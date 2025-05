Petro en el gigante asiático, anuncio de EE.UU. y China y más en El Despertador

Foto: Eder Rodríguez

🔴 Zelenski insiste en tregua desde este lunes

El presidente ucraniano, Volodymir Zelenski, insistió en una tregua de 30 días a partir de este lunes y desafió a Vladimir Putin a reunirse en persona el jueves en Estambul para negociar la paz. La iniciativa surge tras la presión del expresidente Donald Trump, quien instó a Kiev a aceptar de inmediato la oferta rusa de diálogo. Zelenski afirmó que no hay razón para prolongar la guerra y espera que Rusia no ponga excusas. Desde marzo de 2022 no hay negociaciones directas entre Moscú y Kiev.

La propuesta coincide con una visita a Ucrania de líderes de Reino Unido, Francia, Alemania y Polonia, quienes respaldaron el alto el fuego e hicieron una llamada conjunta con Trump. Si Putin rechaza la oferta, advierten que aumentarán sanciones y apoyo militar. En respuesta, Putin, desde el Kremlin, dijo estar dispuesto a conversaciones serias, aunque sin confirmar su asistencia. La reunión podría marcar un giro en el conflicto si ambas partes aceptan encontrarse directamente.

🔴Cierre de convocatoria de Jóvenes a la E

La Agencia Distrital para la Educación Superior, la Ciencia y la Tecnología (Atenea), abrió la tercera convocatoria del programa “Jóvenes a la E”, que promete beneficiar a 3.000 bachilleres con becas para la educación superior en el SENA y en universidades públicas y del sector privado.

En esta oportunidad, hasta este 12 de mayo estarán abiertas las inscripciones para acceder a las primeras 2 mil becas en más de 30 instituciones de educación superior privadas de alta calidad para aquellos interesados en iniciar una carrera técnica profesional, tecnológica o universitaria.

Toda la información y el enlace para la inscripción están disponibles en el sitio web oficial de la Agencia Atenea.

🔴 La guerra comercial: ¿acuerdo a la vista Estados Unidos-China?

Este lunes 12 de mayo, el mundo estará atento al comunicado conjunto que emitirán China y Estados Unidos tras dos días de negociaciones en Ginebra, Suiza. Las delegaciones de ambos países, encabezadas por el secretario del Tesoro de EE. UU., Scott Bessent, y el viceprimer ministro chino, He Lifeng, anunciaron el domingo que lograron “avances sustanciales” para desescalar la guerra comercial que se intensificó con los aranceles impuestos por la administración Trump.

🔴 Con cambios en la lista de testigos, continúa el juicio contra Uribe Vélez

Luego de que la jornada 37 del juicio en contra del expresidente Álvaro Uribe Vélez por presunto soborno a testigos y fraude procesal fuera suspendida prematuramente por ausencia de testigos en la sala, este lunes continuarán las diligencias. A partir de las 8:30 de la mañana seguirán adelante las intervenciones de los testigos de la defensa, que el pasado viernes 9 de mayo no estaban aún preparados para comparecer.

Hoy se espera que rinda testimonio Mario Uribe Escobar, primo del expresidente y quien ha sido señalado como el primero en establecer contacto con el controvertido abogado Diego Cadena —conocido en el proceso como el “aboganster”—, presuntamente con el propósito de manipular los testimonios de exintegrantes de grupos paramilitares.

En la última jornada hablaron Juan Felipe Amaya, quien además de ser testigo hace parte del equipo de abogados de Uribe Vélez, y el también abogado José Manuel Rodríguez. Sus declaraciones se adelantaron luego de que la defensa anunciara que Santiago Uribe Vélez, hermano del exmandatario, ya no será testigo en el caso, y que Andrés Felipe Arias, exministro de Agricultura, condenado por el caso de corrupción de Agro Ingreso Seguro, está fuera del país y solo podrá declarar hasta el miércoles de esta semana.

🔴 Colombia desplegó fortalecimiento de lazos con China pese a tensión con Washington

El presidente Gustavo Petro comenzó este fin de semana un viaje por China, país con el que busca reforzar los lazos comerciales y políticos, luego de la tensión que ha venido creciendo entre Bogotá y Washington, por las diferencias que tienen las administraciones de la actual jefe de Estado y la del republicano Donald Trump.

