Mundial de atletismo, nueva vía en Bogotá y más en El Despertador

🔴 Gobierno Petro no cambiará postura frente a sustitución de cultivos

El ministro del Interior, Armando Benedetti, recalcó las palabras del presidente Gustavo Petro en materia de lucha contra las drogas y enfatizó que Colombia, al menos durante este gobierno, no volverá a la erradicación de cultivos ilícitos, resaltando los resultados, a su parecer “positivos”, con la sustitución voluntaria a pesar de la descertificación por parte de los Estados Unidos.

“Se erradicó la erradicación forzosa”, manifestó Benedetti. De su parte, el presidente Gustavo Petro recalcó desde Caldas que en esta materia Colombia ha cumplido y ha puesto los muertos, mientras que quienes más insisten en la lucha contra las drogas no han tenido las afectaciones que sí se han visto en Latinoamérica.

🔴 UNP advierte por problemas logísticos en seguridad electoral

Tras un nuevo encuentro del Comité de Coordinación y Recomendación de Medidas de Protección en el Proceso Electoral (Cormpe) que contó con la participación de la Unidad Nacional de Protección (UNP), el Ministerio de Interior y delegados de las instituciones Castrenses, Augusto Rodríguez, advirtió diversas dificultades que sondea el gobierno Petro para entregar las garantías totales a los aspirantes a la presidencia y Congreso de la República en 2026.

El director de la UNP resaltó que, aunque se han abierto procesos licitatorios para conseguir la logística suficiente para los más de 100 aspirantes a la presidencia, tan solo se ha podido cobijar con protección suficiente a 59. También resaltó una masiva solicitud de vehículos blindados, elemento del que carecen estas instituciones, por lo que abrió la alternativa de negociaciones internacionales para otorgar las garantían necesarias a todos los actores políticos inmersos en esta ruta electoral.

🔴 Nvidia invertirá en Intel y sellará una histórica alianza tecnológica

Ambas compañías anunciaron que trabajarán de manera conjunta en el desarrollo de productos para fortalecer la industria de semiconductores. Como parte del acuerdo, Nvidia comprará acciones ordinarias de Intel a US$23,28 por título, mientras que Intel integrará la tecnología gráfica de Nvidia en futuros chips para PC y suministrará procesadores para soluciones de centros de datos basadas en hardware de Nvidia.

La noticia marca un giro en la relación entre dos rivales de Silicon Valley y refleja el nuevo equilibrio de poder en la industria. Para Intel, el pacto significa una inyección de capital y acceso a tecnología líder; para Nvidia, la oportunidad de ampliar su ecosistema en torno a la inteligencia artificial y la computación acelerada. “Esta histórica colaboración conecta estrechamente la computación acelerada y la IA de Nvidia con las CPU de Intel y el vasto ecosistema x86”, dijo Jensen Huang, presidente ejecutivo de Nvidia.

🔴 En Catar concluyó primera ronda de negociación entre Gobierno y Clan del Golfo

Tras al menos dos años de estancamiento, las negociaciones que lleva el Gobierno de Gustavo Petro con el Clan del Golfo —la mayor estructura criminal de Colombia— parecen dar algunos avances. El jueves, ambas partes dieron a conocer que la primera ronda de diálogos concluyó con al menos ocho acuerdos y compromisos de las partes.

Este primer ciclo, según anunciaron, se llevó a cabo entre el 14 y el 18 de septiembre en Doha, Catar, país que acogió oficialmente las negociaciones hace poco más de un mes. La Oficina del Consejero Comisionado de Paz, también emitió un comunicado sobre dicha ronda de diálogos y se está a la espera de la confirmación de la fecha para el segundo encuentro en Catar.

Según detalló el gobierno colombiano, en el ámbito territorial se acordaron cinco territorios para adelantar una “etapa de construcción de confianza”. Los municipios pilotos serán Mutatá (Antioquia), Acandí, Belén de Bajira, Riosucio y Unguía (Chocó).

Dentro de esos anuncios territoriales, el grupo armado se comprometió a respetar los derechos de niños, niñas y adolescentes. Según detalló el comunicado del gobierno colombiano, el EGC hará un censo al interior de sus filas para verificar y en caso de tener casos de niños, niñas o adolescentes, se pondrán a disposición del Instituto Colombiano de Bienestar Familiar (ICBF) para el restablecimiento de sus derechos. Además, acordaron un piloto de sustitución de cultivos de uso ilícito en esos cinco municipios priorizados para la construcción de confianza.

