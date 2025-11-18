Moción de censura, bombardeos, Epstein, partidos de la Liga BetPlay y más en El Despertador

Foto: Eder Rodríguez

🔴 Empiezan cuadrangulares de la Liga BetPlay

Con el partido entre Fortaleza CEIF y Deportes Tolima comienzan esta noche (6:30 p.m.) en el Metropolitano de Techo los cuadrangulares de la Liga BetPlay Dimayor 2025-II.

La fecha continuará mañana primero con Atlético Bucaramanga ante Santa Fe, el campeón defensor, en el América Montanini (6:30 p.m.) y luego cono Junior vs. Independiente Medellín en el Metropolitano de Barranquilla (8:30 p.m.).

El jueves concluirá la primera fecha de las semifinales con Atlético Nacional vs. América de Cali en el Atanasio Girardot (7:30 p.m.). Medellín y Bucaramanga cuenta con la ventaja deportiva del punto invisible por ser los dos mejores equipos del todos contra todos.

🔴 En Estados Unidos votan para difundir o no los archivos de Epstein

Legisladores republicanos votarán hoy en la Cámara de Representantes estadounidense para forzar la divulgación de todos los documentos relacionados con el pederasta Jeffrey Epstein, tras el visto bueno del presidente Donald Trump.

Medios informaron, con base en fuentes del Congreso, que el pleno votará el martes por una iniciativa de los representantes Thomas Massie, republicano de Kentucky, y Ro Khanna, demócrata de California, que obligaría al Departamento de Justicia a (DOJ) a entregar todos sus archivos del caso Epstein.

Massie confió este domingo en obtener suficiente apoyo entre sus copartidarios para llevar ante el presidente Trump el proyecto de ley, el cual dijo que firmará.

🔴Continúan los cuestionamientos por los bombardeos donde murieron menores de edad

Se espera que hoy continúen las reacciones y cuestionamientos a los bombardeos en los que murieron menores de edad en Calamar (Guaviare) y en otras zonas del país como Caquetá y Arauca, como confirmó el presidente Gustavo Petro por medio de una publicación reciente en su cuenta de X.

La defensora del Pueblo, Iris Marín, fue una de las últimas en pronunciarse ayer. Emitió un nuevo pronunciamiento en el que rechazó la muerte de menores de edad en bombardeos. “Independientemente de que estuvieran cumpliendo funciones continuas de combate, los principios de humanidad y necesidad militar ponen en cuestión estas operaciones”, indicó la defensora. Agregó que se debe evaluar cada uno de los casos para ver qué medidas se implementaron para no afectar a menores de edad.

“Ya era probable que los bombardeos afectaran a menores de edad. En este punto, es una realidad y es previsible que esto siga ocurriendo si no se toman medidas adicionales”, dijo la defensora Marín. A renglón seguido, le envió un mensaje directo al presidente Petro, insistiéndole “en la necesidad de que suspenda los bombardeos contra objetivos en los que pueda haber menores de edad reclutados y evalúe su continuidad”.

Finalmente, hizo énfasis en la importancia que tiene la protección de los derechos de niñas, niños y adolescentes. “La historia de cada menor de edad que muere allí en estos bombardeos es desgarradora. Le imploro que piense en una alternativa”.

🔴 Moción de censura contra el ministro de Defensa, Pedro Sánchez

Esta semana se espera que desde la bancada de oposición de la Cámara de Representantes se radique la moción de censura contra el ministro de Defensa, Pedro Sánchez, por la cifra de menores muertos en bombardeos contra las disidencias de “Iván Mordisco”.

En las últimas 24 horas el jefe de Estado ha defendido los operativos militares contra los grupos criminales, señalando que se trata de decisiones para evitar emboscadas contra integrantes del Ejército y frenar el reclutamiento forzado. Sin embargo, desde las mismas filas del Pacto Histórico han cuestionado las acciones.

🔴Continúa la COP30 de cambio climático en Brasil

Después de una semana de negociaciones, este martes continuarán las discusiones de las delegaciones de más de 190 países en Belém, Brasil, donde se lleva a cabo la COP30 de cambio climático.

Todos los ojos están puestos en la propuesta que hizo el presidente de Brasil, Lula Da Silva, para empezar a construir una ruta para alejarse de lo combustibles fósiles.

🔴 Adopción de la AE para cambiarle la cara a la zona industrial

Hoy el alcalde Carlos Fernando Galán firma el decreto que adopta la Actuación Estratégica ZIBo, un proyecto urbano que redefine 541 hectáreas de la antigua zona industrial de Bogotá.

El territorio, históricamente asociado a bodegas, fábricas y patios de carga, se convierte en un laboratorio de renovación urbana con enfoque ambiental y económico. El plan proyecta 35.000 viviendas, 159.000 empleos nuevos, 545.000 metros cuadrados de espacio público, 16.700 árboles, 39 kilómetros de ciclorrutas y 8,4 kilómetros de corredores comerciales. La apuesta combina usos mixtos, movilidad sostenible y recuperación de estructuras industriales para convertir a ZIBo en un nuevo eje de vida urbana.

La administración destaca que este modelo busca impulsar una “ciudad compacta” y corregir décadas de abandono en un sector estratégico del norte-occidente. Expertos consultados, sin embargo, advierten retos en integración social, cargas urbanísticas y gestión del suelo, especialmente en una zona donde confluyen viejas industrias, nuevas inversiones y vacíos urbanísticos heredados. La firma del decreto abre oficialmente la puerta para iniciar las primeras intervenciones, socializar proyectos y definir cómo se financiará la transformación.