Uno de los principales temas a tratar, según el propio mandatario, es la vinculación de Colombia a la llamada Ruta de la Franja, una iniciativa del gigante asiático que no ha sido bien vista por la Casa Blanca y que busca potenciar los nexos con Estados que tengan algún tipo de relación geográfica, comercial y política con el Pacífico. La visita oficial del presidente –de acuerdo con los decretos oficiales– está prevista a realizarse entre el 10 y el 17 de mayo, tiempo durante el cual el ministro de Salud, Guillermo Alfonso Jaramillo, quedará al frente del país bajo la figura de funciones delegatarias.

Este periplo por el exterior no solamente tuvo como polémica el hecho de que en un principio el propio Petro firmó un decreto para dejar como encargado del ministerio del Interior, Armando Benedetti, aunque luego se echó para atrás para dejar nuevamente a Jaramillo. También ha generado ruido con su canciller, Laura Sarabia. Se espera que a partir de este lunes se comiencen a conocer los avances de esta visita, la cual también tiene un alto componente regional, pues Colombia asumió la presidencia de la Celac y la presencia de Petro en Pekín, donde tendrá reunión incluso con Xi Jinping, también está mediada por este cargo honorífico que tiene en nombre del país.

🔴 ¿Cómo quedó la pelea por los ocho en la Liga BetPlay?

Santa Fe logró darle la vuelta al marcador frente a Junior en El Campín y derrotó 2-1 con anotaciones de Hugo Rodallega y Omar Fernández Frasica. El equipo de Jorge Bava mostró carácter, actitud y buen juego en un duelo clave ante un rival clasificado y con nómina mixta, que igualmente vendió cara la derrota. Con este triunfo, Santa Fe depende de sí mismo en las últimas jornadas para confirmar su clasificación a las finales y soñar con el título.

Alianza se aferra a las chances matemáticas que tiene y cumplió con su tarea, venciendo al Deportivo Cali en Valledupar. Felipe Pardo destacó con un doblete para el equipo de Hubert Bodhert.

Once Caldas, en el último turno dominical, empató con Millonarios en condición de local y perdió la oportunidad de poner un pie en los cuadrangulares. El martes terminará la jornada 18 con Pereira vs. Pasto, otro duelo clave para ambos equipos en sus aspiraciones de llegar a la próxima fase de la Liga BetPlay.

🔴Barcelona ganó el Superclásico español y sentenció La Liga

Barcelona venció 4-3 al Real Madrid en un Clásico inolvidable y quedó a un paso del título de LaLiga. En Montjuic, los catalanes remontaron un 0-2 inicial con una reacción descomunal en el primer tiempo. Con este triunfo, el Barcelona estiró a siete puntos la diferencia sobre su eterno rival, a falta de solo tres jornadas. El equipo catalán sumó su cuarta victoria en los cuatro clásicos de la temporada, en un duelo que consolidó la figura de Lamine Yamal y dejó a Mbappé como goleador del campeonato, pero sin opciones reales de título.

🔴Día del Río Bogotá

Este lunes 12 de mayo, se conmemora el Día del Río Bogotá. En este marco, la alcaldía de la ciudad anunció actividades comunitarias en varios canales y ríos de la ciudad.

En primer lugar, desde las 10:00 a. m., en la localidad de Usaquén, se realiza un “Canto al agua” en el canal El Cedro. La actividad incluye un recorrido demostrativo e interpretativo por los bordes del canal, donde se presentan acciones comunitarias realizadas por los habitantes del sector, y finalizará con una ceremonia simbólica dedicada al agua. El punto de encuentro es en la calle 153 con carrera 8ª.

Más temprano, desde las 9:00 a. m., en la localidad de Los Mártires, tendrá lugar una jornada de limpieza en el canal Comuneros en conmemoración del Día del Río Bogotá. Durante la mañana se sensibilizará a comerciantes y miembros de la comunidad sobre la importancia de proteger este cuerpo de agua. La actividad contará con el acompañamiento de entidades como la Subred UAESP-LIME y la Alcaldía Local de Mártires. El encuentro será en la carrera 11, entre calles 23 y 24.

También, a partir de las 9:00 a. m., en la localidad de Puente Aranda, se desarrollará un recorrido por puntos críticos del río Fucha, identificados por la comunidad como focos de contaminación. En la jornada se localizarán nidos de culebra sabanera y se aplican los protocolos definidos por la Secretaría Distrital de Ambiente para su adecuado manejo. La cita es en el Salón Comunal Torremolinos (carrera 52 bis # 19-53), y se extiende hasta las 12:30 p. m.