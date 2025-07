El Despertador: Regiotram, paro arrocero, reforma a la salud, inscripciones y más

Foto: Eder Rodríguez

🔴 Economía: Tercer día de paro arrocero

La coyuntura con el sector agrícola continúa. Por ahora, el avance del Gobierno cede en la necesidad de más operativos para controlar el contrabando de arroz y papa, una de las peticiones de los gremios. Sin embargo, para hoy se esperan bloqueos de seis a diez horas en los puntos de bloqueos de todo el país. Los líderes esperan dialogar sobre los precios justos para el arroz nacional y una regulación justa.

🔴 Salud: “La reforma a la salud se aprueba, esto se hunde o intervenimos”: Petro

“Se debe aprobar la reforma a la salud o intervenimos a las EPS que no cumplen, que son todas, menos dos. No hay otra opción. Si no, esto se hunde y los que mueren son los colombianos″, fue el mensaje con el que el presidente Gustavo Petro cerró su alocución, de casi dos horas, en la noche de este martes 15 de julio, en la que hizo referencia a las deudas de las EPS con el sistema, en particular, con hospitales y clínicas. Si bien el informe de la Contraloría las estima en $33 billones, el presidente afirmó que la cifra ascendería a más de $100 billones a precios actuales, estimación sin estudios que la sustentaran. Asimismo, defendió las intervenciones a las EPS, a pesar de que el mismo informe señala un incremento del 13% en el volumen total de Peticiones, Quejas y Reclamos (PQR), pasando de 1.308.706 en 2023 a 1.614.622 en 2024. Mientras el proyecto de reforma sigue estancado en su tercer debate en la Comisión Séptima del Senado, se espera que este miércoles se produzcan las primeras reacciones a la alocución del presidente Petro.

🔴 Política: Petro anunció nuevos cambios en su gabinete

Durante el consejo de ministros de este martes, el presidente Gustavo Petro anunció que hará “cambios radicales” en su gabinete. “Porque no parece que los cambios que he hecho en estos tres años, que son muchos —me critican—, pero es que no encuentro un gabinete que cumpla el programa de gobierno”, explicó. Agregó que no puede terminar su último año de mandato “con gente que no sepa el programa de gobierno y que no lo aplique. El pueblo votó por unos objetivos y al pueblo se le respeta [...]”.

🔴 Política: Se inscriben nuevos aspirantes a las elecciones de 2026

El abogado Abelardo de la Espriella formalizará su candidatura presidencial este miércoles con la inscripción de su comité de recolección de firmas ante la Registraduría Nacional. A esa lista se suma también Felipe Torres, quien acudirá a la entidad para registrar su comité promotor a las 11:00 a. m. Con ellos, ya son 44 los aspirantes que han oficializado su intención de llegar a la Casa de Nariño a través del mecanismo de recolección de firmas. Entre los nombres hay representantes de diversos sectores políticos, incluidos exfuncionarios del gobierno de Gustavo Petro y figuras con trayectoria en partidos tradicionales, de los que hoy se distancian para proyectar una imagen de independencia en medio del clima polarizado que marca el inicio de la campaña.

🔴 Bogotá: Presentación vagón RegioTram y novedades del proyecto

La Gobernación de Cundinamarca presentará esta mañana el modelo escala del que será uno de los vagones del futuro RegioTram de occidente, el medio de transporte con el cual se revivirá el olvidado sistema ferroviario de la región. Durante la presentación se conocerán detalles sobre la capacidad del vagón, la estructura de las estaciones, y el recorrido mediante el cual los residentes de la Sabana podrán viajar a Bogotá en menos de 45 minutos. Asimismo, se hará exposición de un programa denominado CulturaRegio, mediante el cual la Empresa Férrea de Cundinamarca espera implementar un modelo de cuidado y apropiación del sistema, similar al que se dio en Medellín con el Metro, para que en el futuro los usuarios manifiesten conductas apropiadas de uso del tren, que van desde hacer la fila hasta cuidar cada silla y rincón del tren.

🔴 Dura carta de Fiscalía a la JEP: urge cerrar procesos y definir situación jurídica de comparecientes

En un oficio enviado a las salas de justicia del Tribunal para la Paz, la fiscal general de la Nación, Luz Adriana Camargo, encendió las alarmas sobre lo que considera uno de los riesgos más graves para la justicia transicional: el cierre judicial incompleto de miles de procesos penales contra comparecientes ante ese tribunal, entre ellos, excombatientes de las extintas Farc. El documento, conocido por Colombia+20, expone tres preocupaciones frente a la forma como la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP) aborda la resolución de los casos más graves: la parcialidad en la incorporación de expedientes; la indefinición jurídica de la mayoría de los comparecientes, y la falta de una ruta clara para la selección negativa. Según la fiscal Camargo, por cómo se está llevando a cabo el proceso en la JEP, se está creando un dilema: la justicia ordinaria no puede seguir investigando hechos ya conocidos por la JEP, pero ese tribunal de paz tampoco se pronuncia sobre la totalidad de la conducta de los comparecientes.

🔴 Deportes: Colombia debuta en la Copa América Femenina

La selección de Colombia arranca este miércoles su sueño continental en la Copa América Femenina 2025 que se disputa en Ecuador. A partir de las 7:00 se enfrentará a Venezuela en el Estadio Gonzalo Pozo Ripalda de Quito. La tricolor está bajo la dirección de Ángelo Marsiglia y cuenta con figuras destacadas como Mayra Ramírez, Linda Caicedo y Catalina Usme, quienes lideran las aspiraciones del equipo nacional, subcampeón de la pasada edición.