“Plazoletazo” de Petro, cumbre Trump y Netanyahu, Mundial Sub-20 y más en El Despertador

🔴 Debate de control político - seguridad en Bogotá

Desde las 9:00 a.m., en el Recinto Los Comuneros, se llevará a cabo un debate de control político sobre la revisión integral de las políticas de seguridad en Bogotá, abordarán temas como: el porte de armas, motoladrones, extorsión, atención a víctimas y las denominadas “ollas” de microtráfico. El debate ha sido citado por el concejal Andrés Giovanni Barrios Bernal, del Partido Centro Democrático y contará con la participación de César Andrés Restrepo Flórez, Secretario Distrital de Seguridad, Convivencia y Justicia; Gustavo Quintero Ardila, Secretario Distrital de Gobierno; y Gerson Orlando Bermont, Secretario Distrital de Salud.

🔴 Petro responde a pérdida de visa con “plazoletazo” en Ibagué

“No necesito visa para ir a Ibagué”. Con esas palabras, el presidente Gustavo Petro respondió al anuncio del Departamento de Estado de Estados Unidos de que le revocará la visa para ese país. Y ese nuevo “plazoletazo” en la capital de Tolima del jefe de Estado colombiano ya tiene fecha. Será el próximo 3 de octubre a las 3 de la tarde en la Plaza Murillo Toro.

“Con toda la fuerza del bunde tolimense, Libertad y paz en Ibagué”, escribió el presidente en su cuenta en X, donde publicó el afiche de la convocatoria. Y, como es propio del primer mandatario, este tiene simbolismo. En la imagen aparece la foto que se le tomó durante su participación en Nueva York en una marcha a favor de Palestina, cubierto de la tradicional kufiya.

Además de hablar de su visa, se espera que, tal y como ha pasado en otras ocasiones, y pese a las críticas de que el presidente estaría participando de política –lo que prohíbe la ley–, Petro también se refiera a las elecciones de 2026 en la plaza pública de Ibagué. En otros espacios, por ejemplo, ha dicho que la prioridad debe ser la mayoría del Congreso, además del triunfo de la presidencia para darle continuidad al proyecto progresista desde el próximo 7 de agosto.

🔴 Continúan los vencimientos de la declaración de renta

La Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales (DIAN) espera que este año 6,7 millones de personas naturales presenten su declaración de renta. Si se consolida esta cifra, el incremento frente al año pasado sería de 400.000.

Esta semana empiezan los últimos vencimientos del calendario tributario. Tenga presente las fechas, para no entrar en incumplimientos.

1 de octubre: 67-68

2 de octubre: 69-70

3 de octubre: 71-72

6 de octubre: 73-74

7 de octubre: 75-76

8 de octubre: 77-78

9 de octubre: 79-80

10 de octubre: 81-82

14 de octubre: 83-84

15 de octubre: 85-86

16 de octubre: 87-88

17 de octubre: 89-90

20 de octubre: 91-92

21 de octubre: 93-94

22 de octubre: 95-96

23 de octubre: 97-98

24 de octubre: 99-00

🔴 Colombia debuta en el Mundial Sub-20

La selección sub-20 de Colombia debutará este lunes en la Copa Mundial de Chile 2025 frente a Arabia Saudita en el Estadio Fiscal de Talca, a las 6:00 p.m., en busca de un inicio exitoso en el Grupo F, en el que también compiten Noruega y Nigeria. Dirigida por César Torres, la Tricolor llega con la ambición de superar el histórico tercer puesto logrado en 2003, aunque mantiene la duda sobre la presencia del goleador Neiser Villarreal, quien arrastra molestias físicas. Con un clima favorable y el respaldo del sueño colectivo de “gritar campeón”, este primer duelo es visto como clave para sumar confianza y encaminar la clasificación a los octavos de final.

🔴 América Latina, a examen en el nuevo Índice ODS 2024

Este lunes 29 de septiembre, el Centro ODS de la Universidad de los Andes presentará el Índice ODS 2024, un informe que evalúa cómo avanza América Latina y el Caribe en el cumplimiento de la Agenda 2030, cuando faltan solo cinco años para la meta global.

El evento reunirá a voces clave como Jeffrey Sachs, presidente de la Red de Soluciones para el Desarrollo Sostenible de la ONU; Mireia Villar, coordinadora residente de Naciones Unidas en Colombia; y Pilar Urdinola, directora del DANE.

El reporte incluye, por primera vez, un análisis específico sobre el Caribe y las poblaciones afrodescendientes, históricamente invisibilizadas en los indicadores de desarrollo.

🔴 Todo lo que debe saber de la reunión de Trump y Netanyahu este lunes

Cada vez más aislado a nivel internacional y bajo presión en su propio país, el primer ministro israelí, Benjamin Netayahu, buscará defender su estrategia de “terminar el trabajo” contra Hamás en Gaza durante su reunión con Donald Trump el lunes.

“Tenemos una oportunidad real de lograr algo grande en Oriente Medio”, publicó Trump en su plataforma Truth Social este domingo. “Todos a bordo para algo especial, por primera vez. ¡Lo lograremos!”, escribió en letras mayúsculas.

El viernes, Trump ya había afirmado creer haber alcanzado un “acuerdo” para poner fin al conflicto, y Netanyahu reafirmó ante la ONU su voluntad de “terminar el trabajo” en el territorio palestino, devastado por la guerra.

Según una fuente diplomática, el plan estadounidense, de 21 puntos, incluye un alto el fuego permanente en Gaza, la liberación de los rehenes israelíes retenidos en territorio palestino, la retirada israelí y el futuro gobierno de Gaza sin Hamás, cuyo ataque del 7 de octubre de 2023 desencadenó la guerra.

Hossam Badran, del buró político de Hamás, indicó el domingo por la noche que el grupo “no había recibido ninguna propuesta oficial por parte de los mediadores cataríes ni egipcios”.

🔴 Procuraduría indaga a funcionarios de Putumayo por irregularidades en licitaciones

La Procuraduría General de la Nación indaga a funcionarios por determinar de la Gobernación del Putumayo y de la Alcaldía de Orito, por presuntas irregularidades en la licitación para implementar sistemas agroforestales sostenibles, es decir, manejo de tierra, en la producción de asai, por más de 25 mil millones de pesos.

Según el ente de control, lo que se busca es confirmar si existen afectaciones y riesgos al patrimonio público, ya que, al parecer, los servidores habrían desconocido los requisitos para la legalización del contrato. Asimismo, los funcionarios del Putumayo, presuntamente, ignoraron la obligación de ejercer vigilancia y control sobre la inversión de los recursos del Estado.

De igual forma, la Procuraduría indicó que “verifica la posible vulneración de los principios de planeación, selección objetiva, libre concurrencia y moralidad pública”. Finalmente, solicitó recaudar las pruebas necesarias para identificar a los presuntos responsables de las irregularidades y determinar si existieron faltas disciplinarias.