Lupa al decreto de conmoción, coletazos de puja Petro-Trump y más en El Despertador

🔴 Congreso revisará conmoción interior en Catatumbo declarada por Petro

El Congreso terminará de manera anticipada su receso, que va hasta el próximo 16 de febrero, por cuenta del decreto de conmoción interior para controlar la crisis humanitaria en Catatumbo (Norte de Santander).

Tanto la Cámara de Representantes como el Senado citaron a plenarias -la primera a las 10 de la mañana y la segunda a las 3 de la tarde- para evaluar el decreto con el que el Gobierno de Gustavo Petro quiere hacerle frente a la situación que, según cifras oficiales, deja más de 42.000 personas desplazadas por la violencia del ELN.

En las dos sesiones que se realizarán este martes en el Capitolio, los congresistas escucharán a los ministros de Petro para entender las razones sobre por qué era necesario la declaración del estado de emergencia.

🔴 Coletazos de la crisis entre Colombia y Estados Unidos

Este martes, a las 8 a. m. en el Club El Nogal de Bogotá, personajes como Juan Cruz, exasesor de seguridad nacional para las Américas en la primera administración Trump; Daniel García-Peña, embajador de Colombia en Estados Unidos; Luis Carlos Reyes, ministro de Comercio, Industria y Turismo, y Juan Carlos Pinzón, exembajador de Colombia en Estados Unidos, se dan cita para discutir los efectos de las más recientes decisiones de la Casa Blanca.

El encuentro estaba citado desde la semana pasada, cuando Washington informó sobre el recorte de los recursos de asistencia para todos los países (salvo Israel y Egipto), lo que afecta directamente a Colombia. Sin embargo, se espera que la crisis diplomática del domingo acapare buena parte de la conversación.

Entretanto, para la mañana de este martes fue programado el aterrizaje del avión colombiano que fue a recoger a California a un grupo de connacionales deportados por Estados Unidos luego del choque del domingo entre ambas administraciones.

Hasta que dicho vuelo no se complete con éxito, no se reanudarían los procesamientos de visas en Bogotá, según lo anunciado. En el primer día de la suspensión de este servicio se calcula que unas 1.500 entrevistas fueron suspendidas. Los afectados este martes tendrían que haber recibido un correo electrónico con la notificación de la embajada, que, no obstante, no se ha referido públicamente a esta contingencia.

🔴 Otros 13 cuerpos sin vida fueron hallados en medio de crisis en el Catatumbo

Los cuerpos sin vida de 13 personas (11 hombres y dos mueres) fueron hallados en zona rural del municipio de Teorama (Norte de Santander). Según información preliminar de las autoridades locales, se tratarían de disidentes del frente 33 de las Farc que murieron en medio de los enfrentamientos de ese grupo armado con el Frente de Guerra Oriental de las disidencias de las Farc. Dos de las víctimas serían menores de edad. El Instituto Nacional de Medicina Legal aún no ha sumado estas once víctimas a la cifra oficial de 42 personas muertas desde el pasado 16 de enero, cuando inició la escalada violenta en la región del Catatumbo. Sin embargo, entidades como la Defensoría del Pueblo han advertido que la cifra inicial de personas muertas podría crecer con el paso de los días, ya que puede haber cuerpos en zonas de difícil acceso por las condiciones geográficas y por los combates que no cesan.Al cierre de la jornada del 27 de enero, 48.004 personas ya se habían desplazado del Catatumbo, según información del Ministerio de Defensa. Del total, 19.065 se encuentran en albergues mientras las autoridades recuperan el control de la zona y permiten su retorno bajo condiciones de seguridad. Seis firmantes del Acuerdo de Paz han sido asesinados, 12 están desaparecidos y 112 combatientes de las disidencias y del ELN se han entregado voluntariamente a las autoridades.

🔴 La Fed inicia su primera reunión del año bajo la lupa de Donald Trump

Este martes, y hasta el miércoles, la Reserva Federal de Estados Unidos (Fed) celebrará su primera reunión de política monetaria del año y la primera bajo el Gobierno de Donald Trump. Actualmente, las tasas de interés se encuentran en un rango entre 4,25 % y 4,50 %, y los mercados consideran poco probable un recorte antes de marzo.

El presidente Trump, quien ha presionado abiertamente a la institución para bajar las tasas “de inmediato”, ha generado un clima de incertidumbre en torno a las decisiones de la Fed. “Conozco mejor las tasas de interés que ellos”, afirmó Trump, dirigiendo sus críticas al presidente del organismo, Jerome Powell.

Según analistas, la reunión podría marcar el inicio de un año complejo para la política monetaria, con el organismo intentando hacer el menor ruido posible frente a las crecientes presiones políticas y los riesgos inflacionarios derivados de potenciales aranceles y ajustes económicos.

