Nobel de Literatura, acuerdo entre Israel y Hamás y más, en El Despertador

Foto: Eder Rodríguez

Resume e infórmame rápido

Escucha este artículo Audio generado con IA de Google 0:00 / 0:00 1 x

🔴 Conversaciones claves entre Israel y Hamás continúan en Egipto por el plan de paz de Trump.

El primer ministro israelí, Benjamín Netanyahu, anunció que convocará a su gabinete el jueves para firmar junto con Hamás, la primera fase del plan de paz para Gaza propuesto por Washington. El anuncio se realizó tras intensas reuniones indirectas en Egipto con la mediación de autoridades cataríes y turcas.

El acuerdo prevé la liberación inminente de todos los rehenes en poder de Hamás y el inicio de la retirada de las fuerzas israelíes hasta una línea previamente definida. Según Trump, “todas las partes serán tratadas de manera justa” y este es “un gran día para el mundo árabe y musulmán, Israel, los vecinos y Estados Unidos”.

🔴László Krasznahorkai gana el Premio Nobel de Literatura 2025

Era las 1:00 de la tarde en Estocolmo y el reloj marcaba las 6:00 en Bogotá cuando la Academia Sueca dio a conocer al nuevo Nobel de Literatura: László Krasznahorkai.

Krasznahorkai es autor de obras como Melancolía de la resistencia (2001), Al Norte la montaña, al Sur el lago, al Oeste el camino, al Este el río (2005), Guerra y guerra (2009), Ha llegado Isaías (2009), Y Seiobo descendió a la Tierra (2015), Tango satánico (2017), Relaciones misericordiosas (2023) y El barón Wenckheim vuelve a casa (2024).

El premio fue entregado “por una obra visionaria y conmovedora que, en medio del terror apocalíptico, reafirma el poder del arte”.

🔴 Pacto Histórico sí tendrá consulta, pero faltan detalles

Tras una reunión entre delegados del Pacto Histórico y la Registraduría, desde esta entidad se confirmó que la consulta del movimiento de izquierda para la escogencia de candidato a las elecciones de Presidencia de la República sí se llevará a cabo el próximo 26 de octubre. El registrador delegado para lo Electoral aseguró que “la consulta fue solicitada por varios partidos, los cuales, dentro del término legal, es decir, el 26 de septiembre, ratificaron su intención de realizarla e inscribieron sus candidatos. Por lo tanto, la inscripción no es consecuencia de la medida provisional, sino de la solicitud de los partidos Polo Democrático Alternativo, Unión Patriótica y Comunista Colombiano”.

Lo que ahora sigue es que Cepeda, Corcho y Quintero definan si aspirarán por alguna de esas tres colectividades o si lo harán con el coaval de todas, lo cual no es un tema menor. La razón es que si se dividen en cuanto a la fuerza que los apoye podría derivar en una especie de consulta interpartidista, porque tienen personería independiente, lo cual los inhabilitaría para ir a una medición más alta el 8 de marzo próximo.

🔴 Petro participará en foro global sobre conectividad e innovación en Bruselas

El presidente Gustavo Petro liderará desde este jueves la agenda de Colombia en el Global Gateway Forum, que se realizará del 9 al 10 de octubre en Bruselas, Bélgica. El evento reunirá a jefes de Estado, representantes de la Unión Europea, instituciones financieras y actores del sector privado para discutir inversiones y alianzas estratégicas en conectividad global, energía limpia, educación e innovación científica.

Colombia participará como país que ejerce la presidencia pro tempore de la Comunidad de Estados Latinoamericanos y Caribeños (Celac), reforzando su papel de liderazgo regional.

El Global Gateway es la estrategia de la Unión Europea para promover conexiones digitales, energéticas y de transporte sostenibles, además de fortalecer los sistemas de salud e investigación en los países socios.

🔴 Nuevo paso para el esclarecimiento de los falsos positivos en Casanare

Este jueves 9 de octubre, a partir de las 8:00 de la mañana, la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP) dará a conocer la resolución de conclusiones sobre falsos positivos en Casanare. Esta diligencia es clave porque es el paso de la justicia transicional en el que la Sala de Reconocimiento de Verdad y Responsabilidad le envía al Tribunal para la Paz el documento que contiene la descripción a detalle de los hechos, graves violaciones de derechos humanos, crímenes de guerra y de lesa humanidad cometidos por los máximos responsables que podrían ser sancionados.

El subcaso Casanare de la JEP hace parte del macrocaso 03, que investiga asesinatos y desapariciones forzadas de civiles presentados como bajas en combate por agentes del Estado. Es decir, casos de ejecuciones extrajudiciales o falsos positivos. En Casanare la JEP tiene un registro de 313 personas asesinadas por militares y paramilitares entre los años 2002 y 2008. Sus familias están agrupadas en organizaciones sociales que durante años han pedido verdad, justicia y reparación integral. Casa Paz es una de las principales asociaciones de víctimas en la región.

La presentación de la resolución de conclusiones sobre falsos positivos en Casanare se da solo cinco días después de que el ministro de Defensa, Pedro Sánchez Suárez, y el comandante del Ejército, general Luis Emilio Cardozo Santamaría, viajaran a la ciudad de Yopal para liderar un acto de reconocimiento de responsabilidad del Estado y excusas públicas a las familias de 27 de las personas ejecutadas extrajudicialmente, en el marco del conflicto armado. Esto, en cumplimiento de órdenes previas impartidas por la justicia ordinaria a la Nación.

🔴 Se prepara el mantenimiento de infraestructura clave de gas

El Ministerio de Minas y Energía alistó medidas para garantizar el abastecimiento del gas natural para las centrales térmicas que abastecen la energía de la Costa Caribe. Esto para el tiempo que dura el mantenimiento en la regasificadora de Cartagena, denominada Sociedad Portuaria El Cayao (SPEC).

La infraestructura estará fuera de servicio durante cinco días, entre el 10 y el 14 de octubre de 2025. La SPEC es la única alternativa que tiene el país para importar gas.

En la carta, el ministerio pide un “esfuerzo adicional” de varias fuentes de gas para garantizar “el abastecimiento de la demanda nacional”. Aunque también establece un esquema de asignación del recurso en condición de escasez, en el cual es necesario redirigir parte del suministro destinado a algunos sectores (como el industrial) hacia las plantas térmicas.