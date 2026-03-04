Petróleo bajo la lupa, evacuación en Medio Oriente, caso Ungrd y más en El Despertador

Foto: Eder Rodríguez

Resume e infórmame rápido

Escucha este artículo Audio generado con IA de Google 0:00 / 0:00 1 x

🔴 El petróleo bajo la lupa

La incertidumbre en torno a lo que pueda suceder con el petróleo ha elevado el precio del barril.

Por el conflicto en Irán y lo que esto ha desencadenado, como el cierre del estrecho de Ormuz y el recorte de la producción de petróleo en Irak, las presiones ante una eventual caída en la oferta del crudo han hecho que su precio se encarezca.

El martes, el barril de referencia Brent superó los USD 85, mientras que los analistas siguen de cerca el comportamiento alcista del petróleo.

Sus implicaciones, como gran parte de las cosas en la economía, son diversas. Por un lado, este escenario resulta favorable para las ventas de crudo de la nación, pero también pone un pie en el freno en la eventual caída en los precios de la gasolina, ya que, en el caso colombiano, aunque el país produce crudo y refina una parte importante de los combustibles que consume, el precio interno de la gasolina y el diésel sigue atado al comportamiento internacional del petróleo.

Lo que pueda suceder este miércoles con el precio del petróleo será clave para anticipar la economía de marzo, junto con otros ecos, como la cotización del dólar que ha también ha ganado fuerza por su atractivo como activo refugio.

🔴 Problemas de EE. UU. para evacuar más de 1.500 ciudadanos de Oriente Medio

Más de 1.500 estadounidenses han solicitado asistencia para abandonar países de Oriente Medio tras el inicio de la guerra, pero la evacuación enfrenta complicaciones ante el colapso de aeropuertos y el cierre del espacio aéreo, provocando críticas contra la falta de planificación de la Administración del presidente, Donald Trump.

El secretario de Estado, Marco Rubio, confirmó este martes a medios que entre 1.500 y 1.600 estadounidenses han solicitado ayuda para ser evacuados, asegurando que “tomará un poco de tiempo” prestar asistencia debido a los cierres de espacios aéreos anunciados por países de la región.

“Si un país cierra su aeropuerto, y en algunos casos los aeropuertos han sido atacados, nosotros podemos tener los aviones listos para despegar, pero no podemos hacer que aterricen (en estos países) porque no tenemos los permisos para hacerlo allí”, respondió Rubio a dudas de la prensa sobre los planes de evacuación.

Estados Unidos emitió el lunes una alerta en 14 países de la región incluidos: Israel, Jordania, Yemen, Líbano, Egipto, entre otros, para que sus ciudadanos evacúen de forma inmediata “mientras aún existan vuelos comerciales”.

🔴 ¿Cárcel para congresistas vinculados al caso Ungrd? Hoy hay decisión clave en la Corte Suprema

La Sala de Instrucción de la Corte Suprema de Justicia podría definir hoy el llamado a juicio a los congresistas Juan Pablo Gallo, Julián Peinado, Liliana Bitar, Wadith Manzur y Karen Manrique, investigados por el saqueo a la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres (Ungrd).

El ponente del caso, el magistrado Misael Rodríguez, puso a consideración de sus colegas una ponencia que pide este llamado y un asunto adicional: que los legisladores sean capturados y enfrenten este proceso en prisión. Una decisión clave a cuatro días de las elecciones legislativas, pues tres de ellos aspiran a repetir curul.Ellos son: Wadith Manzur, Karen Manrique y Juan Loreto Gómez. Según la investigación en contra de los seis congresistas, miembros de la Comisión Interparlamentaria de Crédito Público, a cambio de proyectos de la Ungrd, todos habrían aprobado millonarios créditos de la Nación a finales de 2023. Todos se han declarado inocentes.

🔴 ¿Arauca podría perder curul de paz si candidata Karen Manrique va a prisión por caso UNGRD?

En plena recta final, apenas a cinco días de las elecciones al Congreso, una decisión judicial podría impactar directamente una de las 16 curules de paz. La Corte Suprema de Justicia estudiará este miércoles si ordena o no la captura de los cinco congresistas investigados en el entramado de corrupción de la Unidad Nacional de Gestión del Riesgo de Desastres (UNGRD), entre ellas, Karen Manrique, quien aspira a la reelección por la curul de paz de Arauca.