🔴 Epa Colombia fue capturada por la Fiscalía por el caso de daños a Transmilenio

La creadora de contenido y empresaria Daneidy Barrera Rojas, conocida como Epa Colombia, fue capturada anoche por el CTI de la Fiscalía. Barrera publicó un video en redes sociales en donde se ve llorando y contando la situación. “Me vine a trabajar a la peluquería hoy todo el día y cuando iba saliendo para mi casa, me cogen los del CTI y me dicen que yo tengo una orden de captura (...) Yo les dije que esperarán a que mi abogado estuviera ahí y lo que hice fue empujarla (...) Están acá afuera de mi peluquería, la policía, el CTI, porque dieron el fallo del TransMilenio”, explicó. De acuerdo con La W, la Sala de Casación Penal de la Corte Suprema de Justicia confirmó la condena de cinco años y tres meses de cárcel en contra de la creadora por los daños que causó a Transmilenio durante manifestaciones en 2019 y ordenó su captura para que cumpla la pena en prisión. Lea más sobre el caso aquí.

🔴 Anuncios claves para Bogotá y Cundinamarca

El gobernador de Cundinamarca, Jorge Emilio Rey Ángel y el director de la CAR, Alfred Ignacio Ballesteros harán importantes anuncios sobre el abastecimiento hídrico en el Departamento, de cara a la temporada seca 2025. El encuentro se dará a las 6:30 a.m. en la Plaza de la Paz.

Por otro lado, la Policía Metropolitana de Bogotá, dará a conocer importantes resultados operativos contra el delito de extorsión en la capital. El evento se dará en el Nuevo Comando Policía Metropolitana de Bogotá a las 9:45 a.m. y la vocería será a cargo del Coronel, William Javier Lara Avendaño.

🔴 Lanzamiento de la guía ambiental para cultivos de flores y especies ornamentales

Este martes 28 de enero, la Asociación Colombiana de Exportadores de Flores (Asocolflores), gremio de floricultores colombianos, presentará la Guía ambiental para cultivos de flores y especies ornamentales en compañía del Ministerio de Ambiente. En enfoque, según Asocolflores, se centrará en la economía circular.

El lanzamiento se llevará a cabo en la sede de la asociación, ubicaba en la carrera 9 #90-53 de Bogotá a las 3:00 p. m.

🔴 Presupuesto 2025: Minsalud tendrá un “recorte” de más de $211.000 millones

El Gobierno del presidente Gustavo Petro publicó el decreto mediante el cual se realizan los ajustes al Presupuesto General de la Nación (PGN), en el cual se definieron aplazamientos de gasto, o “recortes”, en 44 entidades de todo tipo, entre ellas el Ministerio de Salud, al cual se le aplazaron recursos por $211.88 mil millones de pesos. Al Ministerio de Ambiente también le redujeron un monto equivalente a $2.23 mil millones, y para Parques Nacionales Naturales de Colombia, el recorte fue de $1.03 mil millones.

Esta decisión ocurrió luego de que, a finales del año pasado, se hundiera en el Congreso la ley de financiamiento (reforma tributaria) del Gobierno. Esto implica que el presupuesto para 2025 cuenta con $511 billones de ingresos, pero proyectó $523 billones de gastos, dejando un déficit de $12 billones que buscará ser cubierto con los mencionados recortes.

De manera más específica, y como lo contamos en su momento en estas páginas, el Gobierno le había asignado a Minsalud un presupuesto de $65,1 billones que, incluso, fue considerado como insuficiente por esa entidad. “Nos preguntan si consideramos que eso es suficiente. No. Todos necesitamos más plata. Yo considero que nos harían falta aproximadamente unos $11 billones para, muy especialmente, atender el aseguramiento (UPC) y los presupuestos máximos”, afirmó el ministro de Salud, Guillermo Alfonso Jaramillo, en un debate de control político a finales de 2024 en el Congreso.

🔴 Colombia vs. Ecuador en el Sudamericano Sub-20

La selección Sub-20 de Colombia debutó el domingo en el Sudamericano con un empate 1-1 contra Argentina, destacándose el gol de Óscar Pérea y las destacadas atajadas de Jordan García.

En la siguiente jornada, Colombia se enfrentará a Ecuador este martes 28 de enero a las 6:30 p.m. en el estadio Misael Delgado, con la mira puesta en su primera victoria en el torneo. El partido será transmitido por Caracol Televisión.

Actualmente, Colombia se encuentra en la cuarta posición del Grupo B con un punto, mientras que Argentina lidera con cuatro.

🔴 Club Leon vs. Chivas de Guadalajara: hora y dónde ver el partido de James Rodríguez

El Club León de James Rodríguez recibirá este martes a las Chivas de Guadalajara en busca de extender su paso perfecto, en la cuarta jornada del torneo clausura del fútbol mexicano, que se jugará entre el martes y el miércoles.

James debutó en la segunda fecha y provocó un penalti en la victoria del León por 1-2 sobre Atlas, y en su segunda aparición, el pasado sábado, anotó el gol con el que su equipo superó por 1-0 al Juárez FC.

León suma seis puntos, uno menos que América y Tigres, los dos primeros de la tabla. Tiene las mismas unidades que Necaxa y Pachuca, que lo superan, el primero por mejor diferencia de goles a favor y en contra y los Tuzos, por más anotaciones.

El partido será este martes 28 de enero a las 10:00 p.m. y contará con transmisión de TubiTV y ViX.