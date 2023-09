Reserva Van Der Hammen, el futuro de Tigo y más en El Despertador

Foto: Eder Rodríguez

🔴 Día clave para la Reserva Van Der Hammen

Este viernes, a las 9:00 a.m., se llevará a cabo una audiencia ambiental de carácter público para recolectar las inquietudes de la ciudadanía sobre la obra de ampliación de la avenida Boyacá hasta la calle 235. El trazado, que debe intervenir 20,87 hectáreas de la reserva, ha sido blanco de las críticas por parte de las asociaciones ambientalistas que la protegen y del Gobierno Nacional.

La celebración de este encuentro es clave para determinar si el proyecto recibe la licencia ambiental requerida para efectuar los trabajos que tocan esta zona de interés ambiental.

🔴 El futuro de Tigo

La junta directiva de TigoUNE se reunirá este viernes para decidir si acepta el plan de capitalización de US$150 millones presentado por Millicom, accionista mayoritario de la empresa de telecomunicaciones.

El alcalde de Medellín, Daniel Quintero, ha señalado que Millicom se valió de “maniobras jurídicas” para que la junta directiva vote por la disolución de TigoUNE. Por su parte, la multinacional reiteró que su deseo es la capitalización y que EPM mantiene la posibilidad de aportar su parte del capital y mantener su participación accionaria.

🔴 Huelga histórica en EE. UU.

Los tres grandes fabricantes de automóviles de Detroit, Ford, GM y Stellantis, afrontan sus primeras huelgas simultáneas, luego de que el poderoso sindicato United Auto Workers (UAW) y los representantes de las compañías no lograran ponerse de acuerdo sobre el contenido de un nuevo convenio colectivo de cuatro años.

🔴 Cumbre del del G77+China en Cuba

Cuba acogerá desde este viernes viernes una cumbre extraordinaria del G77+China, integrado por más de un centenar de países de Asia, África y América Latina, que tiene como objetivo promover un nuevo orden internacional menos “injusto”.

Más de una treintena de jefes de Estado y de gobierno acudirán a la reunión de alto nivel los días 15 y 16 de septiembre en La Habana, entre ellos Luiz Inácio Lula da Silva, de Brasil; Alberto Fernández, de Argentina, y Gustavo Petro, de Colombia, así como el sudafricano Cyril Ramaphosa y el secretario General de la ONU, Antonio Guterres.

🔴 República Dominicana cierra frontera con Haití

El presidente de República Dominicana, Luis Abinader, anunció el cierre de la frontera con Haití como respuesta a la construcción en el país vecino de un canal destinado a desviar agua de un río común para venderla a agricultores locales. El cierre empezará este viernes y, según Abinader, la frontera “estará cerrada tanto tiempo como sea necesario para que esa acción de provocación sea eliminada”.

🔴 Termómetro a la industria

Este viernes, el DANE dará a conocer el dato más reciente del Índice de Producción Industrial (IPI), que analiza la evolución de la producción de las industrias colombianas.

En junio, último dato disponible, la producción industrial presentó una caída del 2,1 % en comparación con el mismo mes de 2022, un resultado impulsado por la variación negativa del sector manufacturero. De enero a junio de 2023, la caída ha sido del 0,8 % frente al mismo periodo del año pasado.

🔴 Conozca cuál es la plataforma de streaming que más cancela sus producciones

El mercado del streaming ofrece una cantidad prácticamente inabarcable de estrenos, pero, al mismo tiempo, también son muchas las series que no cumplen las expectativas de cifras de audiencia, o que incluso haciéndolo no llegan a ser rentables, y se cancelan después de una o dos temporadas dejando a sus seguidores sin su deseado fin. Ahora ha salido a la luz un estudio titulado “The Show Must Go Off”, elaborado por Illuminate y Variety Intelligence Platform, que analiza la tasa de cancelación de las producciones de estos servicios de entretenimiento.