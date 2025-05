Caída de Name y Calle, sigue el juicio Uribe, cónclave y más en El Despertador

Foto: Eder Rodríguez

Resume e infórmame rápido

Escucha este artículo Audio generado con IA de Google 0:00 / 0:00 1 x

🔴Terremoto político en el Congreso

El presidente del Congreso, Efraín Cepeda, se refirió a la situación de los expresidentes del Senado y la Cámara, Iván Name y Andrés Calle, señalando que lo que procedería en ambos casos, tras sus capturas por el escándalo de la Ungrd, sería la aplicación de la figura de la silla vacía. No obstante, indicó que están a la espera de un concepto jurídico que aportaría mayor claridad. “Yo creo en la presunción de inocencia del expresidente Iván Name. Él se debe defender, él no ha sido condenado. Y lo segundo es que las responsabilidades son individuales”, afirmó Cepeda.

Más información: Distanciamiento Petro-Sarabia se tomó los reflectores y caldeó la incertidumbre

🔴 Álvaro Uribe inicia su cuarto día consecutivo de declaraciones

Hoy a las 8 a.m., desde el complejo judicial de Paloquemao, en Bogotá, el expresidente Álvaro Uribe continuará respondiendo las preguntas del contradirecto de su defensa, encabezada desde España por el aboga Jaime Granados. Aunque se esperaba que Uribe finalizara sus declaraciones ayer, la diligencia fue suspendida a solicitud del abogado Juan Felipe Amaya, quien asumió la vocería de la defensa el pasado 7 de mayo. Una vez termine el testimonio del expresidente, se prevé que el turno sea para su hermano, Santiago Uribe Vélez, también citado como testigo por la defensa. Santiago Uribe fue absuelto en noviembre de 2023 por los cargos relacionados con la supuesta creación y financiación del grupo paramilitar conocido como Los 12 Apóstoles. Posteriormente, declarará Mario Uribe Escobar, primo del exmandatario, quien aparece mencionado en el expediente como el primero en haber contactado al abogado Diego Cadena. Según la acusación, Cadena —apodado el “aboganster”— habría ofrecido beneficios a exparamilitares a cambio de modificar o retractarse de declaraciones en contra del expresidente. Tanto Cadena como Mario Uribe hacen parte de los 75 testigos citados por la defensa para esta nueva etapa del juicio.

Es de su interés: Las reuniones claves de las últimas 48 horas que podrían impactar las elecciones 2026

🔴 ¿La inflación seguirá en senda bajista?

Hoy, el DANE publicará el informe de la inflación de abril de 2025. Durante el primer trimestre, el costo de vida en el país ha sostenido una tendencia a la baja, lo que permitió una reducción de las tasas de interés del Banco de la República hasta 9,25 %. En el último informe, el dato se ubicó en 5,09 % anual, una cifra más baja frente al 5,28 % de febrero y el 5,22 % de enero. Según el DANE, la inflación en marzo estuvo impulsada por el rubro de alojamiento (que incluye arriendos) y servicios públicos, es decir, todo lo relacionado con la vivienda, que puso 0,17 % de la inflación mensual (0,52 %). Aun así, la cifra sigue lejos de la meta. El Banco de la República proyecta una inflación de 4,4 % en 2025, cifra que ajustó al alza en su informe de política monetaria, ya que a principio de año la proyección era de 3 %.

🔴 El Mineducación presentará una nueva apuesta en educación superior

Este jueves, el Ministerio de Educación presentará la nueva estrategia nacional de educación superior. De acuerdo con esa cartera, se trata de “un programa innovador que llevará instituciones de educación superior a los territorios más alejados y tradicionalmente excluidos del país”. Los detalles de la iniciativa se darán a conocer durante la sesión del Sistema Universitario Estatal (SUE).

🔴 IDU entrega obra de valorización tras siete años de retraso

Este jueves, a partir de las 8:30 de la mañana, el IDU entregará la Av. La Sirena (calle 153) desde la AutoNorte hasta la Av. Boyacá (norte). Una obra de valorización producto del Acuerdo 724 de 2018, que inició su fase de obra en febrero de 2023 y en enero del 2024 tenía un avance de 43.19 %. Hoy, finalmente, 1.72 km de vía, 3 carriles mixtos y 14.999 m2 de espacio público y un puente vehicular, son entregados a la ciudadanía. “Con la habilitación de este corredor, se contribuye a reducir la congestión vehicular en el norte de Bogotá, pues se estima que, según informa la Secretaría de Movilidad, cerca de 5 400 vehículos en hora pico circularán por este nuevo corredor”, indicó el Distrito.

Consulte aquí: Llega al Congreso la reforma a la Ley General de Cultura

🔴Atlético Nacional vs. Internacional de Porto Alegre en Copa Libertadores

Atlético Nacional se juega este martes en Medellín una de sus últimas cartas en la Copa Libertadores 2025. Con apenas tres puntos en tres partidos, el equipo antioqueño está obligado a sumar si quiere mantener vivas sus opciones de clasificar a los octavos de final. El equipo dirigido por el argentino Javier Gandolfi había iniciado con una prometedora goleada 3-0 sobre Nacional de Uruguay en el Atanasio Girardot, pero su rendimiento decayó en los dos partidos fuera de casa. Ya prácticamente clasificado a las finales del fútbol colombiano, Nacional concentra ahora todos sus esfuerzos en avanzar de ronda en la Libertadores, que es el gran objetivo de la temporada. La presión es alta y la exigencia del grupo obliga a no fallar en casa. Para este duelo, los verdolagas recuperan a Marino Hinestroza, quien regresa tras cumplir una fecha de sanción por la expulsión sufrida ante Internacional en el juego de ida. El juego comenzará a las 7:30 p.m. y será trasmitido por ESPN y Disney+