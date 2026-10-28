La Cámara de Representantes empezó el martes, 27 de octubre, a votar las 10 proposiciones que la Corte Constitucional le ordenó tramitar tras encontrar vicios en la aprobación de la reforma pensional: nueve sobre artículos de la Ley 2381 de 2024 (que reglamenta el nuevo sistema pensional) y una para incluir un artículo nuevo. Según la Corte Constitucional, durante la aprobación de dicha ley hubo propuestas de modificación que no se discutieron ni se votaron y que ahora se deben…

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Reforma pensional, De la Espriella con Galán, Bolsonaro en EE.UU. y más en El Despertador

La Cámara de Representantes empezó el martes, 27 de octubre, a votar las 10 proposiciones que la Corte Constitucional le ordenó tramitar tras encontrar vicios en la aprobación de la reforma pensional: nueve sobre artículos de la Ley 2381 de 2024 (que reglamenta el nuevo sistema pensional) y una para incluir un artículo nuevo. Según la Corte Constitucional, durante la aprobación de dicha ley hubo propuestas de modificación que no se discutieron ni se votaron y que ahora se deben subsanar.

Desde pasadas las 2:00 p. m., la plenaria votó varios bloques de impedimentos, y hacia las 8:00 p. m. del martes levantó la sesión con tres proposiciones negadas: las de los artículos 11, 14 y 19. Este miércoles, 28 de octubre, a las 10:00 a. m., la plenaria retoma la votación con las siete que quedaron pendientes: las de los artículos 23, 36, 63, 84, 92 y 93 y la del artículo nuevo. El plazo que dio la Corte para subsanar el trámite vence el jueves 29 de octubre.

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🔴 De la Espriella y Galán se reúnen en el Palacio Liévano para hablar de seguridad

Este miércoles, a las 11:30 a. m., el presidente Abelardo de la Espriella y el alcalde Carlos Fernando Galán, entregarán desde la Alcaldía de Bogotá, las conclusiones del consejo de seguridad que estará encabezado por el jefe de Estado.

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Cabe recordar que la capital se encuentra dentro de las 8 ciudades priorizadas para implementar los Bloques de Seguridad Urbana. Un grupo de 2.000 policías activos para apoyar en el enfrentamiento de delitos de alto impacto. Pero no será el único balance, se espera que el presidente se pronuncie a la reiterada propuesta de los hermanos Uscátegui (congresista y concejal del Centro Democrático) de militarizar la ciudad y que desde el Distrito, no ven con buenos ojos e incluso la han rechazado.

🔴 Registraduría presentará el calendario electoral para 2027

El registrador Hernán Penagos presentará este miércoles el calendario electoral para las elecciones regionales de 2027. Con este anuncio habrá claridad sobre los tiempos que tendrán los precandidatos de los distintos sectores para confirmar su intención de llegar a los puestos regionales el próximo año.

Aunque el gobierno de Abelardo de la Espriella y la oposición liderada por el Pacto Histórico ya han acelerado la carrera por las regionales, el anuncio de Registraduría da el pitazo inicial para una campaña adelantada que tendrá varias particularidades. En estas elecciones se elegirán más de mil alcaldes, 32 gobernadores y los integrantes de los concejos de todos los municipios del país.

A esta contienda también se le suma la llegada de Defensores de la Patria como partido, la renovación de la Liga Antigobernantes como el Partido Republicano bajo el liderazgo de la senadora María Fernanda Cabal y las coaliciones que se barajan desde sectores de centroizquierda en la llamada “Alianza por la Vida”.

🔴 Flávio Bolsonaro llegó a EE. UU. tras perder las elecciones

Flávio Bolsonaro, senador conservador y candidato derrotado en las elecciones presidenciales de Brasil, llegó a Estados Unidos este martes, según CNN y The Washington Post, que citaron fuentes anónimas. Su viaje se produjo dos días después de perder el balotaje del 25 de octubre frente al presidente Luiz Inácio Lula da Silva, quien obtuvo la reelección. El Departamento de Estado estadounidense anunció que concederá visados al senador y a miembros de su familia. Aunque durante la jornada circularon versiones sobre una posible ruta a través de Argentina, las autoridades de ese país negaron que hubiera ingresado a su territorio y no se ha confirmado cómo llegó a Estados Unidos.

