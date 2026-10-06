El principal tema que abordará el Legislativo será el presupuesto general de la nación para el año 2027. Está…

El Congreso de la República entró en vacaciones por la semana de receso escolar entre el 5 y el 9 de octubre, destinada a los estudiantes en todo el país. Aunque está prevista una plenaria en el Senado para este miércoles, por dirección de las mesas directivas de Cámara y Senado, los congresistas repondrán el tiempo de esta semana sesionando los días jueves y viernes de la próxima semana, cuando trabajarán del 13 al 19 de octubre.

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Partido de la Selección Colombia, protestas en Francia y más noticias, en El Despertador

El principal tema que abordará el Legislativo será el presupuesto general de la nación para el año 2027. Está previsto que, al mismo tiempo, el Senado y la Cámara discutan el proyecto, pues tienen plazo hasta el 20 de octubre para aprobarlo en plenarias. De lo contrario, el Ejecutivo puede aprobar el monto de COP 634,9 billones que quedó fijado en las Comisiones Económicas Conjuntas Terceras y Cuarta donde se incorporaron modificaciones a partir de las proposiciones presentadas por los congresistas y avaladas por el Ministerio de Hacienda.

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🔴Luego de la fuerte granizada, este es el pronóstico del clima para este 6 de octubre

En la tarde del lunes, el Sistema de Alerta de Bogotá (SAB) registró lluvias de alta intensidad y presencia de granizo en sectores de Engativá, Kennedy y Suba, así como reportes asociados a las precipitaciones en Fontibón y Los Mártires.

El director del IDIGER, Guillermo Escobar, resalta que este tipo de condiciones pueden presentarse durante octubre y noviembre, por lo que es importante mantener medidas de prevención en viviendas y edificaciones.

Para este martes, la entidad distrital proyecta una temperatura mínima estimada es de 10°C y para la mañana condiciones de nubosidad variada y predomino de tiempo seco, salvo por algunas lloviznas en sectores de la localidad de Usme. Así que no olvide abrigarse bien, sacar la sombrilla y conducir con precaución.

🔴 Premio Nobel de Física

Como es costumbre, este martes (6 de octubre) se entregará el Premio Nobel de Física, que siempre suele atraer muchas miradas. Desde las 4:45 a. m. (hora en Colombia) se podrá seguir la transmisión de la Academia, que se hará desde Estocolmo, en Suecia.

El año pasado ese galardón fue para John Clarke, de la Universidad de California, en Berkeley, EE. UU.; Michel H. Devoret, de las universidades de Yale y California, y John M. Martinis, de la Universidad de California. Según el jurado que entrega el Nobel, el aporte que hicieron estos científicos mereció el reconocimiento por haber hecho experimentos que revelaron la física cuántica en acción en un chip.

En la mañana de este lunes, 5 de octubre, se entregó el Premio Nobel de Fisiología o Medicina a Karl Deisseroth, Peter Hegemann y Georg Nagel por sus descubrimientos sobre los canales iónicos activados por la luz y la optogenética, una técnica que permite controlar la actividad de neuronas con luz y que ha transformado la forma de estudiar el cerebro.

🔴 Colombia vs. Perú

La selección de Colombia tiene una nueva oportunidad de reivindicarse con los aficionados este martes 6 de octubre de 2026 (6:45 p. m.) cuando enfrente al combinado peruano. El Nu Stadium de Miami, Florida, podrá ser testigo de la recuperación del equipo de Néstor Lorenzo. Será vital saber si el entrenador argentino seguirá con su ensayo y error probando formaciones y jugadores nuevos o apostará por volver al trabajo del ciclo anterior.

🔴 Caso Aremca: defensa de Gustavo Bolaños pide sustituir su medida de aseguramiento por su estado de salud

Este martes 6 de octubre, a las 9:00 a. m., se realizará la audiencia de sustitución de medida de aseguramiento contra Gustavo Bolaños, señalado por la Fiscalía como el cerebro del caso Aremca, una presunta red que habría direccionado de manera irregular contratos financiados con recursos públicos.