Si el alto tribunal ordena una medida de aseguramiento en su contra, no solo quedaría comprometida su candidatura, sino también la representación de esa circunscripción en el Congreso.

De acuerdo con Diego Alejandro Rubiano, director de la Misión de Observación Electoral (Misión de Observación Electoral), el escenario más probable sería la aplicación de la figura de la silla vacía -que impide reemplazar a un congresista cuando pierde su investidura o es privado de la libertad por ciertos delitos graves- para su actual fuero de congresista. El nuevo Congreso debería revisar esa figura, pero lo más probable es que se pierda la curul, dice Rubiano.

🔴 Selección femenina y clásico colombiano en Copa Sudamericana

Colombia quiere reivindicarse en la SheBelieves Cup 2026. Luego de su incómoda derrota 4-1 con Canadá en la primera fecha del torneo femenino, la selección nacional quiere recuperar el rumbo y mejorar su imagen futbolística. El escenario es ideal, Argentina, un rival que las nuestras conocen muy bien. El duelo será a las 3:30 p.m. hora en Colombia y tendrá transmisión de Caracol y la app Ditu.

En la noche, Atlético Nacional y Millonarios se juegan sus chances de mantenerse en competencia internacional. A pesar de ser solo una fase previa de la Copa Sudamericana, perder o ganar puede reconfigurar toda la temporada para ambos, además de que no se puede obviar la enorme rivalidad que existe entre las dos instituciones. Con sus herramientas, tanto Nacional como Millonarios intentarán escribir su nombre en la fase de grupos de este torneo internacional, pero para eso será necesario derrotar a su eterno rival. El partido comenzará a las 7:30 p.m. y se podrá ver en vivo por ESPN y Disney+.

🔴 Cantantes populares se unen para cantarle a la Selección de Fútbol

Más de una decena de artistas del género regional colombiano, conocido como el popular, se unieron para interpretar un tema dedicado al combinado colombiano que representará al país en la próxima Copa Mundial de Fútbol. Jessi Uribe, Paola Jara, Arelys Henao, Pipe Bueno, Jhonny Rivera, Ciro Quiñónez, Alzate, Luis Alfonso, Francy, Luisito Muñoz y Jhon Alex Castaño grabaron la canción y el video de ‘Te quiero Ver campeón’, en el tradicional barrio Manrique de Medellín.

La canción visibiliza además la unión de los cantantes del género, algo que ha caracterizado a estos intérpretes. La idea de animar a la selección Colombia mediante su música surgió a finales del año pasado y Jessi Uribe, uno de los gestores había anticipado que Yeison Jiménez, fallecido el pasado 10 de enero en un accidente aeronáutico, en Paipa, Boyacá, estaba confirmado para hacer parte de esta colaboración. Inicialmente se grabaría la semana siguiente a los trágicos hechos que terminaron con la vida del nacido en Manzanares, Caldas.

🔴 Debate sobre movilidad y recaudo en el Concejo

Este miércoles 4 de marzo de 2026, a las 9:00 a. m., la Comisión Primera del Concejo de Bogotá realizará un debate de control político titulado “Bogotá colapsada y el recaudo disparado”.La sesión, que se llevará a cabo en el Recinto los Comuneros, analizará el estado de la movilidad y el funcionamiento de distintas entidades del Distrito, entre ellas TransMilenio, el Instituto de Desarrollo Urbano y la Empresa Metro de Bogotá.El debate fue citado por el concejal Edison Julián Forero Castelblanco y busca revisar si las políticas y recursos del Distrito están respondiendo a los problemas de movilidad y gestión urbana en Bogotá.

🔴 Inicio de obras del nuevo estadio de Bogotá

A las 10:30 a. m., se realizará el evento de inicio de los trabajos del nuevo estadio de la ciudad, en el sector conocido como El Campincito, al nororiente del Estadio Nemesio Camacho El Campín.La actividad marcará el comienzo de las obras del nuevo escenario deportivo de la capital.