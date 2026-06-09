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09 de junio de 2026 - 09:00 p. m.

¿Qué diferencia hay entre la prescripción de las acciones y la caducidad?

Existen dos figuras jurídicas que le restan eficacia a las acciones si se intentan realizar por fuera de los tiempos legales. Se trata de la prescripción de las acciones y la caducidad. En este Tip Legal le aclaramos la diferencia entre ellas.

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Germán Áxel Navas

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