Bolaños permanece en la cárcel La Picota y su defensa pidió reconsiderar la medida por su delicado estado de salud. El hombre, cuando fue capturado, sufrió un infarto y debió permanecer varios días en una clínica, lo que casi impide que se le imputaran cargos. En las audiencias de abril tuvo que ser trasladado nuevamente a un centro médico por una crisis de hipertensión y posibles fallas cardíacas.

De acuerdo con la Fiscalía, el caso de la Asociación Regional de Municipios del Caribe (Aremca) tiene antecedentes en advertencias de la Contraloría y del Departamento Nacional de Planeación (DNP) por presuntas irregularidades en el manejo de contratos con recursos públicos. Ese antecedente derivó en el operativo del pasado 15 de abril, que terminó con la captura de nueve personas. El proceso ha sido catalogado como uno de los mayores saqueos a los recursos del Sistema General de Regalías, que habría direccionado y desviado contratos por cerca de COP 496.000 millones.

🔴 Más protestas en Francia

Organizaciones estudiantiles convocaron para este martes una gran jornada nacional de movilización en Francia, que vive masivas protestas de estudiantes desde mediados de septiembre.

Los estudiantes exigen más recursos y denuncian el deterioro de las condiciones de enseñanza.

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Según las autoridades, la jornada de este martes podría reunir entre 20.000 y 40.000 personas en la capital.

Los ánimos están caldeados, luego de que este lunes un joven de 15 años perdiera una mano a causa de una granada policial durante las protestas estudiantiles.

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Según el Ministerio de Educación, unos 589 de los 3.700 colegios del país se vieron parcial o totalmente afectados el lunes por las protestas.

🔴 Así van los precios de los productores en Colombia

Este martes, 6 de octubre, el DANE publica el Índice de Precios del Productor (IPP) de septiembre, que mide cómo cambian los precios de los bienes que producen las empresas en Colombia. Es un primer antecedente antes de que se conozcan los datos de inflación del mes, porque el DANE lo usa para detectar por dónde podrían transmitirse presiones inflacionarias.

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En agosto, el IPP de la producción nacional cayó 0,33 % frente a julio, subió 0,76 % frente a agosto de 2025 y acumula 2,95 % en lo corrido del año. Por destino, los bienes producidos para consumo interno subieron 0,07 % en el mes, mientras que los exportados bajaron 1,73 %.

🔴 Actriz Aylin Mujica se quebró en plena grabación de "Top Chef" por su hijo fallecido

La actriz cubana, que recibió la noticia de la muerte de su hijo mayor Mauro Méndez a mediados de julio, cuando grababa el programa, se reincorporó a las grabaciones del reality "Top Chef", conducido por Carmen Villalobos, tras pocos días del trágico hecho.

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No obstante, este fin de semana se dieron a conocer imágenes que muestran a la artista, que graba en Bogotá, quebrarse antes de comenzar un nuevo episodio al recordar a su primogénito.

“Se fue mi hijo y no he podido llorar lo suficiente y hoy me siento muy triste, muy triste. Perdón”, dijo entre lágrimas la actriz a Carmen cuando esta le indagó por cómo se sentía.

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Villalobos le contestó: “No tienes por qué pedir perdón, al contrario, eres una guerrera por estar aquí de pie en la competencia con todo lo que la pérdida de tu hijo conlleva. Otra se habría ido de verdad y tú estás aquí firme entregándolo todo. Creo que tu hijo es el que te tiene aquí de pie”.

En julio pasado, Aylín prefirió no tomar días de licencia recién falleció su hijo indicando que a él le habría gustado que ella siguiera con su vida.

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Mauro, músico y DJ, falleció en Barbados luego de sufrir varios paros cardíacos. Tenía 33 años.