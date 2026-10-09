Nobel de Paz, regulación de protestas y fenómeno de El Niño en Colombia, en El Despertador

La jurista sudafricana Navanethem “Navi” Pillay, de 85 años, ganó este viernes 9 de octubre el Premio Nobel de la Paz 2026. El Comité Noruego del Nobel anunció en Oslo que la reconoce por sus esfuerzos para promover la paz y el derecho internacional, y por haber sido decisiva en que los crímenes de guerra, los crímenes de lesa humanidad y el genocidio se juzguen en tribunales. Según el comité, Pillay ha obligado a Estados y líderes a rendir cuentas y les ha devuelto la esperanza a las víctimas de la violencia.

La sudanesa Salas de Respuesta a Emergencias (ERR), organizaciones humanitarias y tribunales internacionales lideraban en la antesala los pronósticos para el Nobel de la Paz. Las ERR, que ya sonaban con fuerza el año pasado, están en las primeras posiciones en las casas de apuestas y seguían figurando entre los candidatos del Instituto para la Investigación sobre la Paz (PRIO) de Oslo, además de ganar el año pasado el denominado Nobel Alternativo de la fundación sueca Right Livelihood Award y el premio noruego Rafto de derechos humanos.

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Ganadores del Nobel de la Paz como la birmana Aung San Suu Kyi, el timorense José Ramos-Horta, la iraní Shirin Ebadi o la nigeriana Wangari Maathai habían obtenido previamente alguno de esos dos galardones. Médicos Sin Fronteras, Save the Children y el Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Refugiados (ACNUR) también fueron mencionados por organizaciones como PRIO o Nobeliana, impulsada por historiadores noruegos.

Tanto la Corte Penal Internacional (CPI) como la Corte Internacional de Justicia (CIJ) aparecieron de nuevo en los pronósticos, así como la Agencia de Naciones Unidas para los Refugiados de Palestina en Oriente Próximo (UNRWA) o la Relatora especial de las Naciones Unidas para los Territorios Palestinos ocupados, Francesca Albanese. Durante la semana, al igual que en 2025, el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, insinuó que debería ser él el ganador.

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🔴 Lista nueva regulación para atender protestas que deriven en violencia

El ministro del Interior, Rodrigo Lara, confirmó que este viernes llegará al despacho del presidente Abelardo de la Espriella el decreto con el cual se reforman los procedimientos para atender protestas. Lo que dijo el funcionario es que este documento, entre otras cosas, define “qué es protesta violenta” para así mismo facilitar el accionar de la Fuerza Pública cuando se requiera. Lara confirmo que hay “dos reglas que no se negocian: prima y se protege la protesta pacífica y nacen los corredores solidarios, porque nunca más habrá bloqueos permanentes de carreteras ni de carriles de TransMilenio”. El jefe de Estado defendió desde su posesión este tipo de medidas, que además quedarán en firme días antes de las marchas a las que convocó la izquierda para el próximo 14 de octubre.

🔴 IDEAM declara oficialmente el fenómeno El Niño en Colombia

El Instituto de Hidrología, Meteorología y Estudios Ambientales (IDEAM), por medio de un comunicado, aseguró que ya se cumplen las condiciones técnicas para declarar oficialmente el fenómeno de El Niño en Colombia.

Todas las proyecciones de la entidad apuntan a que, con un 83 % de probabilidad, este fenómeno de El Niño podría mantener una intensidad de fuerte a muy fuerte; al menos estas serán las condiciones hasta marzo de 2027.

Con este escenario, advirtió la entidad, se podría esperar que el fenómeno de El Niño se extienda hasta finales del primer semestre del próximo año. Sin embargo, la entidad advirtió que la presencia de este fenómeno no elimina las lluvias que se vienen presentando en el país, pues los meses de octubre y noviembre corresponden al desarrollo regular de la segunda temporada de más lluvias.

🔴 A la cárcel alias la Morocha, señalada jefa seudopolítica de las disidencias de “Calarcá” en Caquetá

Un juez impuso medida de aseguramiento en centro carcelario contra Diana Milena Agudelo Salazar, alias la Morocha, señalada por las autoridades como jefa seudopolítica de la estructura Rodrigo Cadete, de las disidencias de las Farc que responden a alias “Calarcá”.

La mujer fue capturada el pasado 6 de octubre en la vereda Zabaleta Alta, en Cartagena del Chairá (Caquetá), durante una operación conjunta del Ejército, la Fuerza Aérea y la Policía. En el procedimiento también fueron detenidos Maicol Daniel Calle Pachón y Adonai Osorio Yusunguaira, señalados de integrar su esquema de seguridad.

A Agudelo Salazar le atribuyen los delitos de concierto para delinquir agravado con fines de extorsión, secuestro, desplazamiento forzado y terrorismo; secuestro simple; desplazamiento forzado agravado, y fabricación, tráfico y porte de armas, municiones o explosivos de uso restringido o privativo de las Fuerzas Armadas. Según la Fiscalía, habría ordenado retener a una pareja señalada de oponerse a los intereses de las disidencias. Las víctimas permanecieron secuestradas durante 11 días y, tras escapar, habrían sido obligadas a abandonar la región junto con sus cuatro hijos.

🔴 Vuelve la acción en el fútbol europeo

Las grandes ligas europeas regresan este fin de semana después del parón por la fecha FIFA, que en el Viejo Continente tuvo partidos de la UEFA Nations League. La jornada tendrá varios duelos destacados, entre ellos el Manchester United-Tottenham, el sábado a las 11:30 a. m., con transmisión de ESPN y Disney+. También estará en acción Luis Díaz con Bayern Múnich, que visitará al Augsburgo desde las 8:30 a. m., con señal de Disney+.

La agenda continuará con el Barcelona-Getafe, el sábado a las 11:30 a. m., por ESPN2 y Disney+, y el Real Madrid-Villarreal, a las 2:00 p. m. en el estadio Santiago Bernabéu, con transmisión de DirecTV Sports. El domingo llegará otro de los grandes atractivos del fin de semana: Liverpool recibirá a Manchester City a las 10:30 a. m., en un encuentro que, como los demás partidos de la Premier League, podrá verse por ESPN y Disney+.