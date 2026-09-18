El ISE es un índice que mide mensualmente la evolución de la actividad real de la economía en el corto plazo. Para…

Este viernes 18 de septiembre, el Departamento Administrativo Nacional de Estadística (Dane) publicará los resultados del Indicador de Seguimiento a la Economía (ISE) correspondientes a julio de 2026. El reporte permitirá conocer cómo se comportó la actividad económica del país durante ese mes y qué sectores impulsaron o frenaron su desempeño.

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Nuevo informe del DANE, elecciones en Rusia y más en El Despertador

El ISE es un índice que mide mensualmente la evolución de la actividad real de la economía en el corto plazo. Para elaborarlo, el Dane reúne indicadores representativos de distintas actividades económicas y este se alinea con las cuentas nacionales trimestrales. Es por esto que el indicador funciona como una señal sobre el desempeño de la economía antes de que se conozca el dato trimestral del Producto Interno Bruto (PIB).

El último reporte, correspondiente a junio de 2026, mostró que el ISE creció 3,51 % frente al mismo mes de 2025, el índice pasó de 123,00 a 127,32.

🔴Elecciones en Rusia

Los colegios electorales abrieron sus puertas el jueves por la tarde en el extremo oriental de Rusia, marcando el inicio de unas elecciones legislativas organizadas a lo largo de tres días y que debería ganar el partido del presidente Vladimir Putin, quien con 26 años en el poder debe “demostrar a las élites que aún tiene apoyo.



Se trata de las primeras legislativas desde que Rusia lanzó su ofensiva contra Ucrania en febrero de 2022, aunque el país celebró una elección presidencial en 2024, en la que Putin fue reelecto.

Algunos rusos se han cansado del estancamiento económico y los crecientes ataques ucranianos, y muchos temen que Putin haga una convocatoria masiva de nuevos soldados después de la votación. Dada la prohibición a las críticas a la guerra, no hay partidos de oposición en las papeletas.

Por esta razón, el partido de Putin, Rusia Unida, deberá asegurarse una mayoría de escaños en la Duma Estatal (Cámara Baja).

🔴Última jornada de vacunación escolar nacional

Este viernes, 18 de septiembre, es el último día de la Vacunatón Escolar, una estrategia del Ministerio de Salud que busca llevar servicios de vacunación a los colegios. La iniciativa se realiza en las instituciones educativas del país y tiene como objetivo que niños, niñas y adolescentes completen sus esquemas recomendados en el Programa Ampliado de Inmunizaciones (PAI).

🔴De la Espriella liderará Consejo de Seguridad en Cartagena

El presidente Abelardo de la Espriella continuará su gira regional en la Costa Caribe luego de encabezar una serie de encuentros en Riohacha (La Guajira). El jefe de Estado tendrá su agenda de este viernes en Bolívar donde estará en por lo menos cuatro eventos en ese departamento.

El primero será un Consejo de Seguridad en la Base Naval de Cartagena y acto seguido liderará un empalme regional al que citó a todos los gobernadores y alcaldes del departamento.

Luego De la Espriella será el anfitrión para dar inicio a una obra en Montes de María y finalmente cerrará su agenda con la inauguración de una vía Ballestas-Turbana. Pero además, durante el fin de semana sostendrá otra serie de citas con los ministros de su gabinete en Barranquilla, quienes en algunos casos harán un corte de cuentas sobre el primer mes de gestión y posibles proyectos para presentar ante el Congreso.

🔴Reforma tributaria de Bogotá vuelve al Concejo: sobretasa al predial sigue en discusión

Este viernes 18 de septiembre, desde las 9:00 a. m., el Concejo de Bogotá volverá a intentar avanzar en el segundo debate de la reforma tributaria presentada por el Distrito, una discusión que se ha extendido durante varias sesiones y que tiene entre sus puntos centrales la sobretasa al impuesto predial para financiar el alumbrado público.

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La iniciativa reúne los proyectos 709 y 724 de 2026 y contempla, además del nuevo esquema para financiar el alumbrado, incentivos tributarios dirigidos a atraer inversión y generar empleo, así como medidas para recuperar obligaciones en mora y fortalecer el recaudo de la ciudad.

La sesión llega después de que este jueves la discusión tuviera que suspenderse por falta de quórum decisorio. A la plenaria asistieron 22 concejales y se necesitaban 23 para poder votar, por lo que el trámite quedó nuevamente pendiente.

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La reforma busca aumentar el recaudo de Bogotá en alrededor de $1,26 billones adicionales al año, por lo que la discusión no solo definirá qué nuevos recursos tendrá el Distrito, sino también qué contribuyentes asumirían los cambios y bajo qué condiciones.

El proyecto es impulsado por la administración del alcalde Carlos Fernando Galán, la secretaria de Hacienda, Ana María Cadena, y el concejal Emel Rojas. Este viernes la atención estará puesta en si la plenaria consigue el quórum necesario para retomar las votaciones y destrabar una de las principales apuestas tributarias de la administración distrital.