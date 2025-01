Corte Suprema confirma condena de Epa Colombia por dañar estación de Transmilenio

Daneidy Barrera Rojas es conocida en redes sociales como Epa Colombia. Foto: El Espectador - Jorge Londoño

La creadora de contenido Epa Colombia publicó un video en redes sociales en donde se ve llorando y contando la situación. “Me vine a trabajar a la peluquería hoy todo el día y cuando iba saliendo para mi casa, me cogen los del CTI y me dicen que yo tengo una orden de captura (...) Yo les dije que esperarán a que mi abogado estuviera ahí y lo que hice fue empujarla (...) Están acá afuera de mi peluquería, la policía, el CTI, porque dieron el fallo del TransMilenio”, explicó.

De acuerdo con La W, la Sala de Casación Penal de la Corte Suprema de Justicia confirmó la condena de cinco años y tres meses de cárcel en contra de la creadora por los daños que causó a Transmilenio durante manifestaciones en 2019 y ordenó su captura para que cumpla la pena en prisión.

“Que triste salir de mi peluquería y que todo mi equipo de trabajo me vea subiéndome para que me lleven al búnker de la fiscalía, de una manera no apropiada. Yo siempre quise arreglar el Trasmilenio, pagarlo, amiga, yo siempre mejorar, estos cinco años, crear empresa, lo único que he hecho es salir adelante, generar empleo”, agregó Barrera.

El caso de Epa Colombia con Transmilenio

El 22 de noviembre de 2019, la creadora de contenido publicó un video en el que se ve cómo vandaliza una estación de Transmilenio. El hecho ocurrió durante una de las manifestaciones que se dieron durante ese año en el denominado “estallido social”.

En 2020, el Juzgado Segundo Penal Especializado de Bogotá la había sentenciado a tres años y medio de cárcel por los delitos de daño en bien ajeno y perturbación al sistema colectivo de sistema de transporte público. La jueza determinó que debido a que no contaba con antecedentes judiciales o disciplinarios, la procesada quedaba en libertad condicionada.

En agosto de 2021 la pena luego fue elevada por el Tribunal Superior de Bogotá a cinco años y tres meses. Desde entonces el caso lo tenía la Corte Suprema de Justicia. Barrera interpuso un recurso de casación buscando tumbar la sentencia.