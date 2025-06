Petro prepara cabildo en Bogotá, crisis por ayuda en Gaza y más en El Despertador

Foto: Eder Rodríguez

🔴 Política

Gobierno prepara cabildo en Bogotá para defender su consulta

A la par del trabajo que realiza para la redacción del decreto que convocará la consulta popular por la reforma laboral, la Casa de Nariño alista una nueva jornada de cabildo abierto en defensa de las iniciativas de cambio propuestas por el presidente Gustavo Petro. Varias entidades y algunos congresistas de la banca oficialista están invitando a sus bases a participar en el nuevo espacio, que se llevará a cabo este jueves 5 de junio en la localidad de Ciudad Bolívar, en Bogotá, después de las 3:00 de la tarde.

De acuerdo con la invitación, el cabildo girará en torno a los temas de la vejez digna y la economía popular. Se espera que el espacio esté liderado por el presidente Petro, quien daría un nuevo discurso a favor de sus llamadas reforma sociales y de la consulta popular que ahora irá por decreto. A esto se suma que el mandatario convocó a una nueva jornada de movilizaciones en todo el país, que se llevará a cabo el 11 de junio. Según explicó, él participará desde Cali.

🔴 Negocios

¿Qué tan caro está producir en Colombia?

El Departamento Administrativo nacional de Estadística (DNE) publica hoy el Índice de precios al Productor (IPP) para mayo. Esta medición se puede entender como una antesala de lo que será el dato de inflación de dicho mes, pues evidencia el comportamiento de los insumos requeridos para las actividades principales de la economía (agricultura, manufactura y explotación de minas).

El IPP de la producción nacional, en abril de 2025 presentó una variación de 0,14 % respecto a marzo de 2025. El único sector que registró una variación positiva fue Industrias manufactureras con 1,44 %:

🔴 Internacional

Se aplaza reapertura de centros de ayuda en Gaza

La fundación respaldada por Estados Unidos e Israel que opera sitios de ayuda en Gaza pospuso indefinidamente la reapertura de sus centros, prevista para el jueves, mientras el ejército israelí advirtió que las carreteras que conducen a los centros de distribución eran “zonas de combate”.

El cierre de la Fundación Humanitaria de Gaza (GHF) siguió a una serie de incidentes mortales cerca de los sitios de distribución que opera, lo que provocó una fuerte condena por parte de Naciones Unidas.

Bombardeos israelíes el miércoles mataron al menos 48 personas en Gaza, incluidas 14 en un solo ataque a una tienda de campaña que albergaba a personas desplazadas, dijo la agencia de defensa civil.

🔴 Tecnología

Nintendo Switch 2

Después de una ola de pedidos anticipados y aperturas nocturnas de las tiendas, los fanáticos de Nintendo lograron el jueves comprar la nueva consola Switch 2, concebida con la esperanza de que podrá marcar récords de ventas para el creador japonés de “Super Mario”.

El aparato nuevo incluye una pantalla más grande y más capacidad de procesamiento que el Switch original, que se convirtió en fenómeno mundial con juegos exitosos como “Animal Crossing”.

La Switch original vendió 152 millones de unidades desde su lanzamiento en 2017, con lo que se convirtió en la tercera consola más vendida en la historia.

🔴 Vivir

Día Mundial del Medio Ambiente

Este 5 de junio, en conmemoración del Día Mundial del Medio Ambiente, el Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible presentará el balance oficial de la deforestación en Colombia correspondiente al año 2024. La rueda de prensa, programada para las 8:30 a.m. en la sede del ministerio (Calle 37 #8-40, Bogotá), estará liderada por la ministra Lena Estrada Añokazi.

Según datos preliminares publicados por el Ministerio en febrero, durante 2024 se perdieron 107.000 hectáreas de bosque en el país, lo que representa un aumento del 35 % respecto a 2023, cuando se registraron 79.256 hectáreas deforestadas. Este incremento rompe con la tendencia a la baja observada en los dos años anteriores y sitúa nuevamente a la Amazonía como la región más afectada, concentrando el 60 % de la deforestación total.

Entre las principales causas de este repunte se encuentran el acaparamiento de tierras, la expansión de la frontera agrícola y la presencia de actividades ilícitas, como los cultivos de coca y la minería ilegal. Además, se ha identificado que la fragmentación de las disidencias de las FARC y la expansión de grupos armados ilegales han exacerbado la situación, especialmente en regiones como Guaviare, Caquetá y el sur del Meta.

La ministra Estrada ha anunciado la implementación de medidas urgentes para enfrentar la deforestación, incluyendo la construcción de planes de acción específicos para intervenir los núcleos críticos de deforestación y el fortalecimiento del apoyo a las autoridades ambientales en los territorios.

La presentación del balance de deforestación 2025 será una oportunidad para conocer en detalle las cifras y estrategias que el gobierno implementará para proteger los bosques colombianos y garantizar la sostenibilidad ambiental del país.

🔴 Bogotá

MinAmbiente y Distrito se reúnen para definir lineamientos de la Sabana de Bogotá

Este jueves se llevará a cabo la reunión entre el Ministerio de Ambiente y la Alcaldía de Bogotá, para exponer los planteamientos desde el gobierno local con el fin de elaborar el acto administrativo que establecerá los lineamientos ambientales para la Sabana de Bogotá, en cumplimiento de una orden emitida por el Tribunal Administrativo de Cundinamarca.

Este es un proyecto de resolución que cambiaría el ordenamiento territorial de los municipios de la sabana de Bogotá y que por ende reactivó el choque entre el Distrito y la Nación. En este proyecto se delimitan cinco zonas y las declara áreas de especial importancia ambiental, cobijando con medidas de protección a casi 581.000 hectáreas (ha), lo que obligaría a acogerse a nuevas reglas ambientales a cualquier iniciativa urbanística, minera o agrícola.

🔴 Colombia +20

“Federico Gutiérrez no apoya el proceso de paz, ha sido quien más lo ha atacado”: senadora Isabel Zuleta

Se cumplen dos años de la instalación del laboratorio de paz urbana en la cárcel de Itagüí con los principales cabecillas de las bandas criminales de Medellín y el Valle de Aburrá. Ha sido en medio de cambios, compromisos y acuerdos que el Gobierno ha sostenido en el tiempo el diálogo con estas estructuras armadas y que hoy por hoy se posiciona, según el presidente Gustavo Petro, como uno de los procesos más avanzados de la paz total.

En entrevista con Colombia+20, la senadora Isabel Cristina Zuleta, y jefe de la delegación por parte del Gobierno en ese proceso de diálogo, explicó cuáles han sido los grandes logros desde la instalación del espacio y los retos que todavía no han sido resueltos, como la latente necesidad de un marco jurídico. También dijo que no han recibido apoyo del alcalde de Medellín, Federico Gutiérrez.

“En este momento lo mismo que se está haciendo igual es la política de Federico Gutiérrez. Él ya la repitió en su primer mandato y tuvo unas cifras altísimas de homicidios. Hoy tiene el mismo modelo de persecución judicial, esa no es una estrategia, es una obligación que está en la Constitución. Pero él no es fiscal, no es policía, no es quién puede dirigir una política criminal. Puede dirigir una política de seguridad que es algo distinto. No hemos visto que apoya el proceso de paz, por el contrario, ha sido quien más lo ha atacado”.