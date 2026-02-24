Nuevo pasaporte colombiano, juicio contra Nicolás Petro y Copa Libertadores: El Despertador

Foto: Eder Rodríguez

🔴 Gobierno presentó nuevo pasaporte colombiano

Este lunes 23 de febrero, el presidente Gustavo Petro presentó el nuevo pasaporte que empezará a expedirse a partir de abril de este año en la Imprenta Nacional con asesoría de la Casa de la Moneda de Portugal.

La canciller Rosa Villavicencio comentó que el pasaporte anterior seguirá siendo válido hasta su fecha de vencimiento y no es obligatorio renovarlo.

La transición entre la empresa actual que emite los documentos y la Imprenta Nacional se iniciará el próximo 1.° de abril. El proceso se hará con la asesoría y coordinación de la Casa de la Moneda de Portugal. Se espera que en ese mes se produzcan por lo menos 50.000 ejemplares de manera progresiva.

El documento incorpora imágenes en color real visibles bajo luz ultravioleta, marca de agua multitonal, diseño seguro con impresión offset, microtextos y fondo irisado; validación en línea en tiempo real y nuevos elementos de seguridad con símbolos nacionales. Además, tendrá nuevos dispositivos de identificación incluidos y sellos de seguridad que se pueden ver con luz ultravioleta representados en el mapa de Colombia, una serie de mariposas amarillas y el himno del país.

🔴 Movidas en el juicio contra Nicolás Petro

Este martes 24 de febrero continuará, a las 8:30 a. m., la audiencia preparatoria de juicio contra Nicolás Petro Burgos por presunto enriquecimiento ilícito y lavado de activos. En la sesión anterior, la defensa pidió al juez inadmitir la declaración del ministro del Interior, Armando Benedetti, al considerar que su intervención no es congruente con la tesis de la Fiscalía, que ha señalado que el caso no gira en torno a la financiación de una campaña presidencial. También solicitó excluir el testimonio del representante Agmeth Escaf.

Durante la diligencia, el abogado Alejandro Carranza pidió además que se declare ilegal la captura de Nicolás Petro, al advertir presuntos abusos durante el procedimiento. Según expuso, varias de las decisiones adoptadas en diciembre de 2025 sobre la admisión de pruebas deben ser reconsideradas, por lo que interpuso recursos de reposición y apelación ante el despacho de Barranquilla.

Otro de los puntos centrales fue la solicitud de excluir del juicio el celular que Daysuris del Carmen Vásquez, expareja de Petro, entregó a la Fiscalía en marzo de 2023. La defensa sostuvo que el fiscal que viajó desde Bogotá a Barranquilla para recibir la declaración y el celular no tenía competencia y que, para ese momento, no existía una investigación formal contra Petro que justificara la diligencia. Además, cuestionó la legalidad del procedimiento y afirmó que el equipo habría sido manipulado antes de su entrega, por lo que no debería ser valorado como prueba.

🔴Gobierno y banca buscan salida negociada a inversiones forzosas

El Gobierno y los principales bancos bajaron el tono en la discusión por las inversiones forzosas y avanzan hacia un paquete de alivios y créditos productivos para atender la emergencia invernal. Jonathan Malagón, presidente de Asobancaria, calificó el encuentro como “constructivo” y aseguró que las partes buscan desplegar medidas inmediatas bajo mecanismos de mercado, con periodos de gracia, reestructuraciones y nuevos desembolsos para las zonas afectadas.

En los próximos días se instalarán mesas técnicas con Hacienda y la Superfinanciera para aterrizar la propuesta. La tensión entre urgencia fiscal y estabilidad financiera sigue abierta, pero el mensaje oficial es de optimismo y búsqueda de consenso.

🔴 A la espera de la confirmación del primer caso de sarampión

Este martes, 24 de febrero, se espera, como le dijo a El Espectador Diana Pava, directora del Instituto Nacional de Salud (INS), que se tenga más certeza sobre el caso sospechoso de sarampión identificado en Bogotá. Si todo sale como está planeado, recibirán los resultados de unas pruebas que le practicaron al paciente que viajó desde México.

🔴 Concejo de Bogotá analiza proyectos ambientales y derechos de mujeres

Este martes 24 de febrero de 2026, en el Recinto de los Comuneros, el Concejo de Bogotá adelantará dos sesiones clave. A las 9:00 a. m., la Comisión Primera del Plan de Desarrollo discutirá proyectos de acuerdo sobre la clasificación de residuos sólidos desde la fuente, el fortalecimiento de negocios locales y un festival distrital musical estudiantil por la paz y la reconciliación.

En la tarde, a las 2:00 p. m., la Comisión Legal para la Equidad de la Mujer realizará un debate de control político sobre el presupuesto como garantía de los derechos de las mujeres étnicas en la ciudad, con la participación de entidades del Distrito y organismos de control.

🔴Clan del Golfo por dentro

El Clan del Golfo negocia su desmovilización con el Gobierno Petro en el momento de mayor expansión de su historia. Con casi 10.000 integrantes, influencia en al menos 296 municipios y participación en actividades de narcotráfico, minería ilegal, extorsión y aprovechamiento de recursos públicos, este grupo es hoy por hoy la mayor amenaza para la seguridad del país, según un informe de la Fundación Ideas para la Paz (FIP).

Aunque ha sido la estructura más atacada por las autoridades (uno de cada cuatro combates es contra este grupo), su crecimiento se ha mantenido. Entre 2022 y 2025, la organización aumentó un 140 %

Desde la captura en 2021 de Otoniel, entonces máximo jefe del grupo, el Clan del Golfo opera con una expansión territorial más controlada, ya no desde la violencia indiscriminada sino con ataques selectivos y confrontación directa con sus rivales. Esto se combina con un trabajo sociopolítico con las comunidades, que en el marco de la Paz Total ha tenido el objetivo de dotar de sustento ideológico su proyecto armado.

🔴 Reapertura tras tormenta de nieve en Estados Unidos

Más de 40 millones de personas han quedado bloqueadas ante una gran tormenta de nieve en el noreste de Estados Unidos, donde los gobernadores de ocho estados declararon una situación de emergencia.

Con hasta 90 centímetros de nieve, ráfagas de unos 90 km/h y la visibilidad reducida, la tormenta provocó desde la madrugada del lunes la cancelación de vuelos y el corte de electricidad en miles de hogares y negocios de la región, especialmente en la ciudad de Nueva York.

Unos 2.000 vuelos fueron cancelados para el martes, sumándose a los más de 6.000 vuelos con origen o destino en Estados Unidos cancelados el lunes. A pesar de los pronósticos y las difíciles condiciones climáticas, las escuelas públicas de Nueva York reabrirán hoy, según dio a conocer el alcalde de Nueva York, Zohran Mamdani.

🔴Independiente Medellín en Copa Libertadores

El conjunto paisa consiguió un triunfo importante en Uruguay y busca sellar la clasificación en casa frente a Liverpool. En la ida se trajo a Colombia la victoria 2-1 con un gol en el tiempo de descuento, que lo coloca en una situación cómoda para afrontar el duelo de vuelta.

El duelo de vuelta se disputará esta noche, a las 7:30 p.m. (hora en Colombia) y se podrá seguir por ESPN o Disney+.