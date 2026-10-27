Netanyahu, Miguel Castellanos, reforma pensional, déficit fiscal y más en El Despertador

La gobernación de Norte de Santander confirmó el hecho y lamentó el asesinato de Castellanos, quien también era precandidato a la Alcaldía de…

El exsecretario de Gobierno de Cúcuta, Miguel Castellanos, fue asesinado en la tarde de este lunes, 26 de octubre, en el Anillo Vial Occidental de esa ciudad. La información preliminar señala que el ataque sicarial ocurrió cuando Castellanos se detuvo en una bomba de gasolina de camino a su casa.

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La gobernación de Norte de Santander confirmó el hecho y lamentó el asesinato de Castellanos, quien también era precandidato a la Alcaldía de Cúcuta.

Según información de las autoridades, el exsecretario se movilizaba en una camioneta blindada, pero se baja del vehículo y una persona le disparó.

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En la agenda de la plenaria de la Cámara de Representantes de este martes está el debate que definirá el futuro de una parte del articulado de la reforma pensional. Esa corporación entrará a revisar nueve artículos de esa ley después de que la Corte Constitucional hiciera la revisión de constitucionalidad y decidiera dejar en firme la mayor parte del articulado. La fecha límite para la discusión es el próximo 29 de octubre, aunque la Cámara pidió una prórroga de 30 días para poder dar el debate, argumentando que era necesario tramitar primero el Presupuesto General de la Nación (PGN) del 2027 por el cronograma establecido para lograrlo.

Los artículos que volverán al Capitolio son: 11, 14, 19, 23, 36, 63, 84, 92 y 93. Además, se debatirá la creación de un nuevo artículo que se quedó en el trámite de ese momento, bajo la administración del entonces presidente Gustavo Petro. De fondo, si este trámite legislativo no se lleva a cabo se podría enredar la entrada en vigor del resto del articulado. A su vez, en el Congreso reposa la propuesta de una contrarreforma pensional impulsada por el Centro Democrático liderada por el senador Andrés Forero.

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Israel celebra elecciones para elegir a los 120 miembros del Parlamento, en unos comicios marcados por la pugna entre el bloque del primer ministro Benjamin Netanyahu y la oposición, sin una mayoría clara en los sondeos. Él aspira a un nuevo mandato en medio de las presiones por el ataque que Hamás perpetró hace tres años, y que dejó 1.200 muertos. Su partido (Likud) tiene hoy 32 escaños y mayoría parlamentaria con sus socios ultranacionalistas y ultraortodoxos.

🔴Colombia vende USD 5.200 millones en bonos: el reto fiscal

Colombia colocó USD 5.200 millones en bonos internacionales, la mayor emisión de su historia, en un momento en que el Gobierno necesita cubrir sus necesidades de financiación y contener el déficit fiscal. Los títulos, con vencimientos en 2032, 2037 y 2056, se pactaron con rendimientos de hasta 8,15 %. La operación supera la emisión de enero y ocurre mientras el Ejecutivo prepara un plan de ajuste fiscal.

🔴El mundo volvió a establecer un récord de contaminantes en la atmósfera en 2025

La Organización Meteorológica Mundial publicó hoy el nuevo reporte de acumulación de gases de efecto invernadero en la atmósfera de la Tierra.

La agencia de la ONU confirmó que en 2025 se superaron nuevamente los niveles máximos de concentración de varios gases contaminantes en la atmósfera.

La radiografía sigue siendo muy similar a la de años anteriores: la quema de combustibles fósiles, como el petróleo, el carbón y el gas, son la principal fuente de generación de esos contaminantes.

Sin embargo, otros sectores como la agricultura y la ganadería también contribuyen considerablemente a que año a año se rompa este récord.

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“Otro año, otro nuevo récord. Los gases de efecto invernadero están atrapando una cantidad de calor sin precedentes en la atmósfera, lo que genera energía para fenómenos meteorológicos más extremos y los riesgos asociados", dijo Ko Barrett, vicesecretario general de la OMM, en la presentación del informe.

🔴Acueducto anuncia apertura de licitación del proyecto PTAR Canoas

Este martes a las 8:00 a. m., la gerente de la Empresa de Acueducto, anunciará la apertura de licitación de la Planta de Tratamiento de Aguas Residuales (PTAR) Canoas, una deuda ambiental que mantiene la ciudad para descontaminar el Río Bogotá.

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Hasta el momento, hay cuatro consorcios precalificados para continuar en la pelea por quedarse con el contrato: APCA Aguas Canoas, integrado por tres firmas chinas; Promotora del Desarrollo de América Latina S.A. de C.V., filial mexicana; Unión PTAR de la Sabana, conformada por dos firmas españolas, y APCA PTAR Canoas, consorcio que lo encabeza una filial de la multinacional francesa Veolia Environnement.

De acuerdo con el cronograma, en 2027 iniciaría la construcción de la planta de tratamiento que, si todo sale al pie de la letra, duraría cinco años y podría por fin entrar en operación en 2032, casi 28 años después de que el Tribunal de Cundinamarca diera la orden de descontaminar el río Bogotá.

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🔴La serie más longeva de la TV reintegra actores

‘La ley y el orden UVE’, la serie que más tiempo ha permanecido en la pantalla y que en Colombia se ve a través del canal Universal, llega a su temporada número 28.

Al elenco principal encabezado porMariska Hargitay, en el rol de Olivia Benson; Ice-T, quien da vida a Fin Tutuola; Peter Scanavino, como el asistente del fiscal Sonny Carisi, se reintegrarán dos figuras que estuvieron en etapas anteriores.

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Se trata de Stephanie March quien estuvo como la fiscal Alexandra Cabot. En la historia desapareció tras integrarse a la unidad de protección de testigos, que cambian de identidad por seguridad. Regresará en el capítulo noveno de la serie.

Por su parte, el actor Christopher Meloni, que ha encarnado a Elliot Stabler e incluso tuvo su propia serie con este rol, estará en el episodio 600 de la mítica serie de Dick Wolf.

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A lo largo de estos 28 años, varios actores reconocidos han aparecido como artistas invitados como es el caso de Sharon Stone, Julia Roberts, Adam Driver y Robin Williams, entre otros. El colombiano Juan Pablo Raba estuvo en la temporada 26.