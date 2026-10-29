Reforma pensional, ley de sometimiento, María Corina Machado y Ricardo Roa en El Despertador

La Cámara de Representantes terminó de debatir las proposiciones pendientes sobre la reforma pensional y no modificó el texto aprobado por el Congreso. Ahora, la Corte Constitucional deberá verificar si se subsanaron los vicios de trámite que encontró en la aprobación de la ley. El resultado es clave para la entrada en vigor del nuevo sistema, previsto para el 1 de abril de 2027, aunque Colpensiones pidió aplazarlo hasta 2028.

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La reforma propone un sistema de pilares que cambiaría la distribución de las cotizaciones entre Colpensiones y los fondos privados, además de crear mecanismos de protección económica para adultos mayores sin pensión.

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Además, el Centro Democrático radicó este miércoles una "contrarreforma pensional" que permitiría a los afiliados elegir dónde cotizar hasta por 2,3 salarios mínimos y decidir qué hacer con sus ahorros si no logran pensionarse. La iniciativa también plantea cambios en las garantías estatales y las reglas de sostenibilidad del sistema.

🔴Comienza la audiencia de apelación de Ricardo Roa en el caso por presunto tráfico de influencias

Este jueves 29 de octubre, a las 9:00 de la mañana, se llevará a cabo la audiencia para resolver una apelación presentada por la defensa de Ricardo Roa Barragán, expresidente de Ecopetrol y exgerente de la campaña Petro Presidente 2022, en el proceso que se le sigue por su presunta responsabilidad en el delito de tráfico de influencias. El caso está relacionado con la presunta compra irregular de un lujoso apartamento en el norte de Bogotá, para cuya adquisición, al parecer, Roa habría intentado direccionar contratos de la petrolera.

El recurso busca controvertir la decisión de un juez de reconocer a Luis Enrique Rojas, expresidente de Hocol, como víctima dentro del proceso. Rojas sostiene que Roa lo habría presionado para favorecer a la empresa Gaxi SA ESP con el proyecto Chuchupa-Ballena LNG, en La Guajira. También ha señalado que fue objeto de hostigamientos y amenazas que lo llevaron a renunciar a su cargo. La defensa de Roa cuestiona que Rojas tenga la condición de víctima, pues considera que no habría sido afectado directamente por los hechos investigados.

El pasado 20 de agosto, la Fiscalía inició la acusación contra Roa ante un juez penal de conocimiento de Bogotá. De acuerdo con la investigación, entre 2024 y 2025, Roa habría aprovechado su posición al frente de Ecopetrol para adquirir el inmueble, avaluado en COP 2.727 millones, por un precio considerablemente menor: cerca de COP 1.800 millones. La investigación se centra en la empresa propietaria del apartamento, ubicado en el sector del Parque Museo El Chicó, y en el papel de Juan Guillermo Mancera.

Según la Fiscalía, la compañía Princeton International Holding era dueña del inmueble y Mancera habría actuado como intermediario en la negociación con Roa, en representación de la firma Innova Mercadeo. Mancera, un expolicía, también figura en el Registro Único Empresarial y Social (RUES) como representante legal de Gaxi SA ESP, empresa a la que Roa presuntamente habría intentado adjudicar el proyecto Chuchupa-Ballena LNG, en La Guajira.

🔴La ley de sometimiento arranca recta final en el Congreso

El proyecto, que fue presentado con mensaje de urgencia por parte del gobierno de Abelardo de la Espriella, sigue en una contrarreloj que tiene como límite el 4 de noviembre. Este jueves se presentará el texto para que pueda ser discutido esta misma semana. Habrá un foro en la Comisión Primera del Senado, con la presencia del ministro de Interior (e) y de Justicia, Iván Cancino, para preparar el campo de la discusión legislativa.

Este documento, que ya se aprobó en Comisiones Primeras Conjuntas del Congreso, contempla la prórroga de la llamada ley de orden público, que se vence este próximo miércoles, allí está la contrarreloj que tiene la administración con este texto, que fue presentado por el ahora exministro de Interior Rodrigo Lara.

El texto, que se discutirá sin jefe de Interior en firme, pues aún no hay decreto sobre el designado Alejandro Ordóñez, es el piso jurídico para el proceso de sometimiento criminal que propone este Ejecutivo, en contraste con la política de paz total del gobierno de Gustavo Petro.

🔴María Corina Machado dará su primera rueda de prensa tras su regreso a Venezuela

El partido de la opositora venezolana, Vente Venezuela, informó que Machado dará sus primeras declaraciones a los medios de comunicación hoy al mediodía. Su intervención se podrá seguir en vivo a través de YouTube. Esto se da después de que la premio Nobel de Paz visitara La Guaira, el estado más afectado por el doble terremoto ocurrido en junio, y de que se reencontrara con varios venezolanos que la acompañaron en su recorrido hacia Caracas el domingo, día en el que, después de 10 meses de estar fuera, volvió a su país. Desde Lara, pasando por Yaracuy, Carabobo y Aragua, muchos de sus seguidores salieron a las calles a recibirla.

Machado volvió en medio del diálogo entre el chavismo y la oposición, que no la ha incluido a ella en el proceso de negociación hacia la transición pensada para el país vecino, respaldada por el gobierno estadounidense de Donald Trump.

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🔴Paris Jackson arremete contra John Branca y exige reducir sus honorarios por el legado de su padre

Paris Jackson, hija del fallecido cantante Michael Jackson, solicitó ante un tribunal de Los Ángeles que se reduzca la remuneración vinculada a la gestión de los ingresos comerciales del patrimonio de su padre. La artista cuestionó la labor de John Branca, uno de los responsables de administrar el legado del llamado rey del pop, y alegó presuntas fallas en la presentación de informes financieros. Su petición busca reducir del 15 % al 10 % el porcentaje correspondiente a esa gestión.

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La solicitud también cuestiona la aprobación de 109,2 millones de dólares en compensaciones para los administradores del patrimonio y un bufete de abogados. Sin embargo, los representantes del legado rechazaron los señalamientos y aseguraron que los honorarios de gestión están autorizados judicialmente.

🔴Último día del Segundo Congreso de la Bogotaneidad: ¿de qué trata?

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Este jueves será el último día del Congreso de la Bogotaneidad: un espacio que busca comprender y transformar los comportamientos que moldean la vida en la ciudad.

Durante esta última jornada, desde las 9:00 a. m., en la Universidad Javeriana, habrá paneles, talleres y relatos en torno a "¿Cómo construimos un espacio público en común?", "Aporte de la cultura en la transformación del espacio público" o "El espacio público como archivo vivo y memoria".

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El Congreso de la Bogotaneidad busca abrir una conversación entre distintos sectores de la sociedad sobre cómo hacer de Bogotá una ciudad más amable, incluyente y respetuosa.