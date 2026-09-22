¿Qué pasa cuando terminada la sucesión aparece otro bien más de la herencia?
En este Tip Legal le explicamos qué hacer cuando, después de finalizar una sucesión, aparece un bien que no había sido incluido en la partición y cómo se puede realizar una partición adicional sin afectar lo que ya fue aprobado.
Comentarios
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LaviolenciaNotieneGénero(n6tpz)•Hace 1 horaSería bueno que la sección exista como tal en la estructura del diario, ya que puede ser de mucho interés para los lectores. Me parece que la música no tiene el formato adecuado para el tipo de información que se está presentando.