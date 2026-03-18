Movidas electorales, sanción a la SIC, reunión de la FED y más en El Despertador

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🔴 Iván Cepeda no renunciará a su curul en el Senado, Paloma Valencia no lo descarta

Durante el regreso de las sesiones en el Senado de la República, los candidatos presidenciales que se encuentran en esta colectividad hablaron sobre su permanencia en ella durante la campaña por las llaves de la Casa de Nariño. Además, hubo fuertes choques entre los aspirantes en la plenaria del Senado.

Por un lado, el candidato del Pacto Histórico, Iván Cepeda, aseguró que no renunciará a su curul en el Senado, pues asegura que estar en campaña presidencial no es impedimento para continuar con su labor en el Legislativo. Además, lanzó una pulla a la aspirante del Centro Democrático. Por el otro lado, la candidata del Centro Democrático y también senadora, Paloma Valencia, asegura no haber tomado una decisión sobre su permanencia en el Congreso, por lo que no descarta la posibilidad de entregar su curul para estar de lleno en su campaña presidencial.

Otra de las aspirantes a la presidencia que también está en el legislativo, Clara López, anunció que no renunciaría a su curul por su carrera electoral. “Podemos hacer ambas cosas, el Senado se reúne dos o tres días por semana, tengo el resto de la semana para poder cumplir mis otras obligaciones”, anunció López. Esta no fue la única novedad que dejó este retorno del Congreso de la República. Durante la plenaria del Senado, Cepeda y Valencia chocaron por el uso del Legislativo en medio de la campaña.

🔴Fed en la cuerda floja

La Reserva Federal se reúne este 18 de marzo en medio de un cuadro incómodo: inflación aún por encima de la meta, crecimiento debilitado y un mercado laboral que perdió 92.000 empleos en febrero. El petróleo volvió a superar los USD 100 por la guerra en Oriente Medio, lo que complica cualquier margen para recortar tasas.

El mercado espera que la Fed mantenga el rango actual de 3,50 %–3,75 %, pero la atención estará en el tono de Jerome Powell, el presidente del banco central. La combinación de precios altos y actividad débil revive el fantasma de la estanflación, y la decisión de hoy marcará el pulso de la economía global en los próximos meses.

🔴 Sancionan a la SIC por abusar de su poder en inspecciones a Cancillería y Registraduría

La Procuraduría emitió un fallo de primera instancia en contra de 16 funcionarios de la Superintendencia de Industria y Comercio (SIC), quienes abusaron de su poder en las inspecciones hechas a la Registraduría y a la Cancillería en marzo de 2024 en el marco de la investigación de la SIC por presuntas prácticas restrictivas de la competencia a favor de la firma Thomas Greg & Sons.

La decisión expone que estos 16 funcionarios habrían accedido y extraído arbitrariamente información sensible de equipos institucionales, así como de dispositivos móviles personales de algunos funcionarios de las dos entidades. Por eso, el ente de control revisaba si en las inspecciones hubo irregularidades, “incluida la posible falta de competencia para adelantar actuación administrativa y visita a la Registraduría Nacional del Estado Civil y vulneración al debido proceso, intimidad, reserva judicial, como también una extralimitación de funciones, abuso de poder y coacción a los funcionarios”.

El ente de control encontró que en las visitas realizadas entre el 12 y el 21 de marzo de 2024 los funcionarios de la SIC extrajeron información como “el Censo Electoral de los colombianos, historiales clínicos y situación judicial de nacionales colombianos en el exterior, datos sensible y de carácter personal, así como data privada de aquellos, a lo cual se dijo que se afectaron derechos fundamentales”.

🔴 Concejo evalúa si avanza el Plan de Desarrollo de Bogotá

El Concejo de Bogotá tendrá una jornada centrada en el seguimiento al Plan Distrital de Desarrollo 2024-2027, con varios debates de control político sobre la ejecución de la inversión social en los barrios, el cumplimiento de proyectos y líneas de inversión étnicas, y el avance general de la hoja de ruta de “Bogotá Camina Segura”.

En la discusión participarán secretarías clave del Distrito, entre ellas Movilidad, Gobierno, Planeación, Educación, Integración Social, Hacienda, Salud, Seguridad, Desarrollo Económico y Hábitat, así como entidades como el IDU, TransMilenio, el Metro de Bogotá e IDPAC.

Además, organismos de control como la Personería, la Contraloría y la Veeduría Distrital acompañarán la sesión, en la que se espera revisar qué tanto se están materializando en el territorio las metas, programas y recursos contemplados en el Plan de Desarrollo.

🔴 Israel asesinó a la mano derecha del ayatola, Alí Larijani

Irán confirmó el martes la muerte de Alí Larijani, su poderoso jefe de seguridad, considerado uno de los líderes más influyentes de la República Islámica, e Israel juró “perseguir, encontrar y neutralizar” al nuevo líder supremo Mojtaba Jamenei.

Según la agencia de noticias iraní Fars, Larijani fue alcanzado por ataques de “aviones de combate estadounidenses e israelíes en la casa de su hija”. Varias horas antes, los Guardianes de la Revolución confirmaron la muerte de Gholamreza Soleimani, jefe de la milicia Basij, el aparato represivo central de Irán. Israel Katz, ministro israelí de Defensa, había anunciado antes la muerte de ambos. Larijani desempeñó un papel muy prominente desde el comienzo de la guerra, mientras sigue la incertidumbre sobre la situación del ayatolá Mojtaba Jamenei.

El ejército israelí indicó este martes que está decidido a “localizar, encontrar y neutralizar” al nuevo guía supremo iraní, quien no ha aparecido en público desde su designación hace más de una semana. Estas dos muertes son un duro golpe para la república islámica en medio de una guerra en la que han fallecido más de 1.000 personas y millones se han visto obligadas a desplazarse en Oriente Medio, especialmente en Líbano e Irán.

🔴 Feid dará concierto gratis en Medellín: así será el esperado show del ‘Ferxxo’

El cantante colombiano a anunció un concierto gratuito en Medellín, un evento que marca el inicio de una nueva etapa en su carrera musical. La presentación hace parte de su “Falxxo Tour”, una serie de shows especiales con los que busca reconectar de forma más cercana con su público, alejándose de los grandes estadios para ofrecer experiencias más íntimas. Además, el artista adelantó una nueva canción, “Falxxo Tema”, que anticipa el sonido de esta nueva era.

El concierto se realizará el viernes 20 de marzo en el Teatro Carlos Vieco y, aunque la entrada será gratuita, los asistentes deberán registrarse previamente a través de un enlace habilitado por el artista, ya que el acceso será controlado por aforo.

🔴 Inicia en Barranquilla el XVII Simposio Internacional de Resistencia Antimicrobiana

Este miércoles 18 de marzo inicia el XVII Simposio Internacional de Resistencia Antimicrobiana, que se llevará a cabo en Barranquilla hasta el próximo 20 de marzo. Se trata de un encuentro organizado por el grupo de investigaciones en Resistencia Antimicrobiana y Epidemiología Hospitalaria (RAEH) de la Universidad El Bosque.

El espacio reunirá a expertos y líderes de opinión tanto nacionales como internacionales para evaluar los avances en vigilancia, control de infecciones, microbiología clínica y estrategias de uso racional de antimicrobianos, con énfasis en escenarios hospitalarios de alta complejidad.

La discusión se dará en el marco de una amenaza a la salud global: una de cada seis infecciones bacterianas ya no responden a los antibióticos. Los tratamientos están perdiendo efectividad frente a bacterias que han logrado desarrollar mecanismos para sobrevivir.