🔴 Indignación en la ONU por veto de EE. UU. sobre Gaza

Estados Unidos volvió a vetar este jueves en el Consejo de Seguridad de la ONU un llamado al cese el fuego en Gaza, lo que generó indignación entre los Estados miembros que no quieren renunciar a influir en la guerra entre Israel y Hamás. Los otros 14 miembros del Consejo respaldaron la resolución, iniciada en agosto en respuesta a la declaración oficial de hambruna de la ONU tras casi dos años de guerra en territorio palestino.

“Estados Unidos rechaza esta resolución inaceptable. Ya es más que hora de que Hamás libere a cada uno de los rehenes y se rinda inmediatamente. Estados Unidos continuará trabajando con sus socios para poner fin a este conflicto horrible”, dijo Morgan Ortagus, enviada de Estados Unidos a la ONU, antes del veto de Washington.

“Esta resolución no reconoce la realidad sobre el terreno, el hecho de que se ha producido un aumento significativo del flujo de ayuda humanitaria”, justificó Ortagus. Por su parte, el embajador israelí, Danny Danon, denunció que el proyecto de texto “no condenaba a Hamás”. Y añadió: “Esto no es diplomacia, es una capitulación”.

🔴 Israel sigue asediando Ciudad de Gaza

Tanques y aviones de combate israelíes siguieron bombardeando este jueves Ciudad de Gaza, obligando a sus habitantes a huir en masa hacia el sur del territorio palestino sumido en casi dos años de guerra. Israel lanzó el martes una gran ofensiva terrestre y aérea sobre la mayor urbe de la Franja de Gaza con el fin de “eliminar” al movimiento islamista Hamás, cuyo ataque el 7 de octubre de 2023 en suelo israelí desencadenó esta contienda.

El conflicto entre Israel y Hamás ha provocado una catástrofe humanitaria y devastado el estrecho territorio. Una fila ininterrumpida de palestinos que huyen de Ciudad de Gaza avanza hacia el sur a pie o en carretas tiradas por burros, llevando consigo sus pocas pertenencias, según periodistas de AFP.

Los militares israelíes anunciaron la apertura de “una ruta de paso temporal a través de la carretera Salah al Din”, que atraviesa de norte a sur el centro de la Franja. No obstante, este corredor permanecerá abierto solo hasta hoy al mediodía. Según estimaciones de la ONU, alrededor de un millón de personas vivían a finales de agosto en Ciudad de Gaza y sus alrededores.

🔴 Atletismo mundial

Los Campeonatos del Mundo de atletismo al aire libre de Tokio llegan este viernes a la antepenúltima jornada con otra intensa sesión en la que sobresalen las finales de 200 y 400 metros vallas, tanto en categoría masculina como femenina, así como la de triple salto de hombres. El dominicano Alexander Ogando disputa la final masculina de 200 y la panameña Gianna Woodruff, la femenina de 400 metros vallas.

🔴 Liga Betplay 2025

Arranca la duodécima jornada de la Liga BetPlay. El líder Atlético Bucaramanga recibe a Tolima a las 6:00 p.m., mientras que el colero América de Cali enfrenta a Once Caldas en el Pascual Guerrero. El sábado el duelo más destacado es el Pasto vs. Santa Fe a las 6:20 p.m. y el domingo, Millonarios se juega el todo por el todo contra Fortaleza a las 2:00 p.m.

Nacional, por su parte, visita a Unión Magdalena a las 4:10 p.m. e Independiente Medellín recibe a Junior a las 6:20 p.m. La jornada cerrará el domingo con el duelo Chicó vs. Pereira a las 8:30 p.m.

🔴 Después de seis años, entregan la extensión de la av. Mutis

Este viernes 19 de septiembre, la Alcaldía de Bogotá entregará a la ciudadanía la extensión de la av. Mutis o avenida calle 63. Tras seis años de retrasos, al fin los capitalinos podrán usar la extensión que va desde la carrera 114 hasta la carrera 122, una obra que beneficiará a más de 612.000 habitantes de Engativá y 5.000 vehículos en la hora de máxima demanda.

La entrega será presidida por el alcalde Carlos Fernando Galán, el director del IDU, Orlando Molano, y el subsecretario de Gestión de la Movilidad, John Alexánder González.