Número de nacimientos en Colombia, intentos de paz en Oriente Medio y más en El Despertador

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🔴 ¿Qué pasará con la Superintendencia de Industria y Comercio?

El Consejo de Estado anuló el nombramiento de Cielo Rusinque como superintendente de Industria y Comercio al concluir que no cumplía los requisitos exigidos para el cargo.

Por el escritorio de Rusinque pasaron decisiones clave para la economía del país, como el visto bueno a la integración entre Tigo y Movistar, lo que abre interrogantes sobre la estabilidad jurídica de esos actos.

Expertos señalan que, en principio, las decisiones adoptadas se mantendrían vigentes. Sin embargo, no se descarta que terceros puedan intentar demandarlas.

Se espera que este viernes el presidente Gustavo Petro se pronuncie sobre el futuro de la Superintendencia tras acatar el fallo.

🔴 Intentos por la paz en Oriente Medio

El ministro de Asuntos Exteriores de Francia, Jean-Noel Barrot, viaja a Israel este viernes para hablar con autoridades de ese país sobre seguridad regional y ayuda humanitaria, así como sobre los intentos de desescalar el conflicto en Oriente Medio.

La visita no estaba programada, pero se dio a conocer luego de que Barrot visitó Beirut, capital de Líbano, el jueves como parte de sus esfuerzos para lograr un alto el fuego en ese país, atacado por Israel por el involucramiento de Hezbolá en la guerra.

🔴 DANE presenta resultados de Estadísticas Vitales

Este viernes 20 de marzo, a partir de las 10:00 a.m., el Departamento Administrativo Nacional de Estadística (DANE) presentará los resultados del informe de Estadísticas Vitales del año 2025, incluyendo cifras preliminares.

Se trata, básicamente, de estadísticas continuas de la ocurrencia de nacimientos y defunciones que sirven para el conocimiento demográfico del país. Esta información, además, funciona como base para la planeación, diseño, ejecución y evaluación de programas, proyectos y políticas públicas para mejorar las condiciones de vida de los colombianos.

🔴 Cundinamarca en alerta por ola invernal

Esta semana Cundinamarca atravesó una situación compleja por cuenta de la ola invernal en el centro y norte del departamento. Entre el 14 y el 19 de marzo, al menos 14 emergencias se registraron en varios municipios, con afectaciones en vías, desbordamientos y movimientos en masa, especialmente en zonas como Pacho, San Francisco y Facatativá . En paralelo, las lluvias más recientes provocaron inundaciones, evacuaciones y daños en viviendas, como ocurrió en sectores donde ríos se salieron de su cauce y obligaron a respuestas inmediatas de las autoridades .

Hoy, con el estado de calamidad aún vigente y decenas de frentes de atención activos, las autoridades continuaran la vigilancia y acciones preventivas en los 14 puntos críticos y en otros 5 más que podrían entrar en emergencia de acuerdo a las estimaciones climáticas.

🔴 Consejo Nacional Electoral exige a candidatos transparencia en financiación de campañas

El Consejo Nacional Electoral (CNE) hizo un llamado a los equipos de los aspirantes, así como a los partidos y organizaciones políticas, para que reporten ingresos y gastos a tiempo. Con Con el fin de garantizar la transparencia en la financiación de las 14 campañas presidenciales que competirán en la primera vuelta del 31 de mayo.

Este llamado lo realizó a través de la circular externa 002 de 2026, en la cual reiteró que los procesos de contabilidad, soportes financieros y sistemas de auditoría de campaña deben potenciarse. La comunicación se produce a más de dos meses de las urnas, pero en medio de diversas alertas por los problemas de estos registros en las campañas a Congreso.

Esto ocurre luego de la confirmación por parte del CNE sobre la violación de topes de financiación en la campaña del ahora mandatario Gustavo Petro durante su carrera por la presidencia en 2022. Esta decisión fue tomada por la sala plena del CNE con una votación de seis a tres este jueves desde Cartagena tras la entrada de dos conjueces.

En contexto, solo para las consultas, ya hubo una serie elevada de gastos en las tres contiendas que se pusieron a consideración. Por ejemplo, Paloma Valencia, vencedora de La Gran Consulta por Colombia, gastó COP 2.000 millones. Claudia López que ganó en la Consulta de las Soluciones tuvo un gasto de COP 2.448 millones, mientras que Roy Barreras, vencedor en el Frente por la Vida, tuvo COP 1.528 millones para su campaña. A la fecha todos habrían realizado su respectivo reporte.

🔴 La violencia contra líderes sociales se consolida como patrón estructural con 410 asesinatos en cuatro años

Los 410 asesinatos que se produjeron entre el 1 de enero de 2022 y el 31 de diciembre de 2025 contra personas defensoras de derechos humanos en Colombia dejaron de ser producto de una coyuntura violenta y se convirtieron en un patrón estructural y un “fenómeno extendido en el territorio nacional”.

Así lo describe el más reciente informe de la Oficina del Alto Comisionado de Naciones Unidas dado a conocer este jueves y en el que se indica que del total de víctimas 354 eran hombres, 49 mujeres y 7 personas LGBTIQ+ (4 mujeres trans, 2 hombres gay y 1 persona no binaria).

El impacto de estos homicidios, dice el informe, recae de manera desproporcionada en poblaciones rurales y étnicas: 171 víctimas eran campesinos, 94 indígenas y 43 afrodescendientes, lo que refleja la estrecha relación entre la violencia y los territorios donde confluyen disputas armadas y ausencia estatal.

Sumado a los casos de homicidios, ONU Derechos Humanos registró 2.018 casos de amenazas y ataques contra personas defensoras en el mismo período.

🔴 Britney Spears enfrentaría una severa crisis de salud mental

La cantante vuelve a convertirse en tendencia debido a una posible crisis de salud mental. Recientemente, han surgido reportes sobre comportamientos inestables, el uso de medicamentos y un episodio legal que ha generado bastante preocupación.