Movilizaciones en Colombia, día de fútbol y más en El Despertador

Foto: Eder Rodríguez

🔴 Los republicanos vuelven a debate, otra vez sin Trump

La carrera para conseguir la nominación republicana a la presidencia estadounidense alcanza este miércoles un nuevo hito del calendario electoral, el segundo debate de los aspirantes, sin el candidato mejor posicionado, Donald Trump, y ante el aparente desinterés de la audiencia.El escenario elegido se traslada esta vez de Milwaukee (Wisconsin) a Simi Valley (California), pero como en la anterior ocasión, el 23 de agosto, las miradas vuelven a concentrarse precisamente en su gran ausente, el expresidente conservador (2017-2021). Trump se salta voluntariamente ese encuentro televisado para acudir a Detroit y dar su apoyo público a los huelguistas del sector de la automoción, que desde el 15 de septiembre protestan en distintas fábricas de Ford, General Motors (GM) y Stellantis en reivindicación de mejores condiciones laborales.

🔴Victimas harán observaciones a reconocimientos por secuestro

Este miércoles la Sala de Reconocimiento de Verdad de la JEP escuchará las observaciones de las víctimas a lo dicho por exintegrantes del Bloque Caribe de las antiguas Farc, en el Caso 01 que investiga los secuestros cometidos por esa extinta guerrilla.

🔴La Magdalena Fest se celebrará del 29 de septiembre al 1 de octubre

Del 29 de septiembre al 1ro de octubre, Honda - Tolima recibe a La Magdalena Fest en su sexta edición. Un encuentro cultural que a través de diálogos, exposiciones, cine y conciertos en vivo; hace homenaje al Río Magdalena, esta vez proponiendo un encuentro de “aguas arriba y aguas abajo” al realizarse en dos puntos que fueron clave para la historia de la navegación en el municipio: El Museo del Río Magdalena (antigua bodega Las Ceibas) y la Bodega del Barrio Caracolí.

🔴Día de Copa

Con dos partidos, empezarán hoy los cuartos de final de la Copa BetPlay. Primero, Santa Fe recibe a Pereira en El Campín (6:15 p.m.), y después, Águilas Doradas recibirá a Nacional en Rionegro (8:30 p.m.).

Sigue el Clásico RCN. Hoy se corre la quinta etapa del Clásico RCN, que será entre Ibagué y Pereira, tendrá 117 kilómetros con dos puertos de montaña.

🔴Hacia una ganadería mas sostenible

La FAO organiza la primera Conferencia Mundial sobre la Transformación Ganadera Sostenible. El evento busca ser un foro neutral para que representantes de los Miembros de la FAO, organizaciones de productores, instituciones académicas y de investigación, agencias de desarrollo, organizaciones de la sociedad civil y organismos del sector privado participen en diálogos sobre innovaciones y vías para producir de manera eficiente fuentes animales más nutritivas, seguras y accesibles, además de alimentos con una huella ambiental reducida y contribuir a sistemas ganaderos resilientes a las crisis.

🔴Manifestaciones a favor de las reformas del gobierno

Hoy se desarrolla en todo el territorio nacional la “marcha por la Vida”, apoyada por el presidente Gustavo Petro y que tiene, entre otros, el objetivo de demostrar el respaldo ciudadano a las reformas sociales (agraria, a la salud, pensional y laboral) que por el momento siguen su trámite con paso lento en el Capitolio Nacional. “Espero que el Cauca entero salga a las calles a decirle a los violentos que su tiempo se acabó. El tiempo de Colombia es la paz”, trinó ayer el primer mandatario.Ayer, el presidente del Congreso, Iván Name, le pidió a la minga indígena que conformara “la primera línea de la defensa de la democracia” en las manifestaciones de hoy, en caso de que se presente cualquier alteración a la seguridad. “Quería decirles que queremos hacer las reformas, porque ellas son necesarias, que estamos del mismo lado y que cuidaremos el porvenir y el futuro con la sabiduría de ustedes”, le dijo Name a las comunidades en el parque Tercer Milenio. La convocatoria ha generado inquietudes sobre cómo se va a garantizar que no se instrumentalice la movilización con fines electorales y el presupuesto logísitico de la jornada.

🔴Gran concentración “por la vida” se toma la Plaza de Bolívar

Una gran movilización se vivirá este miércoles 27 de septiembre en la capital del país, donde miles de organizaciones y pueblos indígenas, y artistas, se congregarán en la Plaza de Bolívar en la denominada ‘Gran movilización por la paz, por la vida, por la justicia social’.De acuerdo con la Secretaría de Gobierno, las movilizaciones iniciarán a las 8:00 de la mañana, hora en la que los indígenas saldrán del parque Tercer Milenio, tomar la avenida Caracas hasta la calle 19, y de ahí subir hasta la carrera Séptima, rumbo a la Plaza de Bolívar. Habrá más putos de encuentro como tendrán como puntos de encuentro los parques Nacional y El Renacimiento. La alcaldía cuenta con 240 gestores y gestoras para acompañar las actividades.A las 11 a.m. inicia el concierto ‘Nos movemos por la vida’, al término del cual, el presidente Gustavo Petro tomará la vocería en la plaza para dar un discurso. Durante los siguientes días de esta jornada, el presidente planea ‘tomarse’ tres localidades de la capital.