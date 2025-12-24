Nuevos impuestos, Transmilenio en Navidad, el papa León XIV y más en El Despertador

Foto: Eder Rodríguez

🔴 Emergencia económica: los impuestos que alista el Gobierno

Colombia está a la espera de que el Gobierno expida el decreto que dejará en firme los impuestos con los que buscará recaudar recursos en el marco de la emergencia económica decretada el pasado 22 de diciembre.

Aunque el estado de excepción habilita al Ejecutivo para crear o modificar tributos vía decreto por 30 días, hasta ahora solo se conocen los anuncios que hizo el presidente Gustavo Petro en una alocución en la noche del martes 23. En dicha intervención, el mandatario confirmó que el paquete incluirá cambios en el impuesto al patrimonio, una mayor carga tributaria para el sector financiero y una nueva normalización de patrimonios.

En el caso del impuesto al patrimonio, el Gobierno bajará el umbral a partir del cual se empieza a pagar este tributo: según lo anunciado, deberán pagar quienes tengan patrimonios superiores a COP 2.000 millones, y además se incrementarán las tarifas. El Ministerio de Hacienda estima que este ajuste permitiría un recaudo cercano a COP 1,7 billones en 2026.

A esto se suma una sobretasa de 15 % para el sector financiero (que hoy es de 5 %), lo que llevaría la tarifa efectiva del impuesto de renta de estas entidades al 50 %, con un recaudo estimado de COP 1,2 billones en 2026. Finalmente, el Gobierno aplicará una normalización de patrimonios con una tarifa del 19 %, una figura que ya se utilizó en 2019, 2020 y 2022, y con la que se espera recaudar alrededor de COP 613.600 millones. Aunque en los últimos días circuló un borrador que planteaba aumentar el Gravamen a los Movimientos Financieros, conocido como 4 x 1.000, a 5 x 1.000, esta medida no ha sido confirmada oficialmente y el propio Ministerio de Hacienda ha señalado que no está contemplada.

🔴 Funcionamiento de la ciudad en Navidad

Si va a moverse por Bogotá durante las celebraciones navideñas, tenga en cuenta que TransMilenio y el SITP operarán este 24 de diciembre, hasta las 11:00 de la noche. La medida busca facilitar los desplazamientos de quienes salgan a compras de última hora, eventos culturales o encuentros familiares.

Para atender la alta demanda, el sistema contará con rutas especiales, entre ellas la troncal M09 – H09, que conecta el Portal Tunal con el Museo Nacional y funcionará hasta el cierre del sistema. También habrá una ruta zonal navideña (A024) entre la Plaza de Bolívar y la Plaza Cultural Santamaría, pensada para quienes visitan el centro de la ciudad en horario nocturno.

Las autoridades reforzarán la operación en estaciones y portales con mayor afluencia, como San Victorino, Museo Nacional y Avenida Jiménez. Además, recuerdan que está prohibido ingresar pólvora al sistema, como medida clave para garantizar la seguridad de los usuarios durante estas fechas.

En cuanto a la movilidad general, el pico y placa para vehículos particulares se mantiene con normalidad el 24 de diciembre. La excepción vendrá después: el viernes 26 de diciembre y el 2 de enero no aplicará la restricción, según el calendario oficial del Distrito.

🔴 Se avecina fecha clave para saber qué candidatos viabilizarán sus aspiraciones por firmas

La Registraduría se alista para, a más tardar el próximo 21 de enero, informar cuáles de los 22 candidatos que radicaron firmas cumplen con el requisito mínimo de tener al menos 630.000 válidas para viabilizar su aspiración de cara a los comicios de 2021.

En total, según el organismo electoral, se radicaron 28’582.935 de rúbricas, lo cual implicó un aumento de 179,71 % más que en la campaña de 2022, cuando esa entidad recibió 10’218.660 con el mismo propósito.

“Por un lado, tenemos una herramienta de analítica de datos e inteligencia artificial que cruza las bases de datos de las firmas con el Archivo Nacional de Identificación y con el censo electoral. De otro lado, tenemos un grupo de grafólogos que revisa trazos sobre algunas incidencias que reporta la herramienta de analítica e inteligencia artificial y, por último, tenemos un equipo de más de 400 supernumerarios que están haciendo revisión manual de gran parte de esas firmas”, precisó el registrador Nacional, Hernán Penagos. En todo caso, si bien hay una fecha límite, no se descarta que desde la próxima semana se conozcan algunos de los nombres de quienes cumplieron los requisitos.

🔴Cierre de la primera fecha de la Copa Africana

La primera tanda de partidos de la fase de grupos de la Copa de África de Naciones de Marruecos se completa este miércoles con dos del Grupo E, Argelia-Sudán y Burkina Faso-Guinea Ecuatorial, y otros dos del F, Costa Marfil-Mozambique y Camerún-Gabón.

Los horarios de los juegos son:

Burkina Faso vs. Guinea Ecuatorial | 7:30 a.m.

Argelia vs. Sudán | 10:00 a.m.

Costa Marfil vs. Mozambique | 12:30 p.m.

Camerún vs. Gabón| 3:00 p.m.

Todos los juegos tienen la hora en Colombia y se podrán ver a través de Win Sports y Win Play.

🔴 A la espera de León XIV

El papa León XIV preside en la Basílica de San Pedro la Misa del Gallo, la tradicional misa nocturna con la que la Iglesia católica conmemora el nacimiento de Jesús, en la que será su primera Navidad al frente del pontificado iniciado en mayo pasado.

El martes, el pontífice llamó a una tregua global de un día por Navidad y expresó su “gran tristeza” porque “Rusia parece haber rechazado la petición”.

🔴 Bolsonaro sale de prisión para ir al hospital

El expresidente brasileño Jair Bolsonaro, condenado por intento de golpe de Estado, sale de prisión para ingresar en un hospital privado de Brasilia, donde será operado de unas hernias inguinales.

🔴 Días claves para el glifosato

Como explicó la Autoridad Nacional de Licencias Ambientales (ANLA) hace un par de días, en caso de que la Policía quiera iniciar las fumigaciones con glifosato desde drones este jueves, tiene plazo hasta hoy, miércoles, para presentar el estudio de calibración y deriva, que debe ser emitido por el PECAT.

🔴 Corte Constitucional revisará decreto de Estado de emergencia económica en enero

La Sala Plena de la Corte Constitucional se reunió virtualmente y de manera extraordinaria para decidir si revisar de manera extraordinaria el Decreto 1390 del 22 de diciembre de 2025, con el que el gobierno de Gustavo Petro declaró el Estado de emergencia económica. El alto tribunal determinó que solo podrán estudiar el documento cuando termine la vacancia judicial, en enero de 2026.

En la reunión, los magistrados consideraron que aunque el decreto debe pasar automáticamente a revisión de la Corte Constitucional, no pueden hacer nada hasta que termine la vacancia. Según revisaron, hay antecedentes en los que decretos con los que se declararon estados de emergencia fueron expedidos por otros gobiernos también cuando no estaban en funcionamiento los despachos.

Por ejemplo, señalaron el Decreto 4975 del 23 de diciembre de 2009, el cual solo fue enviado a la Corte el 10 de enero del año siguiente (2010), cuando la vacancia terminó. Por eso, en un comunicado, el alto tribunal señaló que solo “avocará el control judicial del decreto declarativo del estado de emergencia y de los decretos de medidas a cuyo amparo se dicten, una vez se reanude la actividad judicial al vencimiento de la vacancia judicial en curso”.