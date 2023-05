Realizan plantón en colegio de Bucaramanga por denuncias de abuso sexual

Padres de familia, estudiantes y egresados protestan a las afueras del Colegio Cooperativo Comfenalco / Foto: @equipojuridico Foto: Twitter: @equipojuridico

En la mañana de este martes, estudiantes, egresados y padres de familia del Colegio Cooperativo Comfenalco de Bucaramanga realizaron un plantón frente a las instalaciones de la institución educativa para exigir una investigación contra varios profesores por presunto acoso y abuso sexual.

“Llegó y se me hizo por detrás, puso un brazo alrededor de mi cintura, me apretó con fuerza y trataba de empujarme mientras me decía que me corriera. Yo le dije que no podía hacerlo, ya que estaba apretándome. Una amiga se dio cuenta, me jaló y yo lo empujé”, dice uno de los testimonios compartido en redes sociales.

“Él me dijo que yo necesitaba el dinero y yo le dije que no quería hacer una cosa de esas y que nunca lo iba a hacer. Yo iba a salir de la sala de informática y él me cogió fuerte de la cintura, me bajó la licra y los pantys e hizo que me sentara encima”, se lee en otro de los relatos.

Padres de familia han pedido a la Secretaría de Educación de Bucaramanga que tomen medidas urgentes frente a las denuncias. “Hay una situación de acoso que se está investigando, esta situación nos tiene inconformes”, señaló Rubén Rueda, uno de los padres de familia que participó de la protesta, según registró Blu Radio.

#DerechosHumanos | Estudiantes del Colegio Cooperativo Comfenalco de la ciudad de Bucaramanga el día de hoy, denuncian ser víctimas de acoso sexual sistemático por parte de varios profesores del planten educativo. pic.twitter.com/WTVnmRI37N — DerechosdelosPueblos (@equipojuridico) May 2, 2023

Las acusaciones tomaron fuerza luego de que en redes sociales se denunciaran unos hechos relacionados con un servicio de la aplicación de transporte InDriver cuando al parecer una mujer que abordó el vehículo se percató de que el hombre que conducía cambió la ruta y pese a las advertencias de la mujer, el conductor siguió otro camino, lo que la alertó y al ver a un policía gritó y avisó a las autoridades, quienes decidieron acompañarlos hasta su destino.

Fue entre los comentarios a esa publicación que resultó involucrado el Colegio Cooperativo Comfenalco, ya que, según afirman en redes sociales, actualmente el conductor “es docente activo de esta institución. A partir de esto, diferentes alumnas y ex-alumnas sacaron diversos testimonios donde fueron víctimas de acoso por parte de este señor”.

Luego de estos hechos, se creó una página de Instagram con el nombre “peticionsaquenaludwing” con el fin de reunir testimonios para poder presentarlos ante el rector Wilson Contrera, para que tomara las medidas correspondientes, afirman en Twitter.

Indican que no se tomó ninguna acción por parte del colegio y cuestionan las formas en que se abordan estos temas, ya que, según se afirma, ”eso se presta para que los presuntos abusadores y acosadores siempre terminen renunciando antes que de abrir una investigación, así su hoja de vida no queda manchada por el hecho”.

Lo que está pasando en el colegio cooperativo comfenalco en Bucaramanga es muy grave.



Les cuento los hechos — Mar (@aleja_casanovaa) May 2, 2023

¿Qué dijo el Colegio Cooperativo Comfenalco?

El colegio publicó en su página web un comunicado en el que las directivas anunciaron que ya iniciaron una investigación frente a los hechos difundidos en redes sociales, pese a que no se presentaron las denuncias de manera formal ante la institución educativa.

“El colegio Cooperativo Comfenalco ha sido respetuoso del debido proceso (…) Que, aunque no ha llegado ninguna acusación, queja o comentario de lo expresado en las redes sociales, ya se tomaron las medidas y se inició la investigación correspondiente tras conocerse las primeras publicaciones”, indica el comunicado.

Asimismo, informó que el pasado viernes sostuvieron una reunión con la personera de los estudiantes, la representante del consejo directivo y los representantes de curso del grado undécimo para dialogar sobre lo sucedido y que el martes 2 de mayo, el mismo día del plantón, a partir de las 7 de la mañana, se encontraban citadas las instancias correspondientes al interior del colegio para “revisar todas las situaciones presentadas y tomar las decisiones”.

El colegio hace un llamado a todas las personas que tienen información sobre los hechos denunciados para que “hagan llegar a la Rectoría dicha información”. Por último, agregaron, “queremos expresar a nombre de la institución toda la solidaridad con las personas afectadas y que el Colegio Cooperativo Comfenalco llegará hasta las últimas consecuencias no solo en estos hechos, sino en todos los demás que se identifiquen para lograr que nuestra institución sea un lugar 100% seguro para todas las personas”.