“No podemos callar”: gobernadora de Arauca denuncia extorsión por video íntimo

Indira Luz Barrios Guarnizo, gobernadora de Arauca publicó un video con las declaraciones sobre los hechos de los que ha sido víctima de la violación a su intimidad. / Captura de video Foto: cap

A pocos días de terminar una campaña en contra de la no violencia y ataque contra las mujeres, la gobernadora del departamento de Arauca, Indira Luz Barrios Guarnizo, hizo públicas las denuncias de chantaje y extorsión de las cuales ha sido víctima en los últimos días.

A través de un video publicado en redes sociales, la mandataria informó que su celular fue hackeado y sus archivos personales quedaron vulnerables. “Han extraído, manos inescrupulosas, unos videos de mi esfera íntima”, señaló la gobernadora.

Denuncia que, al no acceder al pedido de los delincuentes a través de un número sin identificación, un usuario que se hace llamar “Juan sin miedo” difundió los vídeos íntimos de la mandataria.

Afirmó que interpondrá las acciones legales ante la Fiscalía General de la Nación, hechos que evidencian la violencia de género que sufren las mujeres aun en el ámbito político.

“No nos pueden acabar de esta manera a nosotras las mujeres y por el hecho de incursionar en la política que seamos más atacadas” Indira Luz Barrios Guarnizo, Gobernadora Arauca

Los mencionados vídeos obedecen a su ámbito personal y corresponden a la vida en pareja con su compañero sentimental. La gobernadora de Arauca denuncia que ha “procurado mantener al margen a quienes no le hacen bien al Departamento y esto me ha significado el ataque permanente y sin ningún escrúpulo”.

Afirma que dichos ataques afectan también a su familia a través de calumnias que ha venido enfrentado con mecanismos legales, sin involucrar a la población, y que su negativa frente a quienes pretenden hacerla ceder la ha llevado hasta este punto.

Califica el hecho como “repudiable y repugnante desde todo punto de vista, donde se invade la privacidad y se pretende reducir a la mujer causándole daño y sufrimiento. Me hace comprender que hay algo más profundo en la sociedad que me hace sentir vergüenza; y no me refiero exactamente a mis imágenes, porque todos tenemos el derecho de vivir nuestra sexualidad… estoy hablando, explícitamente, del morbo y el machismo que aún existe en un territorio donde hemos sido tan golpeados por la violencia y por ende esto no debería existir.”

Redes de mujeres a nivel nacional y local se han solidarizado con la gobernadora, quien reconoce que el apoyo que ha recibido es lo que se debe impulsar entre las mujeres.

Afirmó que seguirá trabajando por las mujeres contra todo acto de violencia e invitó a “una movilización desde nuestros hogares, escuelas, sitios de trabajo y lugares de esparcimiento, por el respeto a cada una de las niñas y mujeres de nuestro Departamento, del país y del mundo.”

Situaciones como la vivida por la mandatario han venido en aumento en los entornos digitales; son un tipo de violencia que también es de género y termina siendo el reflejo de las agresiones que sufren las mujeres en el mundo offline.

Plataformas como www.acoso.online, que integra países hispanos, nació en 2017 como respuesta a las personas que sufren violencia de género en línea y difusión de contenido íntimo sin consentimiento. Brinda información de 19 países, además de qué hacer en las plataformas más populares cuando se enfrenta un caso como estos.