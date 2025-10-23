Petro responde a Trump, Día de las Mujeres Buscadoras y más en El Despertador

Foto: Eder Rodríguez

🔴 Colombia conmemora el Día Nacional de las Mujeres Buscadoras: más de 20 mil mujeres buscan a sus desaparecidos

Cada 23 de octubre se conmemora en Colombia el Día Nacional de las Mujeres Buscadoras, una fecha que reconoce el esfuerzo de quienes han dedicado años a encontrar a sus familiares desaparecidos. Según la Defensoría del Pueblo, en el país desaparece una persona cada 36 horas.

La búsqueda ha estado liderada principalmente por mujeres. De acuerdo con la Unidad de Búsqueda de Personas Dadas por Desaparecidas (UBPD), cerca de 27.882 adelantan procesos de búsqueda humanitaria en diferentes regiones del país.

Durante ese trabajo, muchas han insistido en que se indague en zonas catalogadas como espacios complejos de búsqueda, donde podrían encontrarse restos de personas desaparecidas. Entre ellos se encuentran La Escombrera (Medellín), el estero San Antonio (Buenaventura), el Canal del Dique, el río Magdalena y el río Cauca. A estos lugares se suman cementerios y fosas comunes sin registro.

Su lucha ha permitido avances como la creación de la Ley de Mujeres Buscadoras, que les otorga herramientas para adelantar sus procesos con dignidad. Aun así, continúan pidiendo garantías y reiteran que los desaparecidos no deben dejar de buscarse.

🔴 Petro responde a Trump y vuelven a crecer las tensiones

Tras numerosas reuniones a lo largo de estas 72 horas en la Casa de Nariño, con el mismo encargado de negocios de Estados Unidos, John McNamara, a bordo, se esperaba que la relación entre Bogotá y Washington hubiera llegado un punto de menor tensión, pero una declaración del presidente Donald Trump volvió a agitar las aguas. Y la respuesta ya llegó desde Colombia, con el mandatario Gustavo Petro asegurando que “ante las calumnias”, se defenderá “judicialmente con abogados estadounidenses en la justicia estadounidense”.

La situación repercutió no solamente en la relación bilateral, sino en la política nacional. El llamado a las calles que había hecho Petro tras el fallo en segunda instancia del caso contra Álvaro Uribe por manipulación de testigos (en el que fue absuelto de los delitos de soborno en actuación penal y fraude procesal) fue también dirigido para “responder” a Trump, quien señaló a su homólogo colombiano de “matón” y anunció que se suspendieron los pagos en ayudas para Colombia.

🔴 Europa pone la vivienda en el centro del debate político

Los líderes de la Unión Europea debatirán este jueves por primera vez sobre el acceso a la vivienda, un problema que se ha convertido en uno de los desafíos sociales más urgentes del continente. El tema, impulsado por España y respaldado por varios Estados miembros, se analizará durante el Consejo Europeo junto a otros asuntos clave como la competitividad económica, la simplificación burocrática y las metas climáticas de cara a 2040.

Según un informe del Consejo Europeo basado en datos de Eurostat, los precios de la vivienda han aumentado un 58% en la última década en la UE, con picos del 72 % en España. El alquiler, asimismo, se ha encarecido casi un 30 % desde 2010, lo que ha llevado a Bruselas a plantear un Plan Europeo de Vivienda Asequible que permita a los gobiernos usar fondos comunitarios para mitigar la crisis.

🔴 Simulacro de emergencias en Bogotá superó las expectativas

El alcalde Carlos Fernando Galán entregó un balance positivo de la versión número 17 del simulacro distrital. Una jornada que busca fortalecer la cultura de prevención y medir la reacción de ciudadanos, empresas, colegios y entidades frente a posibles desastres.Al termino del evento, desde la Sala de Crisis en la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres (UNGRD), Galán informó que 2.350.000 personas participaron, superando la cifra estimada de 2.330.000 ciudadanos. “Más de 1.142 colegios se vincularon, también tuvimos un registro entre entidades públicas, privadas y comunidad en general cercano a las 30.117 organizaciones que se inscribieron para participar. Gracias a la Nación por hacernos parte de este ejercicio conjunto”, detalló el primer mandatario de Bogotá.El Simulacro Distrital, liderado por el Idiger, se realiza exclusivamente en Bogotá y está enfocado en fortalecer las capacidades locales de respuesta y evaluar los planes de emergencia de la ciudad.

🔴 Niños colombianos se comunicarán en vivo con astronautas de la Estación Espacial Internacional

Por primera vez en Colombia, estudiantes de una institución pública establecerán una comunicación directa con uno de los astronautas de la Estación Espacial Internacional (EEI). El encuentro será protagonizado por niñas, niños y adolescentes del Colegio de Cultura Popular de Bogotá, gracias a un proyecto de astronomía liderado por sus docentes, con el apoyo de la NASA y ARISS-Canadá.

🔴 El pulso por la vivienda nueva

Este jueves, el Banco de la República publica el Índice de Precios de la Vivienda Nueva, el indicador que toma el pulso de cuánto se está encareciendo (o no) la vivienda en Bogotá, Medellín y Cali. El dato llega en medio de una recuperación parcial del sector, con señales mixtas en la oferta de vivienda VIS y una demanda que sigue tensionada por el encarecimiento del crédito.

En el segundo trimestre, el índice del Departamento Administrativo Nacional de Estadística (DANE) ya mostró una variación trimestral de 2,1 % (un nivel alto frente a 2024), señal de precios firmes pese a la moderación de la demanda.

🔴 Talleres, música, títeres y desfiles para niñas y niños en La Plaza de Bolívar: “Cultura se Toma la Plaza”

Hoy, 23 de octubre, la Plaza de Bolívar será sede de la jornada Cultura se Toma la Plaza – Especial niñas y niños, organizada por la Secretaría de Cultura, Recreación y Deporte. La actividad se realizará de 1:00 p. m. a 5:00 p. m. y busca acercar a los niños y niñas al patrimonio, al medioambiente y a la ciudad.

La programación incluye un concierto de violín y guitarra del programa Filarmónica al Barrio, el taller creativo El agua en 2050: ¿un futuro sin ríos? a cargo de IDARTES, y Sabores viajeros, liderado por el Museo del Oro, en alianza con la Fundación Gilberto Alzate Avendaño - FUGA. También habrá un desfile de moda sostenible organizado por el Museo de Trajes de la Universidad de América, un show de títeres llamado El Príncipe Sefir y la serpiente malvada y danzas tradicionales colombianas con Pasos de Tradición. La entrada es libre y la jornada está abierta a todas las edades.