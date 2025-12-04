Movimientos de los precandidatos, cuadrangulares de la Liga BetPlay y más en El Despertador

Foto: Eder Rodríguez

🔴 Los últimos movimientos de los partidos y precandidatos presidenciales para el 2026

A menos de un año de las elecciones presidenciales en Colombia, los partidos y candidatos aceleran sus movimientos en un escenario político cambiante. El Partido Liberal busca recomponerse tras la sorpresiva salida de Mauricio Gómez Amín e invitó a Héctor Olimpo Espinosa a ser su carta presidencial y participar en la consulta interpartidista de marzo de 2026, con la intención de fortalecer su liderazgo y capacidad de negociación en posibles coaliciones.

Los candidatos independientes también avanzan con fuerza en la recolección de firmas, destacando Abelardo de la Espriella, Vicky Dávila, Luis Gilberto Murillo y David Luna, quienes buscan consolidar su presencia en la contienda presidencial y ampliar su influencia territorial y sectorial. Paralelamente, la derecha intenta reagruparse bajo un llamado del expresidente Álvaro Uribe, en medio de tensiones internas en el Centro Democrático, que definirá su candidato presidencial a mediados de diciembre.

En el progresismo, la izquierda avanza hacia la construcción de un Frente Amplio, buscando unificar distintos sectores y ofrecer un proyecto cohesionado. Mientras tanto, los partidos terminan de definir sus listas al Congreso, perfilando la representación legislativa que acompañará la contienda de 2026. En este panorama, la carrera presidencial se perfila como un escenario competitivo, marcado por alianzas, reorganizaciones internas y la participación activa de candidatos independientes.

🔴 ¿Cómo le fue a las exportaciones en octubre?

Este jueves 4 de diciembre salen los resultados de las exportaciones del país en el mes de octubre de 2025. Este informe, elaborado por el DANE, permite identificar cuál fue el desempeño de Colombia en el comercio exterior y cuáles son los productos más fuertes en materia de exportaciones.

En el pasado mes de septiembre las ventas externas del país fueron de USD 4.621,3 millones FOB y presentaron un crecimiento de 11,1 % en relación con septiembre de 2024, en gran medida debido al aumento de 29,6 % en las ventas externas del grupo de Agropecuarios, alimentos y bebidas.

🔴 Acción en el cuadrangular A de la Liga BetPlay

Este jueves 4 de diciembre de 2025, se jugará buena parte del futuro del cuadrangular A en la Liga Betplay Dimayor 2025-II. Atlético Nacional recibirá a Deportivo Independiente Medellín en el estadio Atanasio Girardot en busca de una victoria que lo mantenga en la lucha por el cupo a la final del FPC y de paso elimine definitivamente a su rival de patio.

A segunda hora, Junior de Barranquilla, con un estadio Metropolitano a reventar, enfrentará a América de Cali con el objetivo de ratificar su más reciente victoria en ese mismo estadio frente a Nacional, la cual lo dejo muy cerca de volver a una final después de dos años. Por su parte, los vallecaucanos intentarán salir victoriosos de la arenosa para poder seguir haciendo cuentas y soñar con una final luego de cinco años.

🔴 JEP convoca audiencia pública para reconocimiento de falsos positivos cometidos por la Cuarta Brigada en Antioquia

Este jueves 4 de diciembre, la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP) anunció la realización de una audiencia pública para que militares adscritos a la Cuarta Brigada del Ejército reconozcan su responsabilidad en ejecuciones extrajudiciales ocurridas en Antioquia, conocidas como falsos positivos. El espacio se desarrollará en el marco del Caso 03, que investiga la muerte de civiles presentados como bajas en combate, y tendrá lugar en el coliseo municipal de Granada (Antioquia).

Durante la diligencia, exintegrantes de la Fuerza Pública deberán ofrecer un reconocimiento oficial ante víctimas, representantes judiciales y magistrados, así como entregar detalles sobre patrones, órdenes, motivaciones y estructuras que habrían facilitado estas prácticas. La JEP sostuvo que el propósito de la audiencia es avanzar en la verdad plena y la reparación integral para las familias afectadas.

De acuerdo con la jurisdicción, los hechos materia de análisis incluyen casos atribuidos a la Cuarta Brigada entre 2002 y 2008, uno de los periodos con mayor número de denuncias por ejecuciones extrajudiciales. La convocatoria se da tras meses de contrastación probatoria y versiones voluntarias rendidas por uniformados sometidos al sistema transicional.

Las víctimas y organizaciones de derechos humanos han recibido la convocatoria como un paso clave hacia la justicia restaurativa. Sin embargo, advirtieron que los reconocimientos deben traducirse en compromisos concretos de no repetición y en avances en la búsqueda de responsables de mayor rango.

🔴 Bogotá será anfitriona del II Encuentro de la Red Internacional de Seguridad Urbana

En medio del crudo panorama de seguridad, la Alcaldía de Bogotá y la secretaría de Seguridad presidirá, este 4 de diciembre, la apertura oficial del Segundo Encuentro de la Red Internacional de Seguridad Urbana (RISU), donde participarán autoridades de seguridad de ciudades del hemisferio occidental, quienes formularán estrategias conjuntas para enfrentar los desafíos contemporáneos del crimen y la violencia.

La apertura del evento estará a cargo del alcalde de Bogotá, Carlos Fernando Galán, quien expondrá la visión de la ciudad en materia de seguridad urbana. Entre las ciudades confirmadas destacan: Madrid (España), Buenos Aires (Argentina), Pelotas (Brasil), Santiago (Chile), Guayaquil (Ecuador), Quito (Ecuador), Ciudad de Panamá (Panamá), San José (Costa Rica), Lima (Perú), San Juan (Puerto Rico), Zacatecas (México), Guanajuato (México), Bogotá, Barranquilla, Cali y Medellín (Colombia).

🔴 Rescate contrarreloj tras inundaciones en Indonesia, Sri Lanka y Tailandia

Equipos de rescate continúan la búsqueda de supervivientes en Indonesia y Sri Lanka, donde cerca de 800 personas están reportadas como desaparecidas debido a las fuertes inundaciones. Estas tormentas también afectaron el sur de Tailandia, dejando un saldo trágico de al menos 1,400 muertos en la región. Las autoridades trabajan intensamente para brindar ayuda y recuperar a los desaparecidos, mientras los daños materiales y humanos continúan aumentando.