Petro en el Caribe, elección de rector de la UdeA y más en El Despertador

Foto: Eder Rodríguez

🔴 Petro y su gabinete despachan desde el sur del Caribe

El presidente, sus ministros y funcionarios de primer nivel inician este martes sus recorridos por “los sures” de Bolívar, Córdoba y Sucre. Se trata de una nueva jornada de “Gobierno con el Pueblo”, estrategia que ya se utilizó en La Guajira y el litoral Pacífico con el fin de anunciar políticas y proyectos para solucionar los problemas puntuales de cada región.

En esta oportunidad, uno de los objetivos centrales del Ejecutivo es desplegar sus capacidades sobre La Mojana, subregión constantemente afectada por el invierno. Así las cosas, Petro y su equipo, que ayer estuvieron en Apartadó (Antioquia), visitarán Montería, Ayapel, Tierra Alta, San Marcos, San Antonio de Palmitos, Tolú, San Onofre, Mompox y Cartagena. Sobre la mesa también estarán los temas de las tarifas de la energía en la región, la seguridad alimentaria y la transición energética.

🔴Universidad de Antioquia elige nuevo rector

La Universidad de Antioquia (UdeA), la institución de educación superior pública más antigua del país, elige hoy el próximo rector o rectora, quien estará al frente de la institución educativa por los próximos tres años.

El Consejo Superior Universitario (CSU), será el encargado de elegir a uno de los diez candidatos que están en la disputa, entre ellos tres mujeres. Los encargados de tomar la decisión son el gobernador, Andrés Julián Rendón; la ministra de Educación, Aurora Vergara; un representante de la Presidencia (Salomé Restrepo); un representante de las Directivas Académicas (Wber Orlando Ríos); un representante profesoral (Pablo Cuartas); un representante de los egresados (José Gustavo Jiménez); un representante del Sector Productivo (Marcos Ossa Ramírez); y un representante de los exrectores (Jaime Restrepo). El actual rector, John Jairo Arboleda, tiene voz, pero no voto.

🔴Senadores de Bogotá, Representantes por Bogotá y Concejales de Bogotá, sentarán su posición sobre el Metro

A las 7 de la mañana, algunos congresistas, entre ellos la senadora Angélica Lozano, realizarán una rueda de prensa para hablar sobre el futuro de Metro de cara a las intervenciones del presidente Petro y el alcalde Galán, quienes difieren sobre las conclusiones del estudio de la Sociedad Colombiana de Ingenieros.

Un día después de la alocución del presidente, el alcalde de Bogotá volvió a manifestar su posición de no cambiar el trazado de la Primera Línea del Metro, por un modelo mixto. Es decir, elevado desde el Patio Taller de Bosa hasta la estación Antonio Nariño, donde se vuelve subterráneo hasta llegar a la calle 13 y seguir hasta la calle 72. Galán le dijo a Petro que cambiar el proyecto, es alargar cuatro años más la entrega; perder una inversión de $2,9 billones y echar para atrás lo construido que ya tiene un avance del 31 %. Por eso, invitó al presidente “a que miremos al futuro, no hacia lo que se hubiera podido hacer distinto. Trabajemos sobre lo que hemos construido. El cambio no puede ser comenzar todo de nuevo”.

🔴El nuevo round de la reforma pensional

Tras dilatarse el segundo debate de la reforma pensional, por las más de 26 constancias e intervenciones que se dieron en el marco de la propuesta del presidente Petro sobre una asamblea constituyente, el Senado se dio cita para hoy, a las dos de la tarde, para retomar la discusión.

En su intervención del lunes, el ministro del Interior, Luis Fernando Velasco, reiteró su llamado para destrabar el debate de las reformas (salud, pensión y laboral), haciendo énfasis en lo que busca el Gobierno no es que las mismas pasen a ‘pupitrazo’, ni mucho menos que se hundan por falta de discusión; sino que se debatan. Incluso si el resultado final es que no pasen porque se consideran inapropiadas para el país. Pero que a esa conclusión se llegue con argumentos, y no por el ausentismo de ciertas bancadas u otras maniobras con las que se busca dilatar la conversación.

