Mineducación en mesas de trabajo

Para el 27 de agosto estaba programada una tercera sesión de trabajo entre el Ministerio de Educación, funcionarios de la Sociedad de Servicios Activos (SAE) y la comunidad de la Fundación Centro Colombiano de Estudios Profesionales (FCECEP). Esta institución de educación superior privada de Cali, que ofrece programas técnicos y tecnológicos, se encuentra en la cuerda floja debido a una compleja situación financiera. Tiene deudas cercanas a los $7.000 millones, por las que será liquidada.

Para trazar la ruta de liquidación, se planteó llevar a cabo unas mesas de trabajo. Sin embargo, a la sesión de este miércoles, que tenía como fin continuar con los diálogos para analizar acciones y lograr acuerdos, no asistieron los representantes del Mineducación ni de la SAE. “Las mesas están vacías por parte de las entidades que debían presentarse hoy. El compromiso era claro, se había pactado por medio de un acta, y todos los actores debían llegar a esta mesa de trabajo para salvar el CECEP”, señaló el Movimiento Estudiantil de la institución a través de sus redes sociales.

Los jóvenes afirmaron que en las dos mesas anteriores no se han logrado avances significativos y que la SAE ha enviado, cada vez, delegados distintos. Es por ello que exigieron que el próximo viernes 29 de agosto, en la nueva mesa de trabajo, el Mineducación y la SAE se presenten con un plan de contingencia que incluya acciones concretas.

🔴 Declaración de renta

Este mes arrancaron las fechas de vencimiento para que las personas naturales declaren renta.

La Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales (DIAN) informa que el 28 de agosto el turno es para los contribuyentes cuyo NIT termina en 23 y 24.

La invitación es a consultar el calendario tributario que ha establecido la DIAN para 2025 y tener las fechas presentes para no incumplir con esta obligación.

Tenga en cuenta que usted debe declarar renta si:

Su patrimonio bruto con corte al 31 de diciembre del año pasado fue superior a las 4.500 UVT, es decir, $211.793.000.

En 2024 sus ingresos brutos superaron o fueron iguales a las 1.400 UVT, es decir, $65.891.000

Sus consumos con tarjeta de crédito en 2024 fueron iguales os superiores a las 1.400 UVT, es decir $65.891.000

El valor total de sus compras y consumos en 2024 fueron iguales o superiores a los $1.400 UVT, es decir $65.891.000

El valor total acumulado de sus consignaciones bancarias, depósitos o inversiones en 2024 fueron superiores a las 1.400 UVT, es decir, es decir $65.891.000

🔴 Fuerzas Militares coordinan la liberación de los 33 militares desde San José de Guaviare

Desde hace cuatro días, 33 militares se encuentra retenidos por la comunidad en la vereda Nueva York, en El Retorno (Guaviare). Para lograr su liberación, las Fuerzas Militares adelantan en San José del Guaviare reuniones con delegados de la Defensoría del Pueblo, la Procuraduría, la Misión de Apoyo al Proceso de Paz en Colombia (MAPP/OEA) y de la ONU.

Las autoridades señalaron que la población estaría siendo instrumentalizada por Jhon Wilmer Ulcue Trochez, alias “Yimmi Parra”, el actual jefe de la subestructura 44 del EMC, para impedir las labores del Ejército en la zona. Por su parte, el alcalde de El Retorno, Jhonny Casanova, indicó que la comunidad exige, para liberar a los soldados, la entrega del cuerpo de un civil que presuntamente habría muerto en los combates que se adelantan en la región desde el pasado 24 de agosto.

El comandante de las Fuerzas Militares, el almirante Francisco Cubides, advirtió que, en caso de que la negociación a través del “diálogo no prospere, las Fuerzas Militares han activado los protocolos establecidos para situaciones de secuestro, que incluyen el despliegue de capacidades operacionales, logísticas y de inteligencia necesarias para lograr la liberación” de los militares.

🔴 La Gran Diáspora Latinoamericana se pronunciará sobre la ofensiva naval de EE. UU.

La Gran Diáspora Latinoamericana, integrada por organizaciones civiles y colectivos anticomunistas, se pronunciará este jueves sobre la operación naval que Estados Unidos desplegó en aguas cercanas a Venezuela y el Caribe, con el objetivo de combatir a los carteles del narcotráfico.

🔴 Personería de Bogotá determinará responsables por negación a nuevo modelo de aseo

El personero de Bogotá, Andrés Castro Franco, anunció que iniciarán una indagación disciplinaria para determinar los responsables de las presuntas inconsistencias en la solicitud que hizo la UAESP ante la Comisión de Regulación de Agua Potable y Saneamiento Básico (CRA) para continuar con el modelo excepcional de Áreas de Servicio Exclusivo -ASE-.

Castro detalló que ante las presuntas fallas en la solicitud, profundizarán disciplinariamente a quienes intervinieron, así como el rol que tuvo la exdirectora de la UAESP, Consuelo Ordóñez. “Se hará un análisis para iniciar las investigaciones”, sentenció el personero quien agregó que ya se habían reunido con los operadores de aseo y la entidad distrital.

Cabe recordar que en la primera decisión de la CRA, la Comisión argumentó que no se probó que la exclusividad fuera indispensable como modelo para atender el servicio de aseo en Bogotá; posibles inconsistencias en la delimitación de las zonas; licitar con el esquema tarifario anterior a 2024, sin esperar la nueva fórmula que reduce los costos para los ciudadanos; limitaba ingresos a los recicladores; y respuestas fuera de tiempo.

🔴 Etapa reina de la Vuelta a España

Este jueves se disputará la sexta etapa de la Vuelta a España 2025, primera de alta montaña. El recorrido de 170.3 kilómetros entre Olot y Pal, en Andorra, promete ser un verdadero desafío para los escaladores, con un desnivel de 3.475 metros que podría reacomodar las posiciones en la clasificación general, liderada por el danés Jonas Vingegaard, con ocho segundos de ventaja sobre el español Juan Ayuso y el portugués João Almeida. El mejor colombiano es Egan Bernal, décimo, a 22 segundos.

🔴Copa BetPlay

Comenzaron a disputarse las llaves de octavos de final de la Copa BetPlay, el torneo que reúne a los equipos de primera y segunda división del fútbol profesional colombiano. Junior le ganó 2-0 al Atlético de Cali y Deportivo Pereira 4-3 a Real Cundinamarca. Fortaleza empató 0-0 con Medellín y Atlético Bucaramanga venció 1-0 al América. Este jueves Independiente Santa Fe visita a Alianza Petrolera a las 4:00 p.m. y luego Deportivo Pasto recibe a Once Caldas, desde las 7:30 p.m.