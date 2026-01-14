Pasaje de Transmilenio, caso Uribe, encuentro clave para Groenlandia y más en El Despertador

Foto: Eder Rodríguez

🔴 Los detalles de la Comisión Asesora de Relaciones Exteriores

El pasado martes en la tarde se llevó a cabo la Comisión Asesora de Relaciones Exteriores convocada por la Cancillería. Este miércoles se espera conocer con mayor profundidad cuáles fueron los temas y las posiciones que llevaron a que la reunión se alargara alcanzando casi las cuatro horas. A nivel general, en la agenda estaba la situación en Venezuela y la relación con Estados Unidos,

Entre los asistentes estuvieron los expresidentes Juan Manuel Santos, César Gaviria y Ernesto Samper. Además, en el mismo encuentro se supo que la fecha en la que se reúnan el presidente Donald Trump y el presidente Gustavo Petro debe definirse a más tardar este miércoles en la mañana.

🔴 Alza en el pasaje de Transmilenio

A partir de hoy, a las 4:00 A.M., cuando el sistema de Transmilenio comience a operar, los ciudadanos pagaran COP 350 por cada pasaje que vayan a validar en los torniquetes. El aumento, según argumentó el Distrito, responde al alza del salario mínimo decretada por el Gobierno Nacional del 23 %, cuyos efectos son inmediatos en los costos de nómina de Transmilenio. Por su parte, el Gobierno Nacional el exigió un informe detallado al Distrito en el que justifique el alza del pasaje, y anunció que de no ver satisfechas sus demandas, el convenio para financiar la plata de 200 buses eléctricos podría quedar en veremos. Mientras tanto, los usuarios se preparan para pagar más por un transporte que se encuentra en sus horas más bajas debido a las obras en Bogotá y las manifestaciones del día. Se prevé que para mañana, en portales como las Américas, el del Sur y el 20 de julio se efectúen plantones y otras acciones de protesta contra el alza del pasaje.

🔴Corte suprema ya tiene todos los recursos para revisar casación en el caso Uribe

Las víctimas reconocidas en el caso contra el expresidente Álvaro Uribe Vélez ya presentaron ante la Corte Suprema de Justicia el recurso de casación. Con este mecanismo buscan tumbar el fallo que absolvió, en segunda instancia, al exmandatario de los delitos de soborno, soborno en actuación penal y fraude procesal.

Las víctimas, integradas por el senador Iván Cepeda, el exministro de Justicia Eduardo Montealegre, el exvicefiscal Jorge Fernando Perdomo y Deyanira Gómez, exesposa de Juan Guillermo Monsalve, pretenden que la Sala Penal de la Corte Suprema de Justicia tenga la última palabra sobre el caso, resuelto en primera y segunda instancia por la jueza Sandra Liliana Heredia y por el Tribunal Superior de Bogotá.

La casación es el último mecanismo que les queda a las víctimas para intentar revertir la decisión de segunda instancia, que declaró la inocencia de Uribe Vélez. Con este recurso, cuyo plazo de presentación vencía el pasado 13 de enero, se definirá el futuro judicial del expresidente.

🔴 Gobierno suspendió traslado de cárcel de jefes de bandas de Barranquilla

La solicitud del comisionado para la paz, Otty Patiño, de trasladar a los jefes de las bandas criminales “Los Costeños” y “Los Pepes” a la cárcel de Barranquilla –como parte de los diálogos exploratorios con ambas estructuras en el marco de la paz urbana del Gobierno Petro– fue suspendida. Así lo anunció el ministro de Justicia encargado, Andrés Idárraga, este martes.

El alcalde de Barranquilla, Alejandro Char, había cuestionado la medida, que según la solicitud de Patiño buscaba sostener la tregua pactada entre ambas estructuras ilegales, que vence el próximo 20 de enero. De acuerdo con la administración distrital, esta no fue informada ni participó en una coordinación técnica previa para evaluar los impactos de la decisión en la seguridad de la ciudad.

“La decisión no se da por el alcalde (Alejandro) Char. La suspensión se da porque el fin de semana, previo a los traslados que ya estaban autorizados, surgieron alguna serie de contradicciones con el equipo negociador del alto funcionario para la Paz. De tal manera que la suspensión obedece es a una falta de cumplimiento de acuerdos y compromisos entre estas dos bandas criminales con la mesa que tienen con la oficina del comisionado para la paz. De trasladarse, pues tendrá que ser en el marco de sus acuerdos”, aseguró Idárraga.

En ese contexto, el ministro fue enfático en que la prioridad del Gobierno es la protección de la vida y el orden público en Barranquilla y que, por ahora, la decisión final depende exclusivamente del comisionado Patiño.

🔴 El termómetro de la confianza

Cuando hay confianza, los hogares suelen gastar más, las empresas producen con mayor ritmo y la economía se mueve. Cuando falta, el consumo se frena y los proyectos se aplazan. Hoy, Fedesarrollo publica la encuesta de Opinión del Consumidor del cierre de 2025.En noviembre, la percepción mejoró. Si se compara con el mismo mes del año pasado, el crecimiento fue de 22,7 %, pues para entonces el índice fue del -5,7 %. A futuro, más colombianos creen que en los próximos doce meses habrá buenos tiempos económicos, incluyendo la economía de su hogar.

🔴 Encuentro clave: Dinamarca y EE.UU. debaten control de Groenlandia

Washington acoge este miércoles a los jefes de diplomacia danesa y groenlandesa en la Casa Blanca, donde JD Vance y Marco Rubio discutirán Groenlandia, isla estratégica rica en minerales que Trump reclama “de una forma u otra” para contrarrestar a Rusia y China; el líder groenlandés rechazó la anexión, optando por Dinamarca.

Recientemente, el presidente Donald Trump ha elevado la tensión con Groenlandia, afirmando que Washington se apoderará de la isla, abundante en recursos mineros, “de una manera u otra”; justifica la movida para evitar que Rusia y China dominen el Ártico. El primer ministro groenlandés replicó este martes que, ante una elección forzada, su pueblo optaría por permanecer con Dinamarca en lugar de unirse a Estados Unidos.

🔴 Rubén Blades, ni con Trump ni con Maduro: “Lo que hizo EE. UU. es ilegal”

Aunque el cantante panameño Rubén Blades lleva años denunciando la dictadura de Nicolás Maduro, cuestiona a Donald Trump por la operación militar que terminó con la “extracción” del dictador venezolano. Una revisión al origen de las motivaciones artísticas y políticas del cantante y compositor panameño en un conversatorio en el festival de música BIME que se llevó a cabo en Bilbao, España, en octubre del 2025.

🔴 Se conocen a los 10 mejores docentes del mundo

Global Teacher Prize, uno de los reconocimientos internacionales más importantes para docentes y que es otorgado por la Fundación Varkey, publicó la lista de los 10 finalistas a mejor docente del mundo. El profesor colombiano Joshue Castellanos Paternina es uno de ellos.

De acuerdo con la organización del galardón, el recorrido de Joshue, de 28 años, ha sido construido desde una profunda pasión por la educación y una vocación genuina de servicio.

El ganador será anunciado en el World Governments Summit, que se llevará a cabo en Dubái del 3 al 5 de febrero de 2026.

🔴 Inician las semifinales de la Copa Africana de Naciones

Las semifinales del máximo certamen de selecciones del continente africano darán inicio con los partidos Senegal vs. Egipto, a las 12:00 p. m., y Nigeria vs. Marruecos, a las 3:00 p. m.