🔴Israel enviará una delegación a EE. UU. para discutir su plan de ofensiva en Rafah

Israel informó que un grupo de oficiales viajará a Washington para discutir su plan de ofensiva en Rafah, ciudad al sur de la Franja de Gaza, cerca del borde con Egipto, que se ha convertido en refugio para cientos de gazatíes que huyen del asedio, informó la Casa Blanca, después de que el presidente Joe Biden insistiera en que un ataque de ese estilo sería un “error”.

En una llamada telefónica el lunes, el mandatario estadounidense le comentó al primer ministro israelí, Benjamín Netanyahu, que enviar fuerzas terrestres, como lo ha insinuado el líder judío en varias ocasiones, podría ser desastroso, cuando hay otras opciones para derrotar a Hamás, advirtió el asesor de seguridad nacional, Jake Sullivan.

Desde la Casa Blanca, en una declaración ante un grupo de periodistas, agregó: “Una operación terrestre importante allí sería un error. Provocaría más muertes de civiles inocentes, empeoraría la ya terrible crisis humanitaria, profundizaría la anarquía en Gaza y aislaría aún más a Israel a nivel internacional”.

🔴Estado colombiano pedirá perdón a población LGTBI por violencia en contra de una mujer trans

Este 19 de marzo, se llevará a cabo en Cali un acto de reconocimiento, liderado por la Agencia Nacional de Defensa Jurídica del Estado (ANDJE). En este, por primera vez dentro del Sistema Interamericano de Derechos Humanos (SIDH), un Estado pedirá perdón a la población LGTBI sin que una sentencia lo obligue a ello, según ha explicado la Agencia. La víctima es Raiza Isabela Salazar, una mujer trans de 60 años, quien en 2001 adquirió una propiedad en Dagua, Valle del Cauca. Desde su llegada fue víctima de amenazas para dejar el lugar. Finalmente, la violencia escaló a tal punto que se vio obligada a abandonar su propiedad.

🔴Se estrena la película colombiana “Sin clemencia”

Este martes 19 de marzo se estrena la cinta nacional “Sin clemencia”, una película llanera sobre la reconciliación.

En el municipio llanero de Fuentedeoro (Meta) se filmó la película, dirigida por el argentino-mexicano Mauro Mauad, quien reside en Colombia. “María y Ángel, dos jóvenes enamorados, ven postergado su sueño de casarse cuando sus padres, al comprar un terreno por mitades, comienzan una disputa irracional que refleja una sociedad en la que el orgullo y la terquedad a veces se vuelven protagonistas”, dice la sinopsis del filme.

“Sin clemencia” se estrena en salas de cine este martes 19 de marzo. “Es una invitación a reflexionar sobre la complejidad de las relaciones interpersonales y la fragilidad de los lazos que nos unen. A través del relato de dos familias envueltas en un conflicto en apariencia trivial, la película explora cómo el orgullo y la obstinación pueden desatar una serie de eventos con consecuencias inesperadas. Sirviendo como un espejo de nuestra sociedad, donde los desacuerdos cotidianos pueden inflamarse hasta convertirse en crisis de proporciones épicas”, se lee en un comunicado.

🔴Caso Dani Alves

La Audiencia de Barcelona celebra este martes una vista para decidir si deja a Dani Alves en libertad provisional o si lo mantiene en prisión, después de que su defensa solicitara la excarcelación del futbolista hasta que la sentencia condenatoria por violar a una joven no sea firme.

🔴Mundial 2030

El Comité de la Candidatura conjunta Marruecos-España-Portugal para la organización del Mundial 2030 presenta este martes en la Ciudad del Fútbol de la federación lusa, en Oeiras, el logotipo y el vídeo oficial del proyecto.

🔴Tenis en Miami

Comienza el torneo ATP y WTA 1.000 de Miami (Florida, Estados Unidos) con los primeros enfrentamientos del cuadro femenino, entre los que destaca el que disputarán la española Paula Badosa, que no pudo competir la pasada semana por una lesión en el de Indian Wells, y la rumana Simona Halep, presente en el certamen con una carta de invitación. Reaparece tras recibir una reducción de su suspensión por dopaje tras el Abierto de Estados Unidos de 2022, el último campeonato que disputó.