Nuevos precios de la gasolina, debate en Brasil y lanzamiento espacial en El Despertador

Desde este jueves, 1 de octubre, rigen nuevos precios de los combustibles en Colombia. El galón de gasolina corriente queda en COP 15.933 en promedio en las 13 principales ciudades, COP 46 más que en septiembre. El de ACPM se mantiene en COP 11.320, según la Comisión de Regulación de Energía y Gas (CREG). Por ciudades, el galón de gasolina más caro es el de Villavicencio, con COP 16.477, y el más barato, el de Pasto, con COP 13.966. En el ACPM, el más alto es el de Cali, con COP…

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Desde este jueves, 1 de octubre, rigen nuevos precios de los combustibles en Colombia. El galón de gasolina corriente queda en COP 15.933 en promedio en las 13 principales ciudades, COP 46 más que en septiembre. El de ACPM se mantiene en COP 11.320, según la Comisión de Regulación de Energía y Gas (CREG). Por ciudades, el galón de gasolina más caro es el de Villavicencio, con COP 16.477, y el más barato, el de Pasto, con COP 13.966. En el ACPM, el más alto es el de Cali, con COP 11.763, y el más bajo, el de Cúcuta, con COP 9.486.

🔴 Debate presidencial en Brasil

Este jueves está programado el debate de cara a las elecciones presidenciales de Brasil, organizado por la TV Globo, en el que participarán Flávio Bolsonaro, principal candidato opositor, y los opositores Augusto Cury y Ronaldo Caiado. El presidente brasileño, Luiz Inácio Lula da Silva, candidato a la reelección, todavía no ha confirmado su participación.

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🔴 Dos años de Sheinbaum

Claudia Sheinbaum cumple dos años al frente de la presidencia de México, un periodo marcado por la continuidad del proyecto político de Andrés Manuel López Obrador, pero también por desafíos propios como la violencia del crimen organizado y una compleja relación con Estados Unidos, en plena revisión del tratado comercial de Norteamérica (T-MEC).

🔴 Epa Colombia hará 55 videos para TransMilenio como parte de su reparación

Una jueza de Bogotá avaló el acuerdo de reparación entre la influencer Daneidy Barreras Rojas, conocida como Epa Colombia, y TransMilenio, en el marco de la condena que cumple por los delitos de daño en bien ajeno y perturbación al sistema colectivo de transporte público, por hechos ocurridos el 22 de noviembre de 2019.

Como parte del acuerdo, Barreras Rojas deberá pagar COP 100 millones adicionales a la suma que ya había entregado y realizar 55 videos relacionados con TransMilenio y la cultura ciudadana. “Lo que se hizo fue transformar el componente económico del remanente, que serían COP 300 millones de pesos, en videos, que es un factor plenamente monetizable y plenamente comprobable”, explicó el representante de víctimas de TransMilenio.

La jueza señaló que, aunque no es posible calcular con exactitud el valor de los contenidos, estos tienen un valor económico susceptible de monetización y pueden generar un impacto importante en la ciudadanía.

🔴 Lanzamiento histórico en Cabo Cañaveral

Cuatro astronautas tienen previsto despegar este jueves desde Cabo Cañaveral hacia la Estación Espacial Internacional (EEI) en un viaje de 7 horas y 50 minutos, el "más rápido" de una nave estadounidense en la historia de la estación. La misión Crew-13, comandada por la estadounidense Jessica Watkins, con Luke Delaney como piloto y el canadiense Joshua Kutryk y el ruso Serguéi Teteriátnikov como especialistas de misión, en un despegue previsto para las 11:10 hora del este de EE. UU.

🔴 Plenaria sobre el presupuesto en el enado

Este jueves está convocda una sesión exclusiva para el debate del Proyecto de Ley del Presupuesto General de la Nación 2027, con citación al ministro de Hacienda, Miguel Gómez, y al director del Departamento Nacional de Planeación, Julián Buitrago.