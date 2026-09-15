Moción de censura a minvivienda, imputación a Miguel Quintero y más en El Despertador

El Senado citó este martes al ministro de Vivienda, Jaime Andrés Beltrán, para que los congresistas voten la moción de censura en su contra. La semana pasada ocurrió el debate tras la citación del Pacto Histórico y allí estuvo el jefe de la cartera para defender su gestión. Si bien la oposición señaló que era necesario que saliera del cargo por su viaje a Santa Marta pocos días después del terremoto de 7,4 del pasado 10 de agosto, el oficialismo respaldó su labor en el Minvivienda y sumó las mayorías suficientes para que en la votación de…

El Senado citó este martes al ministro de Vivienda, Jaime Andrés Beltrán, para que los congresistas voten la moción de censura en su contra. La semana pasada ocurrió el debate tras la citación del Pacto Histórico y allí estuvo el jefe de la cartera para defender su gestión. Si bien la oposición señaló que era necesario que saliera del cargo por su viaje a Santa Marta pocos días después del terremoto de 7,4 del pasado 10 de agosto, el oficialismo respaldó su labor en el Minvivienda y sumó las mayorías suficientes para que en la votación de este martes, Beltrán siga en la jefatura de la cartera.

El miércoles estará citado, en todo caso, otro ministro. Se trata del mindefensa, Jorge Mora, quien pasará al tablero por los bombardeos contra grupos criminales en los que han muerto menores de edad. Ese día será el debate y tendrá que asistir el jefe del sector Defensa para responder por esas acciones operativas.

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🔴Imputación por presunta corrupción a Miguel Quintero, hermano de Daniel Quintero, exalcalde de Medellín

A las dos de la tarde de este martes 15 de septiembre se reanudará la audiencia de imputación en contra de Miguel Quintero, hermano del exalcalde de Medellín, Daniel Quintero. La Fiscalía asegura que participó en un esquema de corrupción que se habría apropiado de más de COP 2.400 millones de contratos del Área Metropolitana del Valle de Aburrá (AMVA). La audiencia fue suspendida antes de que el juez impartiera legalidad a la imputación.

El caso está relacionado con el posible entramado de corrupción que, según el ente investigador, se habría tejido al interior del Área Metropolitana del Valle de Aburrá (AMVA) entre los años 2020 y 2023, cuando Daniel Quintero era alcalde. La Fiscalía sostiene que Miguel Quintero, aunque no tenía ningún cargo en la administración de Medellín ni en el AMVA, habría direccionado millones en contratos para el Cuerpo de Bomberos Voluntarios de Itagüí.

🔴Concejo define futuro de sobretasa al predial para financiar alumbrado público

Este martes 15 de septiembre, desde las 9:00 a. m., el Concejo de Bogotá tendrá una sesión extraordinaria para dar segundo debate a uno de los proyectos tributarios más importantes de la administración de Carlos Fernando Galán.

La iniciativa, que acumula los proyectos 709 y 724 de 2026, propone incentivos tributarios para atraer inversión y generar empleo, medidas para mejorar el recaudo de impuestos distritales y una sobretasa al impuesto predial destinada a financiar el servicio de alumbrado público.



Este último punto será uno de los focos de la discusión, pues determinará cómo funcionaría el nuevo cobro asociado al predial, quiénes tendrían que asumirlo y cuánto espera recaudar Bogotá para cubrir los costos del alumbrado público.

El proyecto llega a la plenaria después de superar su primer debate en la Comisión de Hacienda. Sus autores son el alcalde Carlos Fernando Galán, la secretaria de Hacienda, Ana María Cadena, y el concejal Emel Rojas. Los ponentes son Armando Gutiérrez, Julián Felipe Triana y Juan Manuel Díaz.

A la sesión fueron convocadas prácticamente todas las entidades del Distrito, además de los 20 alcaldes locales y los organismos de control.

Al estar en segundo debate, la jornada será clave para definir si la reforma consigue el respaldo de la plenaria y avanza para convertirse en acuerdo distrital, así como las condiciones finales de los incentivos y de la sobretasa que podría impactar el bolsillo de los propietarios de predios en Bogotá.

🔴Exigen pagos a internos de medicina de Colombia

En los últimos días, han crecido los llamados al Ministerio de Salud, liderado por Ana María Vesga, para que se realice el pagos a los médicos internos en Colombia.

Desde el gremio han denunciado que, a la fecha, la ADRES no ha girado el pago de agosto a los estudiantes que realizan sus prácticas en los hospitales del país. A este llamado se sumó la senadora Jennifer Pedraza, quien en su cuenta de X, indicó que se debe “garantizar el pago de de los internos de medicina en Colombia, no les llega el giro a tiempo y no tienen con que sostenerse”.

🔴El presupuesto ya tiene monto: el debate sigue

Las Comisiones Económicas del Congreso ya le dieron el visto bueno al monto del Presupuesto General para 2027, que presentó la administración del presidente Abelardo de la Espriella. El valor quedó en COP 634,9 billones.

Todavía falta que los congresistas definan cuál va a ser la asignación del gasto. Para ello, el debate del articulado continúa, pues está citado para este martes 15 de septiembre a las 9:00 a. m.

Las comisiones económicas tienen hasta el 25 de septiembre para votar el articulado del Presupuesto. Una vez termine esta etapa, el proyecto pasaría a las plenarias de Senado y Cámara.

Por su parte, el Congreso tiene hasta el 20 de octubre para aprobar por completo el proyecto. Si el Legislativo no lo aprueba, el Gobierno lo decretará tal como ya sucedió en un año durante la administración de Gustavo Petro.