Guatemala ordena captura, Selección en Barranquilla y más en El Despertador

🔴 Guatemala ordena captura de Iván Velásquez y Luz Adriana Camargo

El Ministerio Público de Guatemala ordenó la captura del exministro de Defensa de Colombia, Iván Velásquez; y de la actual fiscal general, Luz Adriana Camargo. De acuerdo con esa autoridad guatemalteca, los dos exinvestigadores habrían ayudado a la corrupta empresa brasileña Odebrecht en medio de pesquisas que se adelantaban en ese país.

Según lo señalado por el funcionario de Guatemala, Iván Velásquez, quien era el jefe de la Comisión Internacional contra la impunidad en Guatemala; y Luz Adriana Camargo, quien hacía parte de su equipo de investigadores, habrían incurrido en los delitos de asociación ilícita, obstrucción a la justicia, tráfico de influencias y colusión.

Con un comunicado, el Gobierno de Gustavo Petro rechazó la medida: “El Ministerio de Relaciones Exteriores de Colombia expresa su profunda preocupación y enérgico rechazo ante la emisión de una orden de captura por parte de la Fiscalía de Guatemala”.

🔴 Expectativa por si Petro decretará la consulta popular y llamará a elecciones

Pareciera que el gobierno del presidente Gustavo Petro mantiene en firme su intención por pasar la primera consulta popular vía decreto. Aunque aún no se ha conocido el documento, en la Casa de Nariño se está estudiando cómo será su redacción y cómo se podrá blindar ante las demandas que ya fueron anunciadas por el presidente del Senado, Efraín Cepeda (Partido Conservador), en un pulso que pasó del Capitolio a las calles y que, según parece indicar el pronóstico, continuará en los estrados judiciales.

Este lunes, el presidente Petro se desmarcó de su reforma laboral, asegurando que “lo que tramita el Senado no es mi reforma”, lo que daría gasolina a la consulta. A su turno, el ministro del Interior, Armando Benedetti, se refirió al tema vía su cuenta en X, donde todos los días ha realizado un balance de cómo están las discusiones. “Cepeda no dio ni garantías, ni transparencia, ni tranquilidad. Hoy somos muchos los que consideramos que el Congreso no se pronunció sobre la consulta popular por la cantidad de irregularidades, los fraudes, las trampas y las jugaditas”, afirmó el jefe de la cartera política del presidente Petro.

🔴 ¿Levantará cabeza el sector industrial?

Hoy se publican los datos de la actividad manufacturera, un sector que hasta ahora ha mostrado un desempeño deficiente, según cifras de Visión Davivienda. ¿Las razones? La entrada masiva de productos chinos a bajo costo, la baja en la construcción de edificaciones y el efecto de las tasas de interés, que podrían ajustarse en la próxima reunión del 27 de junio.

En el informe anterior, el PMI repuntó gracias a la reactivación de la producción, el empleo y los niveles de compra. Aun así, el optimismo empresarial se mantiene en cautela, afectado por la incertidumbre arancelaria y la presión inflacionaria.

🔴 Exportaciones a la vista

Esta semana, el DANE revelará las cifras de exportaciones de abril, lo que permitirá conocer la balanza comercial y los posibles cambios en la participación de la canasta de los países compradores, tras las medidas proteccionistas de Estados Unidos.

🔴 La selección, plagada de bajas, se reúne en Barranquilla

La selección de Colombia, que sigue su camino en las Eliminatorias al Mundial de 2026, ya reunió todo el grupo en Barranquilla, en la previa al duelo que el viernes la enfrentará con su similar de Perú en el Estadio Metropolitano. Buscando recomponer el rumbo, y reencontrar la mejor versión del equipo, Néstor Lorenzo encara la nueva doble fecha, en la que también enfrentará a Argentina en Buenos Aires, con la obligación de sumar los puntos que le hacen falta para lograr la clasificación a la Copa del Mundo.

De la convocatoria original, varios nombres se bajaron. No estarán, por lesión, ni Jhon Córdoba ni Juan Fernando Quintero. También quedó desafectado Rafael Santos Borré, que había sido llamado para reemplazar al goleador del fútbol ruso, y será reemplazado por Luis Suárez, delantero que milita en la segunda división de España.

La selección colombiana es sexta en las eliminatorias, con 20 puntos. Su colocación en la tabla le garantiza el cupo a la cita mundialista, pero necesita ganar pues Venezuela, actualmente en zona de repechaje, está a solo cinco puntos de distancia.

🔴 Créditos universitarios para jóvenes en Bogotá

Este martes, desde las 8:30 a.m., se llevará a cabo una rueda de prensa en el Salón Gonzalo Jiménez de la Alcaldía de Bogotá, donde se presentarán los detalles de la estrategia que permitirá a jóvenes de los estratos 1 al 4 acceder a la educación superior a través de créditos. En esta oportunidad, la secretaria de Educación, Isabel Segovia, y el director de la Agencia Atenea, Víctor Saavedra, serán los voceros del evento.