La salida de Bolsonaro ocurre mientras enfrenta investigaciones del Supremo Tribunal Federal de Brasil por presuntos delitos relacionados con corrupción, lavado de dinero y evasión de divisas, acusaciones que él niega. Además, según CNN Brasil, la Policía Federal habría cancelado sus pasaportes después de que incumpliera una orden para entregarlos. Su paradero generó incertidumbre durante varias horas, mientras las investigaciones judiciales continúan y el sector político que representa afronta las consecuencias de la derrota electoral.

🔴 JEP revoca libertad a "Yako", disidente señalado de participar en homicidio de Miguel Uribe

Kendry Téllez Álvarez, conocido como alias "Yako", ya no tendrá uno de los beneficios que le otorgó la Justicia Transicional. En la noche de este martes, 27 de octubre, la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP) señaló que se revocó la libertad condicional de la que gozaba el disidente, quien además es señalado por la Fiscalía de participar en el homicidio del senador Miguel Uribe Turbay.

Según la Sala de Amnistía, se pudo constatar que Téllez Álvarez incurrió en la omisión prolongada de sus obligaciones al no informar su paradero, no comparecer ante la JEP y permanecer fuera del alcance de las autoridades judiciales.

La JEP también señaló que la medida tiene concordancia con la información de la Fiscalía sobre la investigación contra el homicidio del senador Miguel Uribe Turbay el pasado 7 de junio de 2025. En este proceso, Téllez Álvarez es investigado como presunto articulador de la disidencia Segunda Marquetalia y posible coordinador logístico del atentado.

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🔴 La Reserva Federal de EE. UU. decide sobre sus tasas

La Reserva Federal de Estados Unidos anunciará este miércoles, 28 de octubre, su decisión sobre las tasas de interés, al cierre de una reunión de dos días. El anuncio está previsto para la 1:00 p. m. en Colombia, y media hora después el presidente de la Fed, Kevin Warsh, dará una rueda de prensa. En septiembre, el banco central de ese país subió el rango de la tasa en 0,25 puntos, hasta 3,75 %-4 %, y el mercado ve probable que ahora lo deje igual. La decisión importa para el dólar en Colombia porque influye en el apetito de los inversionistas por monedas emergentes como el peso.

🔴 Lanzan la Comisión Accidental para la Protección de la Amazonía

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Este miércoles, 28 de octubre, lanzarán, en horas de la mañana Comisión Accidental para la Protección de la Amazonía del Congreso de la República.

Constituida mediante la Resolución 0643 del 21 de septiembre de 2026 de la Cámara de Representantes, esta Comisión tiene la misión de construir una agenda legislativa amazónica, hacer seguimiento a las políticas públicas, impulsar la conformación de un Consejo Asesor Científico y Social y la formulación de un proyecto de ley para crear una Comisión Legal para la Amazonía.

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🔴 Santa Fe quiere la final de la Copa Libertadores Femenina

Independiente Santa Fe buscará este miércoles 28 de octubre, a las 3:00 p. m. (hora de Colombia), su clasificación a la final de la Copa Libertadores Femenina 2026, cuando enfrente a Corinthians en el estadio Rodrigo Paz Delgado de Quito, Ecuador. El partido tendrá transmisión en vivo por Win Sports y WinPlay. Las Leonas llegan motivadas después de eliminar a Palmeiras en los penaltis, pero tendrán un desafío exigente frente al vigente campeón del torneo, que ya las goleó 5-1 en la fase de grupos y las derrotó en las finales de 2021 y 2024. Santa Fe buscará dar otro batacazo, conseguir una revancha histórica y mantener viva la ilusión de conquistar su primera Libertadores.

🔴 Familia de Egidio Cuadrado subastará uno de sus acordeones en medio de polémica por su pensión

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La familia de Egidio Cuadrado generó polémica tras anunciar la subasta de uno de los acordeones que pertenecieron al músico, fallecido en octubre de 2024. Katherine Arias, su hija, explicó que buscan ayudar económicamente a su madre, viuda del acordeonero, y aseguró que Egidio no dejó una pensión de retiro pese a sus más de 30 años de trabajo junto a Carlos Vives y La Provincia.

Según Arias, su padre recibió dinero tras firmar un acuerdo que habría afectado beneficios relacionados con su pensión. La familia también espera resolver un proceso administrativo en Estados Unidos relacionado con regalías musicales. Mientras tanto, la subasta del instrumento despertó críticas entre seguidores que consideran que hace parte del legado del artista. La hija defendió la decisión y afirmó que su padre fue, ante todo, un “obrero del folclor”.