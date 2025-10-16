Presupuesto de 2026 a punto de ser ley, situación en Venezuela y más en El Despertador

Foto: Eder Rodríguez

🔴 El Presupuesto de 2026 está a un paso de ser ley

La plenaria de la Cámara aprobó en la noche del miércoles, en segundo debate, el proyecto de ley del Presupuesto General de la Nación 2026. Los representantes le dieron el visto bueno a la ponencia, tal como había sido concertada entre el Gobierno y los congresistas.

El Senado comenzó la discusión también el 15 de octubre y votó a favor la ponencia del proyecto, pero por falta de quórum se suspendió la sesión. Se retomará el debate este jueves 16 de octubre a las 9:00 a. m.

🔴 Maduro le pedirá al Consejo de Seguridad de la ONU revisión sobre EE. UU.

Venezuela anticipó que su misión permanente ante la ONU elevará una denuncia, este jueves, ante el Consejo de Seguridad y el secretario general de este organismo, António Guterres, con el fin de exigir una “rendición de cuentas” al Gobierno de Estados Unidos y la “adopción de medidas urgentes que impidan una escalada militar en el Caribe”.

“La comunidad internacional debe comprender que la impunidad ante estos actos tendrá consecuencias políticas peligrosas que deben ser detenidas de inmediato”, advirtió.

El miércoles, el periódico The New York Times reveló que la Administración del presidente de EE. UU., Donald Trump, autorizó a la CIA a realizar operaciones letales en Venezuela así como en el Caribe, en un incremento de sus acciones contra el Gobierno venezolano con el objetivo de “sacarle del poder”.

Peligra el gobierno francés

La Asamblea Nacional francesa examina dos mociones de censura presentadas por la extrema derecha de Marine Le Pen y la izquierda radical de la Francia Insumisa contra el segundo gobierno del macronista Sébastien Lecornu, lo que pone a tambalear de nuevo la dirección del Ejecutivo.

Nueva York, centro del gran debate político en EE. UU.

Este jueves se celebra el primer debate de los candidatos a alcalde de Nueva York antes de las elecciones del 4 de noviembre, en el que participarán el demócrata Zohran Mamdani, que lidera las encuestas, el independiente Andrew Cuomo y el republicano Curtis Sliwa, con el alto coste de vida en la ciudad como una de las mayores preocupaciones de la población.

🔴 Adiós al mundial

Colombia se despidió del Mundial Sub-20 tras caer 1-0 ante Argentina en una semifinal intensa. El equipo de César Torres resistió durante más de una hora con más orden que juego, muy mermados desde lo físico, pero al minuto 71, una transición rápida dejó solo a Mateo Silvetti, quien marcó el gol que sentenció la historia. La tricolor intentó reaccionar con más empuje que claridad, aunque el cansancio, las ausencias y la expulsión de Jhon Alexander Rentería al 78 complicaron cualquier intento de remontada. Así terminó el sueño de alcanzar su primera final en un torneo FIFA masculino.

Ahora, Colombia buscará cerrar su participación con dignidad en el partido por el tercer puesto frente a Francia, este sábado a las 2:00 p.m., mientras que la gran final, entre Marruecos y Francia, se disputará el domingo a las 6:00 p.m.

🔴 Estas son las decisiones que han tocado la consulta del Pacto Histórico

Se sigue agitando el llamado a las urnas del próximo 26 de octubre, cuando el progresismo del presidente Gustavo Petro busca elegir a un precandidato presidencial que luego se mida en el frente amplio. En horas de la mañana de este miércoles, se anunció que el exalcalde de Medellín Daniel Quintero se bajaría de la consulta, por lo que serán solo el senador Iván Cepeda y la exministra Carolina Corcho entre los que se decida la candidatura del Pacto Histórico.

Horas después, el Consejo Nacional Electoral (CNE) determinó, por segunda vez, que ni la Colombia Humana ni Progresistas podrían entrar al partido unitario que ya cuenta con la participación del Polo Democrático, la Unión Patriótica y el Partido Comunista. Esta se suma a la fila de decisiones adversas que, este martes, negó la posibilidad del uso del logo del movimiento en los tarjetones.

Precisamente sobre eso ya hubo otra determinación, esta vez por parte de la Registraduría. A través de un comunicado, el órgano electoral que encabeza Hernán Penagos señaló que no se podría reimprimir los tarjetones, tras peticiones de la izquierda en ese sentido. La institución aseguró: “Razones materiales, presupuestales y de calendario no permiten modificar o reimprimir las tarjetas, ya que los plazos del calendario electoral (Resolución 7958 del 8 de julio de 2025) y los cortos tiempos para el despliegue de los kits electorales lo imposibilitan”.

🔴 El Estado reconoce su culpa en la muerte de Jessica Ramírez, una paciente con piel de mariposa

Luego de nueve años, el Estado colombiano reconocerá finalmente su responsabilidad en la muerte de Jessica Liliana Ramírez Gaviria, una joven que padeció durante 23 años la enfermedad conocida como piel de mariposa.

A través de un acuerdo de solución amistosa, la familia y los allegados de Jessica Ramírez, la primera persona con esta condición a quien la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) otorgó medidas cautelares, esperan que su caso marque un precedente para los niños que han sido víctimas de la negligencia y el desconocimiento del sistema de salud en Colombia. El acto se llevará a cabo este 16 de octubre de 2025 en Bogotá y allí honrará la vida de Jessica Ramírez.

🔴Siguen protestas en sedes de Gobierno en Bogotá

Tras el segundo día de movilizaciones convocadas por organizaciones sociales de todo el país, este jueves 16 de octubre continúan activos varios puntos. En la capital permanecen algunos campamentos y actividades de protesta programadas para los próximos días. Está previsto realizar una manifestación en la embajada norteamericana en Bogotá, según informaron líderes de las manifestaciones.

Adicional, ya que el gobierno condicionó el diálogo a que los manifestantes desalojen las entidades y ministerios ocupados, los líderes exigen reconocimiento del derecho a la movilización y dicen que permanecerán, al menos esta semana, con las actividades de protesta. En todo el país son más de 15.000 personas de diversas organizaciones, las que continúan protestando. En Bogotá, más de 2.500 se mantienen en al menos siete puntos, entre ellos, entidades gubernamentales.